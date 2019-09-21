Общество
Газета.RuМосквичей ожидает мокрый снег и ветер
В воскресенье, 22 сентября, в Москве ожидается мокрый снег и ветер. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного ГУ МЧС России. Как отмечается, такую погоду принесет активный скандинавский циклон.
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В воскресенье в Москве ожидаются сильный ветер и мокрый снег
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы08:18
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