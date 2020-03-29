с чего всё началось

Все жители Москвы с 30 марта будут обязаны соблюдать дистанцию не менее полутора метров, находясь на улицах, в магазинах, в поездках на автотранспорте и других общественных местах. Об этом сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина. Исключение составят поездки на такси.

Общество Собянин ввел в Москве всеобщий режим изоляции Мэр Москвы Сергей Собянин ввел в столице всеобщий режим изоляции. Об этом он сообщил в своем блоге. Режим начинает действовать 30 марта.

Политика Медведев заявил о возможности принятия жестких мер из-за коронавируса Неблагоприятный сценарий распространения коронавируса потребует более жестких мер, а чтобы этого избежать, надо прислушаться к президенту и проявить самодисциплину, заявил заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Общество Стали известны детали выдачи специальных пропусков москвичам В ближайшее время будет установлен порядок выдачи специальных пропусков, при наличии которого можно при необходимости покинуть дом.

Общество Правительство РФ уточнило список товаров первой необходимости Правительство РФ в воскресенье внесло уточнения в перечень товаров первой необходимости, который был утвержден распоряжением кабинета министров 28 марта.

Общество Медик поведал о состоянии российских детей, больных коронавирусом Главный врач Детской городской клинической больницы города Москвы имени Зои Башляевой Исмаил Османов рассказал журналистам о самочувствии маленьких пациентов, поступивших в медучреждение с диагнозом COVID-2019.

Общество В Пскове умер пациент с коронавирусом Первый случай смерти в связи с коронавирусом зафиксирован в Пскове, сообщил в воскресенье региональный оперативный штаб.

Армия и оружие КНДР испытала многозарядную пусковую установку Пхеньян заявил об испытании многозарядной пусковой установки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Рёнхап.

Общество Захарова рассказала о паническом бегстве богатых россиян с Запада Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова обратилась к богатым россиянам, уехавшим за границу и столкнувшимся с пандемией коронавируса.

Экономика Путин утвердил перечень поручений в связи с коронавирусом Владимир Путин утвердил список поручений, подготовленных по итогам обращения к жителям России на фоне распространения коронавирусной инфекции COVID-19.

Политика Макрон призвал «не пьянеть» от российской помощи Италии Президент Франции Эммануэль Макрон высказался о российской и китайской помощи страдающей от пандемии коронавируса Италии и призвал «не пьянеть» от этого, а также помнить о той помощи, которую стране оказывали Франция и Германия.

Политика Клишас счел недостаточными полномочия Собянина для введения запрета покидать дома Первый зампред комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Юрий Синельщиков согласился с тем, что вводить запреты на передвижение и ответственность за их нарушение не в полномочиях мэра Москвы.

Здоровье Врачи установили время сохранения в организме коронавируса Китайские специалисты одного из медцентров китайской столицы провели исследование сохранения коронавируса в человеческом теле после излечения.

Игры Анонсирован Quantum Error, космический хоррор-шутер для PS4 и PS5 Молодые разработчики из студии TeamKill Media, известные по средненькому фэнтези-хоррору Kings of Lorn: The Fall of Ebris, представили свою следующую игру — космический хоррор-шутер Quantum Error для PS4 и PS5.

Происшествия У прибывшего из Франции в Уфу студента обнаружили коронавирус Инфекционисты Башкирии обнаружили коронавирус у студента, прибывшего в Уфу из Франции 15 марта, сообщил на брифинге министр здравоохранения региона Максим Забелин.