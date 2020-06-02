Общество
Газета.RuМосквичам стал доступен график отключения горячей воды
Москвичи смогут узнать график отключения горячей воды на информационном портале, который начал работать на mos.ru и на сайте "МОЭК Онлайн". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы Петра Бирюкова.
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Общество
В России выработают новые требования к студенческим общежитиям
Новые требования к студенческим общежитиям будут выработаны Министерством образования и науки РФ вместе с вузами.
Российская газета 15:21
Гаджеты
Обновление iOS сломало iPhone и iPad
Одна из основных проблем с iPhone после обновления до iOS 13.5 была названа уменьшенным временем автономной работы.
Evo-rus.com 14:57
Финансы
Экономисты оценили шансы на продолжительное укрепление рубля
Надоршин из "ПФ Капитала" считает, что сейчас нет существенного потенциала для укрепления рубля.
РБК 01:00
Армия и оружие
В России определили условия применения ядерного оружия
Президент России Владимир Путин подписал указ об Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, в котором прописаны условия применения ядерного оружия.
Газета.Ru 11:54
Политика
Захарова уличила США в международном лицемерии
Первым, по словам дипломата, есть что рассказать о выживании на площадях, но "международное лицемерие никто не отменял".
Утро.ru 14:44
Футбол
«Спартак» расстался с физиотерапевтом
О расставании со специалистом сообщает пресс-служба "Спартака".
Bobsoccer 10:12
Политика
В Сенат США внесли законопроект с призывом продлить ДСНВ
Старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес внес законопроект, в котором содержится призыв немедленно продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Взгляд.ру 13:01
Авто
Объявили российские цены на новый кроссовер Kia XCeed
Сегодня, 1 июня, российские дилеры KIA начали продажи нового купе-кроссовера KIA XCeed.
Тарантас Ньюс вчера в 07:45
Общество
Роспотребнадзор поставил крест на туристическом сезоне в Петербурге
Глава управления Роспотребнадзора по Петербургу и главный санитарный врач Наталья Башкетова подчеркивает, что город «категорически» не готов к послаблениям.
Gazeta.SPb 14:02
Общество
В США хозяин русского ресторана защитил его от толпы протестующих
В американском городе Сан-Диего, охваченном наряду с другими мегаполисами США массовыми беспорядками, хозяину ресторана русской кухни удалось защитить свой бизнес от погромов и разрушения.
Российская газета 09:36
Футбол
«Химки» готовятся изменить юридическое лицо и остаться в Олимп-ФНЛ
Министр спорта Московской области Роман Терюшков заявил, что клуб "Химки" поменяет юридическое лицо.
Газета.Ru 15:44
Происшествия
Отчаяние: трёх калининградцев задержали в Польше на пути в Германию
Польские пограничники в воскресенье, 31 мая 2020 года, задержали при нелегальном пересечении границы в районе города Голдап трёх жителей Калининградской области: семью – 54-летнего мужчину, 40-летнюю женщину и 14-летнего сына.
Русский Запад 09:28
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 11:20
Энергетика
«Газпром» обжаловал решение арбитража по спору с польской PGNiG
"Газпром" во вторник обжаловал в Апелляционном суде Стокгольма решение Стокгольмского арбитража об условиях ценообразования на газ, поставляемый в Польшу по газопроводу "Ямал-Европа", сообщает польский покупатель PGNiG.
Интерфакс 11:48
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде на июнь в России
В июне россиян ожидает непредсказуемая погода. Например, жителей Красноярского края, Якутии и Чукотки ждет теплый месяц.
News-24.ru вчера в 09:34
Здоровье
Прокурор рассказал о «смещении акцентов» в проверках Роспотребнадзора
По словам прокурора области Сергея Филипенко, проверки показали, что в ряде медучреждений несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку санитарные предписания не выполняются, лицам с диагнозом "внебольничная пневмония", людям старше 65 лет и контактным с инфекцией медработникам тестирования не проводятся.
СаратовБизнесКонсалтинг 13:45
Политика
В ЕС заявили об отсутствии у США права менять состав G7
США, которые председательствуют в G7, могут направлять приглашения на саммит, но не имеют права менять его формат, заявил во вторник верховный представитель ЕС по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель.
РИА Новости 07:15
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия вчера в 03:18
Общество
Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены
Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru 14:15
Происшествия
СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии
Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике.
Газета.Ru 09:30
Общество
Минпросвещения проведет очный выпускной для школьников
Собака.ru вчера в 10:13
Общество
В России изменили правила для автомобильных номеров
Российским автомобилям могут присваивать номера с новыми трехзначными кодами регионов, говорится в утвержденных МВД изменениях в приказе №766 от 2017 года о комбинациях цифр кодов регионов автомобильных номеров.
Газета.Ru 10:05
Происшествия
Адвокат сообщил о задержании более десяти человек на пикетах в Москве
Задержания начались у знания ГУ МВД Москвы на Петровке, где проходят одиночные пикеты против полицейского насилия.
РБК 15:04
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
В WhatsApp обнаружили новые мошеннические схемы. Они позволяют украсть аккаунт путём подделки сообщений.
News.ru 04:40
Путешествия
Туристы отказываются от отдыха в Сочи из-за справок об отсутствии коронавируса
Среди прочего ведомство обязало здравницы спрашивать у туристов справки об отсутствии коронавируса, выданные не позднее, чем за 48 часов, а также справки об отсутствии контактов с зараженными.
Интерфакс 08:49
Политика
ЦИК заявил о невозможности агитации против поправок в Конституцию
Закон о голосовании по поправкам в Конституцию не предполагает агитацию за или против них.
Новая газета 13:52
Общество
Семьи с детьми от 3 до 7 лет получили первые выплаты
Управление социальной защиты населения Липецкой области с 1 июня перечисляет выплаты на детей от 3 до 7 лет включительно.
Добринские вести 03:06