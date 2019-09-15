Общество
Lenta.ruМосквичей и петербуржцев предупредили о «барической пиле»
Жителей Москвы, столичного региона и Санкт-Петербурга предупредили о резких колебаниях атмосферного давления. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. Тишковец назвал такие резкие скачки «барической пилой».
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Политика
В бундестаге заявили, что Запад хочет вытеснить Россию с рынка газа
Глава германо-российской группы в немецком бундестаге, депутат от партии «Альтернатива для Германии» Робби Шлунд заявил, что решение суда Евросоюза по газопроводу OPAL носит политический характер и принято с целью частично вытеснить Россию с рынка природного газа.
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Циркунов победил на турнире UFC уникальным удушающим приемом
Находясь на полу, Циркунов перехватил инициативу и провел уникальный удушающий прием, так называемый «перуанский галстук».
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Политика
Украина подготовит пакет предложений для жителей Донбасса
Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что Киев занимается подготовкой пакета предложений для облегчения жизни жителей неподконтрольной Киеву части Донбасса.
Газета.Ru вчера в 23:41
Гаджеты
В Сети опубликован исходный код прошивки смартфона Redmi Note 8 Pro
На просторах Сети оказался обнародован исходный код прошивки смартфона Redmi Note 8 Pro.
Актуальные Новости 13 сентября в 10:47
Политика
РФ сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без контракта с Киевом
Россия сможет поставлять газ в ЕС через Украину в 2020 году без заключения контракта с Киевом.
Газета.Ru 07:02
Общество
Радикалы избили участников гей-парада в Харькове
Кроме мирной акции протеста произошло также столкновение радикалов с участниками гей-парада.
Взгляд.ру 07:59
Футбол
Главный тренер «Спартака» Кононов не подавал в отставку
Олег Кононов не подавал в отставку с поста главного тренера столичного футбольного клуба "Спартак".
ТАСС 07:14
Религия
Патриарх Кирилл заявил о завершении «драмы разделения русского народа»
Вхождение Архиепископии православных русских церквей в Западной Европе в состав Русской православной церкви (РПЦ) закрывает вопрос разделения русского народа.
РБК 08:44
Шоу-бизнес
Врачи узнали о раке у Заворотнюк всего полгода назад
Врачам удалось диагностировать раз мозга у известной российской актрисы Анастасии Заворотнюк всего полгода тому назад.
Дни24 02:44
Шоу-бизнес
Мария Бутырская рассказала о тяжелых отношениях в семье
Московский Комсомолец 08:15
Политика
Адвокат Сноудена отреагировал на его желание покинуть Россию
Адвокат Анатолий Кучерена прокомментировал желание экс-сотрудника ЦРУ Эдварда Сноудена уехать из России во Францию или Германию, передает "Интерфакс".
Газета.Ru 07:57
Авто
На автошоу во Франкфурте марка Hongqi показала две новинки
На франкфуртском автосалоне состоялась презентация электрического кроссовера Hongqi E115 и прототипа гибридного суперкара S9.
Car.ru 00:04
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк анонсировал специальное заявление актрисы
Актриса Анастасия Заворотнюк сама прокомментирует слухи о своем здоровье. Об этом агентству "Москва" сообщил директор артистки Стас Христов.
РИА Новости 13 сентября в 10:30
Шоу-бизнес
Представитель Заворотнюк заявил о запрете комментировать ее состояние
Представитель российской актрисы Анастасии Заворотнюк Стас Христов сообщил о запрете комментировать ее состояние здоровья.
РБК 08:53
Игры
Call of Duty: Modern Warfare не выпустят в PS Store из-за Sony
Компания Activision не выпустит Call of Duty: Modern Warfare в PS Store по вине Sony.
Актуальные Новости 13 сентября в 18:07
Политика
Украина решила нарастить военный бюджет до 10 млрд долларов
На безопасность и оборону в проекте бюджета Украины на следующий год выделено более 245 млрд гривен (около 10 млрд долларов), сообщила министр финансов страны Оксана Маркарова.
Взгляд.ру 08:58
Политика
Участники митинга в Улан-Удэ освистали главу Бурятии
Митинг за проведение новых выборов мэра Улан-Удэ посетил глава Бурятии Алексей Цыденов.
News.ru 08:20
Энергетика
Названы сроки восстановления добычи нефти после атак дронов
В своем заявлении министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бин Салман заявил, что в результате атаки страна лишилась 5,7 млн баррелей в день добычи нефти и газа.
Газета.Ru 08:40
Общество
Уволен врач, посоветовавший ребенку смазывать гипс
Врач из Моздока, который посоветовал ребенку мазать гипс мазью, уволен, сообщил глава минздрава Северной Осетии.
Вести.Ru 08:55
Общество
Историк сообщил о подходах к установлению истории рода по фамилии
Председатель Уральского отделения Археографической комиссии РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин объяснил, как по фамилии узнать историю своего рода.
РБК вчера в 03:40
Общество
Самого опытного российского космонавта исключили из отряда по здоровью
Главная медицинская комиссия решила исключить из отряда самого опытного из нынешних космонавтов — 60-летнего Федора Юрчихина.
РБК вчера в 23:59
Спорт
Пловчиху лишили золота, дисквалифицировав из-за открытого купальника
На Аляске была дисквалифицирована пловчиха из Британии. Судьи сочли, что девушка выступала в слишком открытом купальнике.
ToDay News Ufa 13 сентября в 16:32
Здоровье
Нейрохирург объяснил невозможность сделать операцию Заворотнюк
РИА Новости вчера в 19:41
Общество
Comedy Club показал пародию на лицемерие российского телевидения
Lenta.ru вчера в 13:08
Общество
В Петербурге из-за надвигающегося шторма закроют дамбу
Российская газета 08:53
Наука
Ученые: человеческое тело продолжает двигаться после смерти
МедиаПоток вчера в 07:01
Армия и оружие
В Минобороны Турции заявили о завершении второго этапа поставок С-400
В Минобороны Турции заявили о завершении второго этапа поставок российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 в страну.
Газета.Ru 06:29
Происшествия
В Башкирии девушку-подростка заподозрили в убийстве семилетней сестры
Семнадцатилетнюю жительницу башкирского города Салават заподозрили в убийстве младшей сестры.
РИА Новости 07:37
Политика
Чемезов заявил о возможном ребрендинге Superjet
Полный текст интервью читайте в понедельник на сайте РБК Чемезов отметил, что необходимо уходить от сильной зависимости от иностранных комплектующих в самолете.
РБК 02:04