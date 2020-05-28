Коронавирус
ИзвестияМосквичам разъяснили правила поездок в непродовольственные магазины
Москвичам для поездок в непродовольственные магазины необходимо получить пропуск «по иным целям», который выдается горожанам дважды в неделю. Об этом в четверг, 28 мая, сообщил руководитель столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
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