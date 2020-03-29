Коронавирус

РИА НовостиРИА НовостиМосквичей обязали соблюдать дистанцию в полтора метра

Все жители Москвы с 30 марта будут обязаны соблюдать дистанцию не менее полутора метров, находясь на улицах, в магазинах, в поездках на автотранспорте и других общественных местах. Об этом сообщается на сайте мэра города Сергея Собянина. Исключение составят поездки на такси.
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с чего всё началось
Как уточнил глава города в личном блоге
, данное условие обязаны соблюдать граждане, которые находятся на улицах, в магазинах, в транспорте и прочих общественных местах.
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Москвичей обязали соблюдать дистанцию в полтора метра

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Автоматически обработано 7115 источников, обновлено в 18:23, Ашберн
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