В апреле депутат Мосгордумы Кирилл Щитов говорил "Интерфаксу" о том, что москвичи, идущие в аптеку, магазин или выгуливающие собаку, должны иметь при себе подтверждение о месте фактического проживания в любой письменной форме.

с чего всё началось

Выходя из дома, москвичам рекомендуется взять с собой паспорт или документ, подтверждающий проживание человека по конкретному адресу, сказал «Интерфаксу» министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.

Москвичам рекомендуют брать паспорт при выходе из дома

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