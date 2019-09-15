Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. Тишковец назвал такие резкие скачки «барической пилой».

Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»

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