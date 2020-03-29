Коронавирус
Московский КомсомолецМосквичей начали по громкой связи призывать остаться дома
"Интерфакс" со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что в Москве начали по громкой связи предупреждать людей на улицах о необходимости вернуться домой. Сообщается, что автомобили с громкоговорителями замечены, в том числе, в районе Патриарших прудов и на Делегатской улице.
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Здоровье
В больнице в Коммунарке растет число реанимационных пациентов
Число реанимационных пациентов в столичной больнице в Коммунарке, где борются с коронавирусом, увеличивается каждый день, сообщил в воскресенье главный врач клиники Денис Проценко.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов на 26-летие подарил Анастасии Костенко Porsche
Отечественный футболист Дмитрий Тарасов в качестве подарка на 26-летие преподнес своей супруге Анастасии Костенко дорогостоящий Porsche.
Общество
Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада
Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.
Экономика
Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов
Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.
Армия и оружие
Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады
Российские снайперы научились сбивать вертолеты из засады.
Общество
В Пскове умер пациент с коронавирусом
Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.
Игры
Анонсирован Quantum Error, космический хоррор-шутер для PS4 и PS5
Молодые разработчики из студии TeamKill Media, известные по средненькому фэнтези-хоррору Kings of Lorn: The Fall of Ebris, представили свою следующую игру — космический хоррор-шутер Quantum Error для PS4 и PS5.
Общество
Специалист НИИ вакцин сообщил об эффективности самодельных масок
Самодельные маски из ткани или шерсти можно использовать при отсутствии медицинских, заявил 29 марта заведующий ГУ НИИ вакцин и сывороток им. Мечникова Михаил Костинов, сообщает РИА Новости.
Общество
Умер писатель-фронтовик Юрий Бондарев
Общество
В столичных школах и детсадах появятся дежурные группы
В московских детских садах появятся дежурные группы до 12 человек для дошкольников, чьи родители будут работать на следующей неделе.
Общество
Скончался экс-председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов
Экс-глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов скончался на 67-м году жизни, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.
Происшествия
Жительница Кирова заразилась коронавирусом в поезде от туристов
Лабораторное исследование подтвердило наличие коронавируса у жительницы Кирова, ехавшей в поезде из Москвы рядом с супругами, возвращавшимся из поездки в Германию, сообщает пресс-служба правительства региона.
Экономика
«Роснефть» продала венесуэльские активы и ушла из этой страны
Государственная нефтяная компания "Роснефть" прекратила деятельность в Венесуэле и продала активы, связанные с этим латиноамериканским государством.
Общество
Собянин призвал москвичей соблюдать дистанцию в общественных местах
Настоятельно рекомендую работающим магазинам и аптекам, где это возможно, - сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им проще было выдерживать дистанцию друг от друга в 1,5-2 м. Проявите ответственность - помогите гражданам соблюдать эту дистанцию.
Общество
Вирусолог дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусом в России
Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Анатолий Альштейн в беседе с НСН дал прогноз по пику заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19 в России.
Политика
Глава правительства России ограничил движение через границу страны
Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.
Общество
Минтруд пояснил, как работникам будут платить во время карантина
Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 года в число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается.
Здоровье
Губернатор обратился к смолянам в связи с коронавирусом
Глава региона призвал всех позаботиться о себе и близких и с пониманием отнестись к карантинным мерам Губернатор Смоленской области Алексей Островский в связи с тем, что в регионе выявлен первый случай заражения коронавирусом, обратился к смолянам с призывом позаботиться о себе и близких и с просьбой отнестись к карантинным мерам с пониманием.
Музыка
Группа Little Big представила «карантинную» версию одной из песен
Российская группа Little Big, которая должна была представлять Россию на песенном конкурсе «Евровидение» в 2020 году, выпустила «карантинную» версию песни I`m okay.
Здоровье
В Марий Эл впервые выявлены два случая заражения коронавирусом
Йошкар-Ола, 29 марта 2020, 18:55 — REGNUM В Марий Эл впервые подтверждены два случая заражения коронавирусом.
Шоу-бизнес
Яна Рудковская ответила на критику из-за фото с завтраком
Выяснилось, что Рудковская не отказывает себе в роскоши даже во время эпидемии коронавирусной инфекции.
Кино
Слухи: мечта Дуэйна Джонсона увидеть Генри Кавилла в «Черном Адаме» не сбудется
По словам авторов сайта, Дуэйн Джонсон очень надеялся на встречу с Кавиллом в сцене после титров своего сольника, однако в стенах Warner Bros. данная идея не приглянулась.
Общество
Глава Минздрава рассказал об эффективности марлевых масок
Четырехслойные марлевые маски способны защитить от инфекции, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.
Происшествия
Женщина с коронавирусом сбежала с домашнего карантина на юго-западе Москвы
Правоохранительные органы на юго-западе Москвы ищут женщину с коронавирусом, сбежавшую с домашнего карантина, сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Экономика
Минпромторг предложил меры по поддержке потребрынка из-за коронавируса
Максимальная ставка кредитов для предприятий общественного питания и для предприятий, которые продают непродовольственные товары, должна быть ограничена в размере 8%. Такое предложение сделал глава Минпромторга России Денис Мантуров в письме премьер-министру страны Михаилу Мишустину в воскресенье, 29 марта.
Общество
Биолог оценила российский препарат от коронавируса
Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова заявила, что представленный в России препарат для лечения от коронавируса – мефлохин – может бороться с заболеванием, он менее токсичен, чем его аналоги.
Происшествия
На Филиппинах при взлете разбился самолет Lion Air
Спорт
Ковалев рассказал о ситуации с коронавирусом в США
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев показал, как сын учит младшую сестру разговаривать
На днях на своей страничке в социальной сети Инстаграм Сергей показал забавную видеозапись, на которой видно, как шестилетний Никита учит свою полуторагодовалую сестру говорить.