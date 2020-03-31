Коронавирус
ВедомостиМосквичей на три месяца освободили от взносов на капремонт
Собственники жилья в Москве с 1 апреля по 30 июня 2020 г. освобождаются от уплаты взносов на капитальный ремонт, сообщил мэр города Сергей Собянин на своем сайте.
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Такое решение, пишет мэр в своем блоге, принято по просьбам москвичей, так как проведение ремонта создает серьезный дискомфорт для людей, вынужденных 24 часа в сутки находиться дома.Российская газета03:45
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