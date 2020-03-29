Коронавирус

Московский КомсомолецМосковский КомсомолецМосквичей начали по громкой связи призывать остаться дома

"Интерфакс" со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что в Москве начали по громкой связи предупреждать людей на улицах о необходимости вернуться домой. Сообщается, что автомобили с громкоговорителями замечены, в том числе, в районе Патриарших прудов и на Делегатской улице.
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На улицах Москвы по громкой связи стали призывать горожан вернуться домой

РИАМО11:33

Власти Москвы начали просить жителей оставаться дома по громкой связи

РБК10:40

Москвичей по громкоговорителям просят ограничить посещение людных мест

РИА Новости09:46

Власти столицы призывают москвичей сидеть дома по громкоговорителю

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Власти Москвы по громкой связи призывают горожан не покидать дома

ТАСС08:46

В Москве используют «громкую связь» для призыва оставаться дома

Газета.Ru08:25

Москвичей начали по «громкой связи» призывать вернуться домой

Интерфакс08:12
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Биолог оценила российский препарат от коронавируса

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