Коронавирус
РИА НовостиМосквичей обязали соблюдать дистанцию в полтора метра
Все жители Москвы с 30 марта будут обязаны соблюдать дистанцию не менее полутора метров, находясь на улицах, в магазинах, в поездках на автотранспорте и других общественных местах. Об этом сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина. Исключение составят поездки на такси.
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Как уточнил глава города в личном блоге, данное условие обязаны соблюдать граждане, которые находятся на улицах, в магазинах, в транспорте и прочих общественных местах.Вечерняя Москва13:02
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