Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. Тишковец назвал такие резкие скачки «барической пилой».

Москвичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»

Политика РФ сможет поставлять газ в Европу без контракта с Киевом в 2020 году России не потребуется контракт с Украиной для бесперебойного транзита газа в Евросоюз в 2020 году, если Киев исполнит свои обязательства по имплементации европейских энергетических норм в свое законодательство, передает ТАСС со ссылкой на источник 15 сентября.

Армия и оружие Госдеп США одобрил продажу Польше F-35 "Предлагаемая продажа F-35 даст Польше значимый оборонный потенциал для отражения агрессии в регионе и обеспечит принцип оперативной совместимости с вооруженными силами США", - говорится в сообщении ведомства.

Армия и оружие В ДНР сбили два украинских беспилотника Заместитель начальника Народной милиции Донецкой народной республике (ДНР) Эдуард Басурин сообщил, что ополченцы сбили два украинских БПЛА.

Здоровье Кардиолог посоветовал навсегда отказаться от помидоров Кардиолог связал воздействие лектина с появлением хронической усталости, снижением мозговой деятельности, высыпаниями на коже и даже с потерей волос.

Шоу-бизнес Священника раскритиковали за рассказ о Заворотнюк Роман Тертичный, экс-герой знаменитой телестройки, запомнившийся публике под псевдонимом Май Абрикосов, резко осудил поступок священнослужителя, давшего короткое интервью журналистам о ситуации в семье Заворотнюк.

Политика Экс-президент Польши посоветовал Зеленскому не мстить Порошенко Квасьневский отметил, что Зеленский не должен мстить Порошенко, поскольку это скажется не только на репутации самого действующего президента, но и Украины.

Энергетика Саудовская Аравия на треть восстановит нефтедобычу к понедельнику Саудовская Аравия планирует на треть восстановить нефтедобычу к понедельнику, сообщает РИА Новости со ссылкой на Wall Street Journal.

Происшествия В Казахстане поезд столкнулся с автобусом Недалеко от Адлма-Аты в Казахстане произошло ДТП с участием поезда и автобуса. Об этом сообщает РИА "Новости".

Политика США отказались давить на Киев по вопросу особого статуса Донбасса Специальный представитель Госдепартамента США по вопросам Украины Курт Волкер отказался подталкивать Киев к проведению выборов в Донбассе.

Шоу-бизнес Собчак до последнего верила, что Волочкова приедет на ее свадьбу Светская львица Ксения Собчак, которая вышла замуж за режиссера Константина Богомолова, до последнего верила, что ее «заклятая подруга», балерина Анастасия Волочкова, придет на свадьбу.

Гаджеты Первые умные очки Huawei EyeWear поступили в продажу В продажу поступили первые уникальные очки от китайской компании Huawei, сообщает новостное издание Evo-rus.com.

Шоу-бизнес Заворотнюк перестала дышать самостоятельно Актриса Анастасия Заворотнюк находится в коме, ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), так как она не может дышать самостоятельно, сообщают СМИ.

Футбол Миранчук полетит на игру «Локомотива» с «Байером-04» Решение об участии защитника в игре Лиги чемпионов с "Байером-04" будет принято позднее.

Футбол «Краснодар» в матче с тремя пенальти победил «Крылья Советов» "Краснодар", лидировавший перед паузой на игры национальных сборных, к началу противостояния с самарцами, оказался уже четвертым в турнирной таблице - "Зенит", ЦСКА и "Локомотив" одержали синхронные виктории, а "Ростову" (он опережает кубанцев по дополнительным показателям) в понедельник еще предстоит встреча с "Ахматом".

Шоу-бизнес Садальский частично опубликовал переписку с Заворотнюк Популярный российский артист театра и кино Станислав Садальский опубликовал переписку личного характера с актрисой Анастасией Заворотнюк.

Футбол Семак высказался о перспективах «Зенита» в Лиге чемпионов Главный тренер петербургского "Зенита" Сергей Семак оценил перспективы своей команды в Лиге чемпионов. Об этом сообщает "Роосийская газета".

Политика Глава Бурятии приехал на митинг несогласных с выборами мэра Улан-Удэ Глава Бурятии Алексей Цыденов приехал в парк «Юбилейный» в Улан-Удэ, где местные жители проводят согласованный с властями митинг «Против полицейского беспредела и за новые честные выборы».

Политика Китайская экономика сохраняет устойчивые темпы развития в 2019 году «Первые восемь месяцев текущего года показали, что экономика в целом сохраняет ровное и устойчивое развитие», - сообщил Ли Кэцян.