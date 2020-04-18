Транспорт

РИА НовостиРИА НовостиСобянин продлил и дополнил пропускной режим

Москва продлевает до начала мая действие ограничений, введенных 13 апреля из-за пандемии, сообщил столичный мэр Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что применяемые меры показали свою эффективность.
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