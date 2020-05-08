В апреле депутат Мосгордумы Кирилл Щитов говорил "Интерфаксу" о том, что москвичи, идущие в аптеку, магазин или выгуливающие собаку, должны иметь при себе подтверждение о месте фактического проживания в любой письменной форме.

с чего всё началось

Выходя из дома, москвичам рекомендуется взять с собой паспорт или документ, подтверждающий проживание человека по конкретному адресу, сказал «Интерфаксу» министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

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