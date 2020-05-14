Коронавирус
КоммерсантъМосквичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу
Москва переходит на новый этап тестирования на коронавирус COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, иммуноферментный анализ (ИФА) крови, который будут сдавать москвичи, позволит довести суточное число тестирований в городе до 100 тыс.
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с чего всё началось
Уже на этой неделе наши 30 поликлиник начнут забор крови у москвичей для скрининговых исследований. До 70 тыс. москвичей будут еженедельно получать приглашение прийти в поликлинику и сдать ИФА-тест на заболевание", - пояснил Собянин.ТАСС07:43
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