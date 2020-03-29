"Интерфакс" со ссылкой на своего корреспондента сообщает, что в Москве начали по громкой связи предупреждать людей на улицах о необходимости вернуться домой. Сообщается, что автомобили с громкоговорителями замечены, в том числе, в районе Патриарших прудов и на Делегатской улице.

Здоровье В больнице в Коммунарке растет число реанимационных пациентов Число реанимационных пациентов в столичной больнице в Коммунарке, где борются с коронавирусом, увеличивается каждый день, сообщил в воскресенье главный врач клиники Денис Проценко.

Общество Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.

Экономика Украина успешно обрушила российский экспорт на 14 миллиардов долларов Если в 2013 году Украина поставила в Россию таковых на 5,5 миллиарда долларов, а приобрела на 2,7 миллиарда (то есть украинские поставки были вдвое больше российских), то в 2019-м соотношение составило 862 миллиона на 787 миллионов долларов — то есть поставки стали почти паритетными.

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Игры Анонсирован Quantum Error, космический хоррор-шутер для PS4 и PS5 Молодые разработчики из студии TeamKill Media, известные по средненькому фэнтези-хоррору Kings of Lorn: The Fall of Ebris, представили свою следующую игру — космический хоррор-шутер Quantum Error для PS4 и PS5.

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Общество В столичных школах и детсадах появятся дежурные группы В московских детских садах появятся дежурные группы до 12 человек для дошкольников, чьи родители будут работать на следующей неделе.

Общество Скончался экс-председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов Экс-глава Мосгоризбиркома Валентин Горбунов скончался на 67-м году жизни, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в Twitter.

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Общество Собянин призвал москвичей соблюдать дистанцию в общественных местах Настоятельно рекомендую работающим магазинам и аптекам, где это возможно, - сделать специальную разметку для посетителей, чтобы им проще было выдерживать дистанцию друг от друга в 1,5-2 м. Проявите ответственность - помогите гражданам соблюдать эту дистанцию.

Политика Глава правительства России ограничил движение через границу страны Москва, 28 марта 2020, 17:49 — REGNUM Премьер-министр России Михаил Мишустин постановил ограничить движения через ряд пропускных пунктов на границе страны, об этом 28 марта сообщается на официальном сайте кабинета министров.

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Здоровье Губернатор обратился к смолянам в связи с коронавирусом Глава региона призвал всех позаботиться о себе и близких и с пониманием отнестись к карантинным мерам Губернатор Смоленской области Алексей Островский в связи с тем, что в регионе выявлен первый случай заражения коронавирусом, обратился к смолянам с призывом позаботиться о себе и близких и с просьбой отнестись к карантинным мерам с пониманием.

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Общество Биолог оценила российский препарат от коронавируса Доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии GMU (США) Анча Баранова заявила, что представленный в России препарат для лечения от коронавируса – мефлохин – может бороться с заболеванием, он менее токсичен, чем его аналоги.