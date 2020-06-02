Общество

Газета.RuГазета.RuМосквичам стал доступен график отключения горячей воды

Москвичи смогут узнать график отключения горячей воды на информационном портале, который начал работать на mos.ru и на сайте "МОЭК Онлайн". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы Петра Бирюкова.
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