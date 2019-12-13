Москвичей предупредили о гололедице в ночь с пятницы на субботу. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России. В ведомстве уточняют, что в Москве ожидается морось, дымка и слабый гололед.

Авто Kia придумала новый фирменный логотип Компания Kia зарегистрировала в патентном ведомстве Южной Кореи (KIPRIS) новый фирменный логотип, который со временем может заменить нынешнюю эмблему автопроизводителя.

Авто Новый седан Kia Optima появился у дилеров Компания KIA презентовала седан KIA Optima/K5 новой генерации три недели назад. Прием заказов на новинку уже стартовал.

Общество Минюст предложил изменить правила взыскания долгов Минюст России опубликовал законопроект, которым предлагается ввести обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан, понятие "робот-коллектор" и другие новеллы в систему взыскания долгов с физических лиц.

Футбол Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента московского ЦСКА Евгения Гинера на три месяца от футбольной деятельности и оштрафовал на один миллион рублей за высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова и арбитра Василия Казарцева.

Космос Россия и Япония разработают лунного робота НПО "Андроидная техника" (разработчик побывавшего в космосе "Федора") планирует совместно с японскими коллегами из компании GITAI (стартап GITAI) создать робота для выполнения задач на поверхности Луны.

Общество Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии Певец Лев Лещенко заявил, что его пенсия составляет 30 тысяч 700 рублей в месяц.

Общество Посол России предложил КНДР решение проблемы с браконьерством Посол РФ в КНДР Александр Мацегора заявил, что предложил северокорейской стороне создать двустороннюю структуру по борьбе с браконьерством.