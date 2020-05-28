Коронавирус
Lenta.ruМосквичам рассказали о необходимых для поездки в магазин пропусках
Москвичам для поездки в непродовольственные магазины с 1 июня необходимо получить пропуск «для иных целей», который выдается на один день два раза в неделю.
Читать в источнике
Оценить1,1K
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7210 источников, обновлено в 09:31, Ашберн
Происшествия
Журналиста Азара арестовали на 15 суток за пикет у здания МВД в Москве
Тверской суд Москвы отправил под административный арест на 15 суток журналиста "Новой газеты" Илью Азара, который был во вторник задержан в центре столицы за одиночный пикет в поддержку арестованного создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда.
Интерфакс 06:06
Кино
Генри Кавилл может вернуться к роли Супермена
Предположительно, актер появится в камео в одном из грядущих супергеройских фильмов DC Universe — например, в "Шазаме 2", "Аквамене 2" или "Черном Адаме" с Дуэйном Джонсоном.InterMedia напоминает: осенью 2018 года стало известно, что Кавилл может оставить роль Супермена.
ИА InterMedia 08:20
Футбол
У четырёх футболистов «Локомотива» выявлен коронавирус
Москва, 28 мая 2020, 13:07 — REGNUM Тесты четырёх футболистов московского «Локомотива» на коронавирус дали положительный результат.
REGNUM 06:07
Политика
Подавший в суд на Путина экс-глава Чувашии госпитализирован
Напомним, указом президента Игнатьев освобождён от должности главы Чувашии «в связи с утратой доверия».
Ореанда-Новости вчера в 06:36
Происшествия
В США продолжаются беспорядки из-за убийства полицией афроамериканца
В американском городе Миннеаполис второй день подряд продолжаются массовые беспорядки.
Российская газета 04:12
Здоровье
В России утвердили правила профилактики коронавируса
Глава Роспотребнадзора Анна Попова утвердила санитарно-эпидемиологические правила профилактики коронавируса в России, которые будут действовать до 1 января 2021 года.
Lenta.ru вчера в 07:30
Экономика
Заявки на ипотечные кредиты в США выросли шестую неделю подряд
Заявки на ипотечные кредиты в США на прошлой неделе подскочили, увеличившись в шестой раз подряд, что говорит о том, что рынок жилья может привести к восстановлению экономики после пандемии коронавируса даже при сохранении высокого уровня безработицы, передает Reuters.
Вести.Ru вчера в 13:16
Экономика
Правительство представило план по восстановлению экономики в России
Ранее президент России Владимир Путин поручил подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики после выхода страны из пандемии коронавируса.
Газета.Ru 07:48
Политика
Посла России вызвали в МИД Германии из-за дела о хакерской атаке
МИД Германии пригласил посла России Сергея Нечаева из-за дела о хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
RT на русском 09:12
Здоровье
Пациентка из Японии раскрыла секрет низкой смертности от коронавируса в России
Гражданка Японии Асука Токуяма рассказала, как лечилась в московской специализированной больнице, куда направляют пациентов с коронавирусом или подозрением на него.
Взгляд.ру 09:15
Общество
Жителям Москвы разрешили выходить на прогулки в парки
С 1 июня москвичи смогут посещать все парки и зеленые зоны, кроме парка «Зарядье». Об этом сообщил мэр Сергей Собянин.
РБК вчера в 13:12
Общество
Власти Москвы рассказали об организации прогулок с 1 июня
Прогулки москвичей с 1 июня будут организованы по месту их регистрации и проживания по шести группам, распорядок прогулок по времени и дням недели будет опубликован на портале мэра и правительства Москвы 29 мая.
Известия 09:10
Кино
Объявлены первые фильмы кинофестиваля Beat Film Festival 2020
Международный фестиваль документального кино Beat Film Festival назвал фильмы, которые войдут в секцию Гала-премьер программы 2020 года.
Культуромания 09:16
Политика
Российские пограничники отмечают профессиональный праздник
Вести.Ru вчера в 18:36
Армия и оружие
В США изобрели новый способ применения бомб
В США изобрели новый способ применения бомб. Пентагон уже испытал специальную сбрасываемую платформу для военно-транспортных самолётов.
Ferra 08:29
Общество
Роспотребнадзор выпустил рекомендации по работе кинотеатров
Роспотребнадзор совместно с Минкультуры подготовил рекомендации по профилактике распространения коронавируса в кинотеатрах.
Известия 04:22
Здоровье
Минздрав предупредил беременных с коронавирусом об опасности
Российский Минздрав опубликовал вторую версию методических рекомендаций по организации оказания медицинской помощи беременным, роженицам, а также новорожденным при новой коронавирусной инфекции.
Московский Комсомолец 06:54
Происшествия
Пятеро полицейских из УЭБ арестованы в Твери
Уголовное дело по части 3 статьи 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) возбуждено в отношении четырех сотрудников УЭБ и ПК УМВД России по Тверской области и одного сотрудника УЭБ и ПК УМВД России по г. Твери.
Афанасий-бизнес 08:00
Общество
Власти Кубани подтвердили открытие всех санаториев с 1 июня
Губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в связи с позитивной динамикой ситуации с коронавирусом подтвердил открытие всех санаториев края с медицинской лицензией с 1 июня и назвал условия их работы.
РИА Новости 06:14
Космос
Запуск космического корабля Crew Dragon отложили из-за погоды
SpaceX Илона Маска перенесла запуск корабля Crew Dragon с астронавтами на борту из-за плохих погодных условий за 17 минут до старта, сообщило NASA.
Ведомости вчера в 16:50
Гаджеты
Первый монитор Xiaomi Redmi получил безрамочный дизайн при цене $70
3DNews вчера в 07:03
Кино
Новый фильм Мартина Скорсезе профинансирует Apple
Новый фильм режиссера должен стать экранизацией одноименного романа Дэвида Гранна, повествующего о событиях начала 1920-х годов в штате Оклахома.
ИА Красная Весна 04:47
Экономика
Вице-премьер Борисов призвал к переходу России на дефицитный бюджет
Российский бюджет, полагает вице-премьер, готов к тому, чтобы быть стабильным и не зависеть от колебаний в мировой экономике.
REGNUM вчера в 08:53
Общество
Полиция Москвы проверит заявление о вымогательстве Данквертом взятки
Как сообщало EADaily, ранее в СМИ появилась информация о том, что представитель одной из польских компаний — производителей молочных продуктов обратился в московскую полицию с заявлением о вымогательстве взятки.
Евразия Daily 08:37
Шоу-бизнес
Александр Васильев заступился за Надежду Бабкину
Paparazzi.ru 01:47
Наука
Собак научили распознавать коронавирус
Взгляд.ру 09:23
Общество
Транзит газа по трубопроводу Ямал — Европа снова прекратился
Мощности газопровода Ямал — Европа не были забронированы на четверг, транзит снова прекращен, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные газотранспортных операторов Германии и Польши.
РБК 04:19