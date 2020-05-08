Общество
КоммерсантъМосквичам рекомендуют брать паспорт при выходе из дома
Выходя из дома, москвичам рекомендуется взять с собой паспорт или документ, подтверждающий проживание человека по конкретному адресу, сказал «Интерфаксу» министр правительства Москвы, начальник главного контрольного управления города Евгений Данчиков.
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с чего всё началось
В апреле депутат Мосгордумы Кирилл Щитов говорил "Интерфаксу" о том, что москвичи, идущие в аптеку, магазин или выгуливающие собаку, должны иметь при себе подтверждение о месте фактического проживания в любой письменной форме.Интерфакс10:02
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Столичным пешеходам рекомендуют носить документ, подтверждающий их место проживания - мэрия
Интерфакс - Россия09:41
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Ранее власти Москвы продлили введенные из-за коронавируса ограничения до конца мая.
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«Открытые медиа» : Московские власти обсуждают продление режима изоляции до 15 июня
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«Грубым дисциплинарным поступком будет считаться передача в СМИ и интернет информации о своей военной службе, местах нахождения военнослужащих и принадлежности к родам войск», — говорится в документе.
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Гидрометцентр предупредил о возможной засухе в регионах России
Москва, 8 мая 2020, 08:00 — REGNUM В ряде регионов России сформировались условия для возникновения почвенной засухи в связи с недостатком осадков весной, заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Путин обратился к австрийцам по местному телевидению
Президент России Владимир Путин обратился с речью к народу Австрии. Он выступил на местном телевизионном канале ORF2.
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Безработица в США достигла рекордных 14,7%
Уровень безработицы в США за апрель взлетел до 14,7% против 4,4%, зафиксированных в марте.
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Названы сроки спада новых случаев коронавируса в России до единичных
Спад новых случаев коронавируса в России до единичных произойдет к концу лета.
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В Оренбурге арестовали священника за сексуальное насилие над детьми. Об этом «Ленте.ру» сообщил источник в правоохранительных органах.
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В файлах Steam нашли упоминание Half-Life 2: Remastered
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«Уральские авиалинии» сообщили о проблемах с кредитованием
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С 12 мая жители Москвы больше не смогут оформить цифровой пропуск для передвижения по городу через СМС-сообщения, сообщил глава департамента информационных технологий (ДИТ) столицы Эдуард Лысенко.
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Трамп заявил, что США вступают в фазу «перехода к величию»
Президент США Дональд Трамп заявил, что с точки зрения экономики страна вступает в фазу "перехода к величию" после спада, вызванного пандемией коронавируса.
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Правительство внесло в Госдуму законопроект, предполагающий особый порядок продления и расторжения некоторых договоров аренды недвижимости.
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FIFA разрешила проводить пять замен в доигрываемых турнирах
Международная федерация футбола разрешила проводить пять замен в матчах официальных турниров, которые были прерваны из-за пандемии коронавируса и будут доиграны до конца 2020 года.
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МИД Белоруссии лишил аккредитации двух российских журналистов
МИД Белоруссии лишил двух журналистов российского Первого канала аккредитации из-за репортажа о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в республике.
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Вузы России предложили перенести ЕГЭ на июль-август
Ассоциация «Глобальные университеты», в которую входит 21 крупнейший вуз России, в связи с пандемией выступила с предложением провести ЕГЭ в конце июля — начале августа.
News.ru 05:17
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В мэрии Харькова начались обыски
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РИА Новости 07:31
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Павел Дуров резко раскритиковал жизнь в США
Российская газета вчера в 16:47