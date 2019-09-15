Общество
Lenta.ruМосквичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. Тишковец назвал такие резкие скачки «барической пилой».
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Автоматически обработано 6995 источников, обновлено в 13:46, Вашингтон
Финансы
ВТБ намерен снизить за год-полтора ставки по ипотеке до 8%
ВТБ рассчитывает снизить ставки по ипотеке до 8% в течение 1-1,5 лет, заявил глава госбанка Андрей Костин на форуме АБР "Банки России - XXI век".
ТАСС 13 сентября в 04:22
Политика
Стало известно о возможности поставок газа в ЕС без контракта с Киевом
Брюссель может предложить Москве поставлять российский газ в Москву в 2020 году без заключения нового газового контракта с Киевом.
РБК 13:41
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
РИА Новости 13 сентября в 18:44
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Игроки «Газпром»-Академии 2005 года рождения завоевали Кубок РФС
Сегодня состоялся финал Кубка РФС. Игроки «Газпром»-Академии 2005 года рождения вышли на поле против московского «Спартака».
Невские Новости 09:42
Политика
В МИД России считают необходимым возобновить переговоры США и талибов
Возобновление переговоров между Соединенными Штатами и движением "Талибан" (запрещено в РФ) необходимо, талибы на переговорах в Москве выразили готовность к продолжению диалога с Вашингтоном.
ТАСС 13 сентября в 16:39
Энергетика
Добыча нефти в Саудовской Аравии упала вдвое после атаки дронов
Атака дронов на объекты национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco привела к сокращению уровня добычи нефти в королевстве почти вдвое.
РБК вчера в 11:59
Футбол
Виктор Гончаренко — об игре с «Тамбовом»: «Судьбу матча решил отличный удар Бистровича»
Спорт-Экспресс 12:06
Политика
Вандалы осквернили памятник евреям на Украине и пригрозили Зеленскому
Директор Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский сообщил на своей странице в Facebook, что неизвестные осквернили памятник, установленный на месте массового убийства евреев, и оставили записку с угрозой в адрес украинского президента Владимира Зеленского.
RT на русском 12:12
Игры
В Call of Duty: Modern Warfare переименовали Россию
Чемпионат 13:22
Шоу-бизнес
Супруг и мать Анастасии Заворотнюк приехали в больницу
13 сентября СМИ, ссылаясь на Telegram-канал Mash, сообщили, что у Заворотнюк диагностировали последнюю стадию опухоли мозга.
Известия вчера в 15:49
Происшествия
Пассажирок авиарейса из Симферополя оштрафовали за распитие алкоголя
Полиция задержала в столичном аэропорту Шереметьево двух женщин за распитие алкогольных напитков на борту авиарейса Симферополь — Москва.
РБК 11:28
Футбол
Около 600 болельщиков поддержат «Зенит» в матче ЛЧ против «Лиона»
Около 600 болельщиков санкт-петербургского «Зенита» посетят гостевой матч команды в матче группового раунда Лиги чемпионов против «Лиона».
Матч ТВ 13 сентября в 09:54
Происшествия
В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры
Семнадцатилетнюю жительницу башкирского города Салават заподозрили в убийстве младшей сестры.
РИА Новости 07:37
Политика
Захарова оценила слова посла США о бомбардировках в Сербии
Официальный представитель МИД России Мария Захарова оценила заявление посла США в Сербии Кайла Скотта о рассмотрении бомбардировок Югославии в 1999 году "в более широкой перспективе".
Газета.Ru 11:55
Политика
Российский олигарх рассказал о своих встречах с Путиным
Глава совета директоров и совладелец Альфа-банка Петр Авен заявил, что встречается с российским лидером Владимиром Путиным 2-3 раза в год.
Газета.Ru 13:27
Здоровье
Врачи не видят связи между болезнью Заворотнюк и гормональной терапией
Злокачественная опухоль мозга, которая стала причиной смерти российской артистки Жанне Фриске и теперь угрожает «прекрасной няне», встречается достаточно редко, и не стоит связывать ее появление с гормональной терапией и процедурой ЭКО, так как реальных доказательств взаимосвязи у врачебного сообщества пока нет.
Политика Сегодня 05:11
Армия и оружие
Космическая «матрешка-убийца»: чем КНР впечатлил российский спутник
BaltNews.ee вчера в 12:00
Происшествия
В Казахстане поезд врезался в выехавший на переезд автобус
Железнодорожный состав близ Алма-Аты врезался в автобус, стоявший на переезде на путях в нарушение правил, сообщил журналистам официальный представитель министерства индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Руслан Иманкулов.
РИА Новости 11:18
Культура
На Первом канале стартует второй сезон шоу «Голос. 60+»
Самой взрослой участницей стала 91-летняя бабушка. Наставниками выступят Валерия, Михаил Боярский, Лев Лещенко и Пелагея.
Discover24 13 сентября в 04:15
Политика
В МИД ДНР осудили заявления Киева о статусе Донбасса
Глава МИД самопровозглашённой Донецкой народной республики Наталья Никонорова прокомментировала заявления украинского министра иностранных дел Вадима Пристайко об особом статусе Донбасса.
RT на русском 04:30
Здоровье
Какие 3 знака зодиака встретят свою половинку в 2019 году
В ближайшее время представители некоторых знаков зодиака обретут любовь, утверждают астрологи.
Волгоградская правда вчера в 04:54
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК вчера в 03:40
Космос
Американцы начали испытания надувного модуля для космоса
Исследователи из НАСА испытывают на полигонах в США надувные модули, которые смогут быстро и относительно дешево расширить внутреннее пространство космических кораблей и станций будущего.
Faktom вчера в 10:19
Происшествия
Радикалы избили участников гей-парада в Харькове
Как отмечается, радикалы напали на участников ЛГБТ-марша и избили некоторых из них.
Газета.Ru 12:26
Шоу-бизнес
Собчак станцевала перед гостями на свадьбе в корсете и чулках
Российская журналистка и телеведущая Ксения Собчак на праздновании свадьбы с Константином Богомоловым предстала перед публикой в корсете, видеозапись опубликовала в своем инстаграме Елена Мозговая (Матильда Шнурова).
РИА Новости 13 сентября в 20:53
Происшествия
Тинькофф Банк объяснил списание ₽7,5 млрд со счета сторонника Навального
Тинькофф Банк объяснил, что блокировка средств на счету координатора курганского штаба Навального Алексея Шварца связана с постановлением суда о наложении ареста.
РБК 13:27
Политика
Жириновский предложил вариант «достойного конца» Украины
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский рассказал о варианте «достойного конца» Украины.
Известия 12:09
Происшествия
Технический эксперт озвучил скрываемую Нидерландами деталь в деле МН17
Экономика сегодня 13:10
Здоровье
Кардиолог посоветовал навсегда отказаться от помидоров
Кардиолог связал воздействие лектина с появлением хронической усталости, снижением мозговой деятельности, высыпаниями на коже и даже с потерей волос.
Российская газета 00:46