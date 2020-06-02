Общество
Газета.RuМосквичам стал доступен график отключения горячей воды
Москвичи смогут узнать график отключения горячей воды на информационном портале, который начал работать на mos.ru и на сайте "МОЭК Онлайн". Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя мэра столицы Петра Бирюкова.
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Авто
Nissan представит новый кроссовер Aria этим летом
32CARS.ru 13:58
Политика
ЦИК объяснил невозможность агитировать за и против поправок в Конституцию
Во вторник, 2 июня, организаторы кампании «Нет», выступающие против обнуления сроков президента, направили письмо в ЦИК с требованием предоставить им время и площади СМИ для проведения агитации против внесения поправок в Конституцию.
РБК 13:03
Футбол
Юрий Семин может возглавить «Арсенал»
Бывший главный тренер московского футбольного клуба «Локомотив» Юрий Семин по информации издания «Спорт-Экспресс» со следующего сезона может возгласить «Арсенал» (Тула).
BetOn 07:08
Общество
Собянин допустил появление в Москве вакцины от коронавируса осенью
Москва получит первые партии вакцины от коронавируса уже осенью, надеется мэр Сергей Собянин.
Ведомости 12:54
Общество
В США люди с оружием отстояли русский ресторан и ликеро-водочный
Владелец русского ресторана Pushkin в американском городе Сан-Диего Айк Газарян рассказал в интервью изданию Baza, как он и его друзья и знакомые с оружием отстояли заведение от погромщиков и мародеров.
Lenta.ru 12:43
Общество
Минтруд: выплаты малоимущим семьям будут увеличены
Министерство труда намерено рассмотреть вопрос об увеличении выплат малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет.
Вести.Ru 14:15
Экономика
«Яндекс» и Сбербанк могут прекратить партнерство в совместных проектах
"Яндекс" и Сбербанк совместно развивают платежную систему "Яндекс.Деньги", а также агрегатор товаров и услуг "Яндекс.Маркет".
Вести.Ru 11:12
Происшествия
СК сообщил о предотвращении теракта в Чувашии
Стало известно, что в Чувашии был предотвращен теракт. Об этом сообщает сайт Следственного комитета России по Чувашской Республике.
Газета.Ru 09:30
Космос
Астронавты на Crew Dragon пристыковались к МКС
Космический корабль Crew Dragon, принадлежащий американской компании SpaceX Илона Маска, совершил стыковку с Международной космической станцией (МКС).
Национальная служба новостей 31 мая в 10:44
Авто
Составлен рейтинг автомобилей с самыми ненадежными моторами
Тарантас Ньюс 31 мая в 23:39
Происшествия
МВД попросило установить надзор за Варварой Карауловой
Полиция просит установить административный надзор за бывшей студенткой МГУ Варварой Карауловой, осужденной за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, сообщил РИА Новости ее адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 11:20
Политика
В России объявят 1 июля выходным днём
В России 1 июля будет объявлено выходным днём в связи с проведением голосования по поправкам к Конституции.
RT на русском вчера в 10:17
Шоу-бизнес
Миронов раскритиковал Галкина за пародию на Собянина
Новые Известия 08:24
Футбол
Ильзат Ахметов успешно перенёс операцию на плече
Чемпионат 12:20
Политика
Экс-советник Обамы заподозрила Россию в причастности к беспорядкам
Экс-советник по нацбезопасности бывшего президента США Барака Обамы Сьюзан Райс увидела «русский след» в массовых протестах, охвативших Штаты после гибели афроамериканца Джорджа Флойда.
Известия вчера в 03:18
Политика
Климкин предрек третью мировую войну в следующем году
Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в эфире передачи "Свобода слова" на телеканале ICTV рассказал о "приближении" третьей мировой войны.
РИА Новости 11:44
Общество
Дом Гитлера в Австрии станет полицейским участком
Родной дом, в котором появился на свет главарь Третьего рейха Адольф Гитлер, получит нейтральный статус и будет перестроен в полицейский участок.
iReactor 11:03
Происшествия
В Мурманской области обрушился железнодорожный мост через реку Кола
Ранее, 31 мая, пресс-служба администрации Кольского района заявила о прекращении пассажирского и грузового движения через мост из-за того, что водой из реки Кола подмыло опору этого железнодорожного моста.
РБК вчера в 10:03
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для кафе и ресторанов
Роспотребнадзор сформулировал рекомендации по организации работы кафе и ресторанов после отмены ограничительных мер, связанных с коронавирусом.
Вести.Ru вчера в 05:32
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
В WhatsApp обнаружили новые мошеннические схемы. Они позволяют украсть аккаунт путём подделки сообщений.
News.ru 04:40
Политика
В Крыму украинского военного задержали за нарушение госграницы
Крымские пограничники задержали военнослужащего Вооруженных сил Украины, нарушившего госграницу России.
Российская газета 05:08
Авто
BMW представила новую BMW 4-Series Coupe
Компания BMW представила купе BMW 4-Series второго поколения.
Автоновости дня 13:48
Финансы
Курс доллара упал ниже 69 рублей
Эксперты отметили, что это произошло впервые с 6 марта. К 10:10 мск. доллар потерял 1,04 рубля по отношению к вчерашней стоимости.
Моя Москва.онлайн 03:33
Общество
В Ростовской области сняли ряд ограничений
Ростов-на-Дону, 2 июня 2020, 17:30 — REGNUM В Ростовской области сняли ряд ограничений, действовавших в регионе с 31 марта 2020 года.
REGNUM 10:30
Политика
В Сенат США внесли законопроект с призывом продлить ДСНВ
Старший демократ комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес внес законопроект, в котором содержится призыв немедленно продлить Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3).
Взгляд.ру 13:01
Наука
Найдена крупнейшая вулканическая зона на Земле
Геологи нашли под Новой Зеландией следы огромного магматического пузыря.
ИнфоСМИ 06:32
Здоровье
Скандал в энгельсской больнице. Радаева возмутило поведение главврача
Глава региона потребовал проведения эффективных мер реагирования на жалобу врачей 2-й городской больницы Энгельса.
Четвертая Власть 12:50
Общество
Роспотребнадзор разъяснил штрафы за отказ от вакцинации
В проект нового Кодекса об административных правонарушениях внесены штрафы за отказ от вакцинации.
ToDay News Ufa 05:24