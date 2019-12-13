Общество
Москва 24Москвичей предупредили о гололедице
Москвичей предупредили о гололедице в ночь с пятницы на субботу. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России. В ведомстве уточняют, что в Москве ожидается морось, дымка и слабый гололед.
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МЧС предупредило жителей Подмосковья о гололеде и дымке до утра 14 декабря
Агентство Москвавчера в 14:22
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Экономика
Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн
Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Авто
Kia придумала новый фирменный логотип
Компания Kia зарегистрировала в патентном ведомстве Южной Кореи (KIPRIS) новый фирменный логотип, который со временем может заменить нынешнюю эмблему автопроизводителя.
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Шнуров раскритиковал Гагарину на «Голосе»
Политика
Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа
Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Авто
Новый седан Kia Optima появился у дилеров
Компания KIA презентовала седан KIA Optima/K5 новой генерации три недели назад. Прием заказов на новинку уже стартовал.
Шоу-бизнес
Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова
Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Общество
В Новом Орлеане объявили режим ЧС из-за кибератаки
В Новом Орлеане (штат Луизиана) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки. Об этом сообщила мэр города Латоя Кантрелл в Twitter.
Происшествия
На «Адмирале Кузнецове» найден второй погибший
На авианосце «Адмирал Кузнецов» поисковая группа обнаружила второго погибшего при пожаре.
Шоу-бизнес
Британский актер Колин Ферт развелся с женой после 22 лет брака
Британский актер Колин Ферт развелся с супругой после 22 лет совместной жизни.
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Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России
Шоу-бизнес
Киркоров появился в куртке с надписью в поддержку геев
Народный артист России Филипп Киркоров озадачил поклонников, появившись на публике в куртке с провокационной надписью на спине.
Политика
Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже
Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Здоровье
Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок
В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом
Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
Политика
А что, если Россия и Украина не подпишут газовый контракт?
Как сообщала "Русская Весна", на встрече в "нормандском" формате президент России Владимир Путин в стихах предложил Украине скидку на газ.
Политика
Путин прибыл в Набережные Челны
Президент России Владимир Путин прибыл в Набережные Челны, сообщает ТАСС.
Общество
Минюст предложил изменить правила взыскания долгов
Минюст России опубликовал законопроект, которым предлагается ввести обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан, понятие "робот-коллектор" и другие новеллы в систему взыскания долгов с физических лиц.
Общество
Российским туристам запретили ввозить в ЕС фрукты и овощи
Футбол
Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца
Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента московского ЦСКА Евгения Гинера на три месяца от футбольной деятельности и оштрафовал на один миллион рублей за высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова и арбитра Василия Казарцева.
Футбол
Российские клубы заработали 90 млн евро за выступления в еврокубках
Всего российские команды заработали 90 млн евро без учета продажи телевизионных и маркетинговых прав.
Космос
Россия и Япония разработают лунного робота
НПО "Андроидная техника" (разработчик побывавшего в космосе "Федора") планирует совместно с японскими коллегами из компании GITAI (стартап GITAI) создать робота для выполнения задач на поверхности Луны.
Общество
В России рекордно снизилась цена на iPhone
В России рекордно снизилась стоимость iPhone 11 Pro Max с момента выхода смартфона.
Общество
Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии
Певец Лев Лещенко заявил, что его пенсия составляет 30 тысяч 700 рублей в месяц.
Наука
Ученые рассказали о продолжительности жизни человека
Австралийские ученые провели исследование и выяснили, какова максимальная естественная продолжительность жизни человека.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала, как сделать семью счастливой
Поклонники очень любят наблюдать за жизнью этой семьи. Певец Джиган и Оксана Самойлова вместе уже 10 лет.
Общество
Посол России предложил КНДР решение проблемы с браконьерством
Посол РФ в КНДР Александр Мацегора заявил, что предложил северокорейской стороне создать двустороннюю структуру по борьбе с браконьерством.
Политика
Глава ДНР высказался о законе об особом статусе Донбасса
"В связи с внесением в Верховную раду Украины проекта изменений в конституцию напоминаем: в конституции должен быть закреплен особый статус Донбасса, и Киев обязан согласовать все поправки относительно особого статуса с ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте главы самопровозглашенной ДНР.
Биатлон
Логинов взял бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене
Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзовую медаль в мужском спринте на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.