Общество

КоммерсантъКоммерсантъМосквичам рекомендуют брать паспорт при выходе из дома

Выходя из дома, москвичам рекомендуется взять с собой паспорт или документ, подтверждающий проживание человека по конкретному адресу, сказал «Интерфаксу» министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.
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с чего всё началось

Пешеходам в Москве посоветовали носить документ, подтверждающий место их проживания

В апреле депутат Мосгордумы Кирилл Щитов говорил "Интерфаксу" о том, что москвичи, идущие в аптеку, магазин или выгуливающие собаку, должны иметь при себе подтверждение о месте фактического проживания в любой письменной форме.
Интерфакс10:02

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В столичной мэрии посоветовали пешеходам носить документ, подтверждающий место проживания

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В магазин или вынести мусор в Москве без документа больше нельзя?

REGNUM11:48

Столичным пешеходам рекомендуют носить документ, подтверждающий их место проживания - мэрия

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Москвичам рекомендуют брать паспорт при выходе из дома

Коммерсантъ10:37

«Хотя» бы фото: Власти Москвы рассказали, что необходимо иметь при себе всем пешеходам

Царьград10:16

Москвичам посоветовали брать с собой паспорт для передвижения по городу пешком

Вечерняя Москва09:57

В мэрии Москвы посоветовали пешеходам носить документ о месте проживания

РБК10:43
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Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 15:47, Ашберн
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Минобрнауки продлило дистанционное обучение в вузах после 12 мая

Министр науки и высшего образования России Валерий Фальков распорядился продолжить обучение в подведомственных министерству вузах в дистанционном формате после 12 мая, соответствующий приказ опубликован на сайте Минобрнауки в пятницу.
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Известно лишь, что релиз Partisans 1941 запланирован на лето, и выйдет игра на РС через Steam.
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Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
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Общество

«Открытые медиа» : Московские власти обсуждают продление режима изоляции до 15 июня

Московские власти обсуждают продление режима изоляции до 15 июня, - сообщает сайт "Открытые медиа" со ссылкой на источники.
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Небензя рассказал, с чем связаны попытки переписать историю

Попытки переписать историю связаны в том числе со стремлением лишить Россию статуса одного из столпов мирового порядка, заявил постпред страны при ООН Василий Небензя.
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Глава Минздрава Михаил Мурашко отметил подъем заболеваемости коронавирусом в России, причем в разной степени в различных регионах страны.
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Скриншоты первого дополнения Doom Eternal

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Открылся сбор предзаказов Mortal Kombat 11: Aftermath

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Футбол

Мбаппе признан лучшим бомбардиром Лиги 1

Игрок парижского "ПСЖ" Килиан Мбаппе признан лучшим бомбардиром чемпионата Франции, передает сайт лиги .
Газета.Ru вчера в 16:48
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Воробьев заявил об отсрочке штрафов за отсутствие масок

Власти Московской области отсрочили наказания за отсутствие медицинских масок после 12 мая.
Известия 14:29
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Общество

Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство

Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
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Армия и оружие

Российским военным запретили рассказывать о службе в интернете

«Грубым дисциплинарным поступком будет считаться передача в СМИ и интернет информации о своей военной службе, местах нахождения военнослужащих и принадлежности к родам войск», — говорится в документе.
РИАМО вчера в 03:37
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Авто

Составлен список автомобилей с самым большим транспортным налогом

Специалисты составили список моделей, которые «станут в копеечку» своим владельцам.
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Общество

Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России

Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Президент России Владимир Путин обратился с речью к народу Австрии. Он выступил на местном телевизионном канале ORF2.
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Общество

Безработица в США достигла рекордных 14,7%

Уровень безработицы в США за апрель взлетел до 14,7% против 4,4%, зафиксированных в марте.
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Дочь Михаила Задорнова обнажилась для откровенного фото с гитарой

30-летняя дочь Михаила Задорнова удивила своих подписчиков обнаженной фотографией.
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Названы сроки спада новых случаев коронавируса в России до единичных

Спад новых случаев коронавируса в России до единичных произойдет к концу лета.
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Российского священника арестовали за сексуальное насилие над детьми

В Оренбурге арестовали священника за сексуальное насилие над детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
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В файлах Steam нашли упоминание Half-Life 2: Remastered

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«Уральские авиалинии» сообщили о проблемах с кредитованием

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С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко.
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Трамп заявил, что США вступают в фазу «перехода к величию»

Президент США Дональд Трамп заявил, что с точки зрения экономики страна вступает в фазу "перехода к величию" после спада, вызванного пандемией коронавируса.
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Арендаторам хотят разрешить в одностороннем порядке разрывать договоры

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий особый порядок продления и расторжения некоторых договоров аренды недвижимости.
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FIFA разрешила проводить пять замен в доигрываемых турнирах

Международная федерация футбола разрешила проводить пять замен в матчах официальных турниров, которые были прерваны из-за пандемии коронавируса и будут доиграны до конца 2020 года.
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МИД Белоруссии лишил аккредитации двух российских журналистов

МИД Белоруссии лишил двух журналистов российского Первого канала аккредитации из-за репортажа о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в республике.
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Ассоциация «Глобальные университеты», в которую входит 21 крупнейший вуз России, в связи с пандемией выступила с предложением провести ЕГЭ в конце июля — начале августа.
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Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США

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