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Собственники жилья в Москве с 1 апреля по 30 июня 2020 г. освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте.
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с чего всё началось
Такое решение, пишет мэр в своем блоге
, принято по просьбам москвичей, так как проведение ремонта создает серьезный дискомфорт для людей, вынужденных 24 часа в сутки находиться дома.
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