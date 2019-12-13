Общество
Москва 24Москвичей предупредили о гололедице
Москвичей предупредили о гололедице в ночь с пятницы на субботу. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России. В ведомстве уточняют, что в Москве ожидается морось, дымка и слабый гололед.
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МЧС предупредило жителей Подмосковья о гололеде и дымке до утра 14 декабря
Агентство Москвавчера в 14:22
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Политика
Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
Музыка
YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия
Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Политика
Врио губернатора Приангарья Кобзев посетил Тулун
Политика
Джонсон переизбрался в парламент
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент, согласно результатам голосования, и заявил, что теперь у него есть «веские полномочия для проведения Brexit», сообщил телеканал Sky News.
Армия и оружие
Турция станет первой страной с пулеметами-дронами на вооружении
Происшествия
Появилось фото упавшего на Кубани ударного вертолёта Ми-28
Политика
Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ
Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Происшествия
При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени погиб человек
Здоровье
Волна отравлений снюсом до Севастополя пока не докатилась
В одной из табачных лавок на Центральном рынке Севастополя продавец предложила целый ассортимент круглых чёрных с цветными элементами дизайна баночек снюса на любой вкус, отличающихся крепостью и ароматическими добавками.
Авто
В России введут новый документ на автомобиль
В России планируют ввести новый документ на транспортные средства. Как сообщает ToDay News Ufa, новый документ будет выглядеть как этикетка.
Фигурное катание
Тарасова прокомментировала решение Загитовой приостановить карьеру
Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о решении олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой приостановить карьеру.
Политика
Нацбанк Украины опомнился и запросил транзит российского газа
В случае прекращения транзита газа из России финансовая стабильность Украины будет подорвана.
Общество
Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей
Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
Музыка
Шнуров обрушился на Гагарину с критикой в эфире шоу «Голос»
Энергетика
В «Нафтогазе» определились с ценами на газ с 1 января 2020 года
Цена на газ для промышленных предприятий с 1 января 2020 года будет снижена на 6,2-6,4 процента.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Гаджеты
Стартовали продажи Xiaomi Redmi K30
Общество
В Новом Орлеане объявили режим ЧС из-за кибератаки
В Новом Орлеане (штат Луизиана) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки. Об этом сообщила мэр города Латоя Кантрелл в Twitter.
Происшествия
Ликвидирован пожар в ангаре в Петербурге
Пожар в ангаре в Санкт-Петербурге ликвидирован. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу.
Происшествия
Сын Валерии попал во второе за неделю ДТП
Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП в Москве, сообщает "Фонтанка".
Наука
Хищники вынудили ривулусов и их потомство отрастить побольше мозговых клеток
Американские ученые выяснили, что мозг рыбок ривулусов Харта (Rivulus hartii), живущих в местах с большой концентрацией хищников, отличается бóльшим количеством клеток по сравнению с мозгом ривулусов, живущих изолированно.
Политика
Песков прокомментировал переговоры «на повышенных тонах» в Париже
Как рассказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко некоторые участники "нормандского саммита" слишком бурно обсуждали Минские соглашения, но Россия действовала эффективно, не дав их изменить.
Здоровье
Врач назвала причины образования камней в почках
Политика
Путин рассказал о главном событии 2020 года
Происшествия
В ДТП с пассажирским автобусом на Урале пострадали семь человек
Заказной автобус с 53 пассажирами, следовавший из Перми в Екатеринбург, вылетел в кювет на трассе в Свердловской области и перевернулся, в результате чего пострадали семь человек.
Авто
Новый седан Kia Optima появился у дилеров
Компания KIA презентовала седан KIA Optima/K5 новой генерации три недели назад. Прием заказов на новинку уже стартовал.
Политика
CNN: В США ограничили число лиц с доступом к переговорам Трампа
Администрация США ограничила число сотрудников, которые имеют доступ к прослушке переговоров американского президента Дональда Трампа с другими лидерами, сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.
Музыка
Концертный директор раскрыл причину отказа Ротару выступать в России
Экономика
ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%
Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку.
Здоровье
В Сызрани зафиксирована вспышка одного из опасных заболеваний кожи
В Сызрани Самарской области зафиксирована вспышка одного из самых опасных заболеваний кожи.