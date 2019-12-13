Общество

Москва 24Москва 24Москвичей предупредили о гололедице

Москвичей предупредили о гололедице в ночь с пятницы на субботу. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России. В ведомстве уточняют, что в Москве ожидается морось, дымка и слабый гололед.
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Москвичей предупредили о гололедице

Москва 24вчера в 14:34

МЧС предупредило о гололедице в Москве

РБКвчера в 14:40

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о дымке и гололеде

Вечерняя Москвавчера в 14:34

МЧС предупредило москвичей о гололедице в ночь на субботу

Коммерсантъвчера в 14:49

МЧС предупредило о гололедице в Москве

Известиявчера в 14:20

МЧС Москвы распространило экстренное предупреждение о гололеде и дымке в городе

ТАССвчера в 14:19

МЧС предупредило жителей Подмосковья о гололеде и дымке до утра 14 декабря

Агентство Москвавчера в 14:22
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Политика

Пушков оценил возможные последствия испытания США новой ракеты

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков рассказал о потенциальных последствиях испытания США баллистической ракеты, ранее запрещённой Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).
RT на русском вчера в 20:28
Музыка

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Слово и Дело вчера в 18:31
Политика

Врио губернатора Приангарья Кобзев посетил Тулун

RT на русском 01:13
Политика

Джонсон переизбрался в парламент

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон переизбрался в парламент, согласно результатам голосования, и заявил, что теперь у него есть «веские полномочия для проведения Brexit», сообщил телеканал Sky News.
РБК вчера в 01:38
Армия и оружие

Турция станет первой страной с пулеметами-дронами на вооружении

Новые Известия вчера в 12:03
Происшествия

Появилось фото упавшего на Кубани ударного вертолёта Ми-28

Военное обозрение 01:30
Политика

Зеленский ответил шуткой на фразу Путина про газ

Президент Украины Владимир Зеленский заочно ответил президенту России Владимиру Путину, процитировавшему ранее детский стишок о поставках газа на Украину.
Известия 12 декабря в 17:11
Происшествия

При пожаре в наркологическом диспансере в Тюмени погиб человек

REGNUM вчера в 19:17
Здоровье

Волна отравлений снюсом до Севастополя пока не докатилась

В одной из табачных лавок на Центральном рынке Севастополя продавец предложила целый ассортимент круглых чёрных с цветными элементами дизайна баночек снюса на любой вкус, отличающихся крепостью и ароматическими добавками.
ForPost 01:00
Авто

В России введут новый документ на автомобиль

В России планируют ввести новый документ на транспортные средства. Как сообщает ToDay News Ufa, новый документ будет выглядеть как этикетка.
ToDay News Ufa вчера в 06:04
Фигурное катание

Тарасова прокомментировала решение Загитовой приостановить карьеру

Заслуженный тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова высказалась о решении олимпийской чемпионки 2018 года Алины Загитовой приостановить карьеру.
RT на русском вчера в 14:48
Политика

Нацбанк Украины опомнился и запросил транзит российского газа

В случае прекращения транзита газа из России финансовая стабильность Украины будет подорвана.
Pravda.Ru 12 декабря в 20:35
Общество

Госдума отказалась отменять техосмотр для личных автомобилей

Госдума при обсуждении в первом чтении отклонила законопроект об отмене технического осмотра для автомобилей физлиц, передает корреспондент ИА REGNUM 13 декабря.
REGNUM вчера в 05:49
Музыка

Шнуров обрушился на Гагарину с критикой в эфире шоу «Голос»

РИА Новости вчера в 20:52
Энергетика

В «Нафтогазе» определились с ценами на газ с 1 января 2020 года

Цена на газ для промышленных предприятий с 1 января 2020 года будет снижена на 6,2-6,4 процента.
Новостной фронт вчера в 16:30
Шоу-бизнес

Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова

Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Российская газета вчера в 03:40
Гаджеты

Стартовали продажи Xiaomi Redmi K30

UfaTime.ru 12 декабря в 09:48
Общество

В Новом Орлеане объявили режим ЧС из-за кибератаки

В Новом Орлеане (штат Луизиана) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки. Об этом сообщила мэр города Латоя Кантрелл в Twitter.
РБК вчера в 23:58
Происшествия

Ликвидирован пожар в ангаре в Петербурге

Пожар в ангаре в Санкт-Петербурге ликвидирован. Об этом сообщает ГУ МЧС по городу.
RT на русском вчера в 23:56
Происшествия

Сын Валерии попал во второе за неделю ДТП

Сын певицы Валерии Арсений Шульгин попал в ДТП в Москве, сообщает "Фонтанка".
Газета.Ru вчера в 09:52
Наука

Хищники вынудили ривулусов и их потомство отрастить побольше мозговых клеток

Американские ученые выяснили, что мозг рыбок ривулусов Харта (Rivulus hartii), живущих в местах с большой концентрацией хищников, отличается бóльшим количеством клеток по сравнению с мозгом ривулусов, живущих изолированно.
N+1 вчера в 09:30
Политика

Песков прокомментировал переговоры «на повышенных тонах» в Париже

Как рассказал заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко некоторые участники "нормандского саммита" слишком бурно обсуждали Минские соглашения, но Россия действовала эффективно, не дав их изменить.
РИА Новости вчера в 16:03
Здоровье

Врач назвала причины образования камней в почках

Вечерняя Москва вчера в 21:42
Политика

Путин рассказал о главном событии 2020 года

Московский Комсомолец вчера в 12:51
Происшествия

В ДТП с пассажирским автобусом на Урале пострадали семь человек

Заказной автобус с 53 пассажирами, следовавший из Перми в Екатеринбург, вылетел в кювет на трассе в Свердловской области и перевернулся, в результате чего пострадали семь человек.
RT на русском 00:09
Авто

Новый седан Kia Optima появился у дилеров

Компания KIA презентовала седан KIA Optima/K5 новой генерации три недели назад. Прием заказов на новинку уже стартовал.
Новые автомобили 12 декабря в 02:38
Политика

CNN: В США ограничили число лиц с доступом к переговорам Трампа

Администрация США ограничила число сотрудников, которые имеют доступ к прослушке переговоров американского президента Дональда Трампа с другими лидерами, сообщает CNN со ссылкой на источник в Белом доме.
RT на русском вчера в 15:03
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Концертный директор раскрыл причину отказа Ротару выступать в России

iReactor вчера в 19:40
Экономика

ЦБ снизил ключевую ставку в пятый раз за год — до 6,25%

Банк России снизил ключевую ставку на 25 базисных пунктов, с 6,5% до 6,25% годовых. Ранее в текущем году регулятор четырежды снижал ставку.
Коммерсантъ вчера в 05:31
Здоровье

В Сызрани зафиксирована вспышка одного из опасных заболеваний кожи

В Сызрани Самарской области зафиксирована вспышка одного из самых опасных заболеваний кожи.
Ugpressa.ru 01:33
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