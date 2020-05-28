Коронавирус

Lenta.ruLenta.ruМосквичам рассказали о необходимых для поездки в магазин пропусках

Москвичам для поездки в непродовольственные магазины с 1 июня необходимо получить пропуск «для иных целей», который выдается на один день два раза в неделю.
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