Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМосквичам рекомендуют брать паспорт при выходе из дома

Выходя из дома, москвичам рекомендуется взять с собой паспорт или документ, подтверждающий проживание человека по конкретному адресу, сказал «Интерфаксу» министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.
Читать в источнике
Комментировать27
с чего всё началось

Пешеходам в Москве посоветовали носить документ, подтверждающий место их проживания

В апреле депутат Мосгордумы Кирилл Щитов говорил "Интерфаксу" о том, что москвичи, идущие в аптеку, магазин или выгуливающие собаку, должны иметь при себе подтверждение о месте фактического проживания в любой письменной форме.
Интерфакс10:02

Подробнее о событии

В мэрии Москвы посоветовали пешеходам носить документ о месте проживания

РБК10:43

Москвичам рекомендуют брать паспорт при выходе из дома

Коммерсантъ10:37

Столичным пешеходам рекомендуют носить документ, подтверждающий их место проживания - мэрия

Интерфакс - Россия09:41

«Хотя» бы фото: Власти Москвы рассказали, что необходимо иметь при себе всем пешеходам

Царьград10:16

Власти Москвы рекомендуют пешеходам носить паспорт с регистрацией

REGNUM10:03

Москвичам посоветовали брать с собой паспорт для передвижения по городу пешком

Вечерняя Москва09:57

Пешеходам Москвы советуют брать документ, подтверждающий место жительства

Ридус10:35
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 11:05, Ашберн
Политика

МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ 09:44
1K
Происшествия

Суд арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции»

Тверской суд Москвы арестовал создателя паблика «Омбудсмен полиции» Владимира Воронцова по обвинению в вымогательстве 300 тыс. руб. у бывшего сотрудника МВД, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Коммерсантъ 10:42
23
Общество

Живущим не по прописке рекомендовали носить с собой документы на жилье

Законодательством не предусмотрена обязанность гражданина подтверждать свое проживание, отметили в СЭП, но во избежание возможных инцидентов при проверке такой документ можно будет предъявить правоохранителям.
Вести.Ru 05:29
774
Армия и оружие

Первый самолет с российскими военными покинул Италию

«Первый самолет Ил-76 ВКС России с военнослужащими и специальной техникой из состава сводного отряда Минобороны России, выполнявшего задачи по оказанию помощи в борьбе с распространением коронавирусной инфекции в Итальянской Республике, вылетел с аэродрома Виллафранка», — передает «Интерфакс».
Известия 07:35
6
Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
2,7K
Авто

Продажи авто на Урале с начала года выросли на 19%

Екатеринбург, 8 мая 2020, 13:47 — REGNUM С января по март 2020 года на авторынке Уральского федерального округа (УФО) было куплено 35 622 новые легковушки — на 19% больше, чем год назад.
REGNUM 06:47
Общество

С 12 мая в Татарстане открываются детские сады

Татарстан-24 08:40
4
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
2,1K
Игры

В файлах Steam нашли упоминание Half-Life 2: Remastered

CyberSport.ru 05:00
1
Политика

Зеленский назвал ошибкой отзыв посла Грузии из-за Саакашвили

Отзыв грузинского дипломата с Украины из-за назначения бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили главой украинского исполнительного комитета национального совета реформ является ошибкой.
Известия 06:39
7
Шоу-бизнес

Настя Ивлеева показала, какой она была упитанной до начала карьеры

Московский Комсомолец вчера в 06:36
12
Общество

В Курской области продлили режим самоизоляции

Режим самоизоляции в Курской области продлевается до 31 мая включительно, при этом власти разрешили прогулки и занятия спортом на улице по утрам и вечерам, сообщила администрация региона.
РИА Новости 10:51
8
Футбол

Помощник Путина Орешкин стал председателем совета директоров ЦСКА

На сегодняшнем совете директоров ЦСКА был избран председатель.
Soccer.ru 09:14
Происшествия

Бизнесмен и политик Анатолий Быков задержан

Согласно представленной информации от следственного комитета, Быкова подозревают в заказе на убийство 24-х летнего Наумова, с которым в 1994 году у него произошел конфликт.
Ёлдаш вчера в 02:54
2,6K
Общество

Центр Нижнего Новгорода затопило после сильного ливня

Сильный ливень затопил центр Нижнего Новгорода и привел к размыву грунта на Окском съезде, глава региона Глеб Никитин поручил принять меры по ликвидации последствий разгула стихии, сообщает пресс-служба правительства региона.
РИА Новости 09:52
6
Общество

В Белгородской области с 12 мая откроют торговые центры и парки

С 12 мая белгородские власти открывают торговые центры и ТРЦ для продажи всех непродовольственных товаров, сезонные летние площадки при кафе и общепите, сообщила заместитель губернатора Белгородской области Ольга Павлова.
Kursk.com 06:23
36
Общество

Попова заявила о сохранении некоторых ограничений до создания вакцины

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что некоторые правила, связанные с коронавирусом, сохранятся до создания вакцины, передает ТАСС.
Газета.Ru 09:58
1,2K
Общество

Рособрнадзор может перенести ЕГЭ на август

Рособрнадзор может перенести проведение ЕГЭ на август, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Ведомости 07:32
3
Происшествия

Где заболели коронавирусом 46 человек в Липецкой области

Новых заболевших выявили на 6 мая: 28 в Липецке, по 3 человека в Ельце и Грязинском районе, в Елецком районе — 1, в Липецком районе — 5, в Становлянском районе — 3, в Хлевенском район — 1, в Чаплыгинском районе — 2.
Kursk.com 06 мая в 08:15
54
Общество

Власти Петербурга готовятся продлить режим самоизоляции до конца мая

В пятницу, 8 мая, стало известно о том, что власти Петербурга готовится продлить режим самоизоляции до конца мая.
Piter.tv 10:51
6
Технологии

Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и Telegram

Что разрабатывал Павел Дуров и его команда Команда мессенджера Telegram во главе с его основателем Павлом Дуровым уже более двух лет работает над созданием блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).
РБК вчера в 08:25
27
Общество

Власти разъяснили порядок восстановления рабочих цифровых пропусков

Пропуска для сотрудников предприятий в Москве, работа которых не запрещена, оформляются в том же самом порядке.
Росбалт 10:19
12
Общество

Доктор Мясников опроверг информацию, что дает интервью за деньги

Официальный представитель информационного центра по ситуации с коронавирусом, главврач ГКБ №71 Александр Мясников отрицает, что просил заплатить ему за интервью.
ТАСС 08:48
146
Здоровье

Названа возможная причина тяжелых случаев коронавируса у молодых

Международная группа ученых пришла к выводу, что причиной тяжелых случаев коронавируса у молодых пациентов могут быть специфические мутации, влияющие на иммунную систему человека.
РИА Новости 08:51
Общество

В Смольном отрицают госпитализацию душевнобольных в «Ленэкспо»

Все, кого кладут на лечение во временный госпиталь "Ленэкспо" в Петербурге, рассматриваются как зараженные коронавирусом, больных с психиатрическими патологиями туда не помещают, заявили в пресс-службе городского комитета по здравоохранению.
Интерфакс 08:39
50
Общество

В ассоциации вузов предложили проводить ЕГЭ только для поступающих

Москва, 8 мая 2020, 11:18 — REGNUM Ассоциация «Глобальные университеты» предложила проводить Единый государственный экзамен только для тех, кто впоследствии будет поступать в вузы.
REGNUM 04:18
Армия и оружие

Историк объяснил, почему немецкие генералы не поверили в окончание войны

Некоторые немецкие генералы в мае 1945 года отказывались верить в капитуляцию Германии и продолжали оказывать ожесточенное сопротивление, пока не были сломлены Красной армией, заявил в пятницу РИА Новости эксперт Российского военно-исторического общества (РВИО) Никита Буранов.
РИА Новости вчера в 22:57
Финансы

Сбербанк снизил ставки по рублевым вкладам

Из информации на сайте банка следует, что снижение коснулось ставок по следующим вкладам: «Сохраняй» — 4,15% при открытии вклада на 6–12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей; «Пополняй» — 3,8% при открытии вклада на 6–12 месяцев или на 1–2 года на сумму от 400 тысяч рублей; «Управляй» — 3,45% при открытии вклада на 6–12 месяцев на сумму от 400 тысяч рублей.
АБН 08:13
38
Политика

Путин поручил направить 7 млрд рублей на льготные автокредиты

Еще 5 млрд направят на цели приобретения автомобилей скорой медицинской помощи для осуществления централизованной закупки данных автомобилей для нужд субъектов Российской Федерации, ФМБА России и Управления делами Президента Российской Федерации.
РЕН ТВ 10:50
Общество

Лев Гудков: «Русского терпения» хватит еще максимум на два месяца

О трендах рассказал глава «Левада-центра» Лев Гудков в интервью «Бизнес-онлайн».
Росбалт 02:59
2
Как работают Яндекс.Новости?
Главное