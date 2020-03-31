с чего всё началось

Собственники жилья в Москве с 1 апреля по 30 июня 2020 г. освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте.

Москвичей на три месяца освободили от взносов на капремонт

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