Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъМосквичей начнут массово проверять на иммунитет к коронавирусу

Москва переходит на новый этап тестирования на коронавирус COVID-19, сообщил мэр города Сергей Собянин. По его словам, иммуноферментный анализ (ИФА) крови, который будут сдавать москвичи, позволит довести суточное число тестирований в городе до 100 тыс.
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с чего всё началось

Число ИФА-тестов на коронавирус в Москве доведут до 100 тыс. в сутки

Уже на этой неделе наши 30 поликлиник начнут забор крови у москвичей для скрининговых исследований. До 70 тыс. москвичей будут еженедельно получать приглашение прийти в поликлинику и сдать ИФА-тест на заболевание", - пояснил Собянин.
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