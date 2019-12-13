Общество

Москва 24Москва 24Москвичей предупредили о гололедице

Москвичей предупредили о гололедице в ночь с пятницы на субботу. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления МЧС России. В ведомстве уточняют, что в Москве ожидается морось, дымка и слабый гололед.
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МЧС предупредило москвичей о гололедице в ночь на субботу

Коммерсантъвчера в 14:49

МЧС предупредило о гололедице в Москве

РБКвчера в 14:40

МЧС предупредило жителей Подмосковья о гололеде и дымке до утра 14 декабря

Агентство Москвавчера в 14:22

Москвичей предупредили о гололедице

Москва 24вчера в 14:34

МЧС предупредило о гололедице в Москве

Известиявчера в 14:20

МЧС Москвы распространило экстренное предупреждение о гололеде и дымке в городе

ТАССвчера в 14:19

Жителей Москвы и Подмосковья предупредили о дымке и гололеде

Вечерняя Москвавчера в 14:34
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Экономика

Лукашенко одобрил проект соглашения с КНР о кредите на $500 млн

Проект соглашения о предоставлении Пекином срочного кредита Минску на 3,5 млрд юаней ($500 млн) был одобрен президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
Известия вчера в 19:47
Авто

Kia придумала новый фирменный логотип

Компания Kia зарегистрировала в патентном ведомстве Южной Кореи (KIPRIS) новый фирменный логотип, который со временем может заменить нынешнюю эмблему автопроизводителя.
AutoNews 12 декабря в 08:19
Музыка

Шнуров раскритиковал Гагарину на «Голосе»

Lenta.ru 00:06
Политика

Россия и Украина закончили переговоры в Вене о транзите газа

Делегации "Газпрома" и "Нафтогаза" завершили переговоры по газовым вопросам в Вене, стороны предварительно договорились по транзиту топлива, сообщил РИА Новости исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
РИА Новости вчера в 16:47
Авто

Новый седан Kia Optima появился у дилеров

Компания KIA презентовала седан KIA Optima/K5 новой генерации три недели назад. Прием заказов на новинку уже стартовал.
Новые автомобили 12 декабря в 02:38
Шоу-бизнес

Умерла дочь Льва Дурова, актриса Екатерина Дурова

Советская, российская актриса, Заслуженная артистка Российской Федерации Екатерина Дурова скончалась в возрасте шестидесяти лет.
Российская газета вчера в 03:40
Общество

В Новом Орлеане объявили режим ЧС из-за кибератаки

В Новом Орлеане (штат Луизиана) ввели режим чрезвычайной ситуации из-за кибератаки. Об этом сообщила мэр города Латоя Кантрелл в Twitter.
РБК вчера в 23:58
Происшествия

На «Адмирале Кузнецове» найден второй погибший

На авианосце «Адмирал Кузнецов» поисковая группа обнаружила второго погибшего при пожаре.
Известия вчера в 09:08
Шоу-бизнес

Британский актер Колин Ферт развелся с женой после 22 лет брака

Британский актер Колин Ферт развелся с супругой после 22 лет совместной жизни.
Народные новости вчера в 23:47
Музыка

Концертный директор назвал причину отказа Ротару выступать в России

РИА Новости вчера в 17:36
Шоу-бизнес

Киркоров появился в куртке с надписью в поддержку геев

Народный артист России Филипп Киркоров озадачил поклонников, появившись на публике в куртке с провокационной надписью на спине.
ФАН вчера в 14:09
Политика

Песков прокомментировал «разговор на повышенных тонах» в Париже

Переговоры на саммите «нормандской четверки» в Париже проходили в рабочем режиме, заявил 14 декабря пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Известия вчера в 16:38
Здоровье

Умер еще один не дождавшийся операции у Каабака ребенок

В Москве умер ожидавший трансплантации почки ребенок, один из близнецов из Южно-Сахалинска, которых должен был прооперировать врач-трансплантолог Михаил Каабак.
РБК вчера в 07:00
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом

Анастасия Волочкова удивила подписчиков новым образом. Она отметила, что причина таких кардинальных изменений – любовь.
OAnews вчера в 06:50
Политика

А что, если Россия и Украина не подпишут газовый контракт?

Как сообщала "Русская Весна", на встрече в "нормандском" формате президент России Владимир Путин в стихах предложил Украине скидку на газ.
Rusvesna.su 00:00
Политика

Путин прибыл в Набережные Челны

Президент России Владимир Путин прибыл в Набережные Челны, сообщает ТАСС.
Газета.Ru вчера в 08:36
Общество

Минюст предложил изменить правила взыскания долгов

Минюст России опубликовал законопроект, которым предлагается ввести обязательный досудебный порядок возврата просроченной задолженности граждан, понятие "робот-коллектор" и другие новеллы в систему взыскания долгов с физических лиц.
РИА Новости вчера в 11:01
Общество

Российским туристам запретили ввозить в ЕС фрукты и овощи

REGNUM вчера в 13:48
Футбол

Евгений Гинер отстранен от футбольной деятельности на три месяца

Комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) отстранил президента московского ЦСКА Евгения Гинера на три месяца от футбольной деятельности и оштрафовал на один миллион рублей за высказывания в адрес главы департамента судейства и инспектирования РФС Александра Егорова и арбитра Василия Казарцева.
РИА Новости вчера в 05:15
Футбол

Российские клубы заработали 90 млн евро за выступления в еврокубках

Всего российские команды заработали 90 млн евро без учета продажи телевизионных и маркетинговых прав.
Pravda.Ru вчера в 04:56
Космос

Россия и Япония разработают лунного робота

НПО "Андроидная техника" (разработчик побывавшего в космосе "Федора") планирует совместно с японскими коллегами из компании GITAI (стартап GITAI) создать робота для выполнения задач на поверхности Луны.
ТАСС вчера в 19:50
Происшествия

Суд в Киеве арестовал вторую подозреваемую в убийстве Шеремета

РБК вчера в 17:54
Общество

В России рекордно снизилась цена на iPhone

В России рекордно снизилась стоимость iPhone 11 Pro Max с момента выхода смартфона.
ФедералПресс вчера в 00:40
Общество

Лев Лещенко раскрыл размер своей пенсии

Певец Лев Лещенко заявил, что его пенсия составляет 30 тысяч 700 рублей в месяц.
Телепрограмма вчера в 03:08
Наука

Ученые рассказали о продолжительности жизни человека

Австралийские ученые провели исследование и выяснили, какова максимальная естественная продолжительность жизни человека.
Волгоградская правда вчера в 21:22
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала, как сделать семью счастливой

Поклонники очень любят наблюдать за жизнью этой семьи. Певец Джиган и Оксана Самойлова вместе уже 10 лет.
SM News вчера в 08:36
Общество

Посол России предложил КНДР решение проблемы с браконьерством

Посол РФ в КНДР Александр Мацегора заявил, что предложил северокорейской стороне создать двустороннюю структуру по борьбе с браконьерством.
РИА Новости вчера в 22:50
Политика

Глава ДНР высказался о законе об особом статусе Донбасса

"В связи с внесением в Верховную раду Украины проекта изменений в конституцию напоминаем: в конституции должен быть закреплен особый статус Донбасса, и Киев обязан согласовать все поправки относительно особого статуса с ДНР и ЛНР", - говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте главы самопровозглашенной ДНР.
РИА Новости вчера в 16:12
Происшествия

Два человека погибли в Москве при падении машины в реку

РБК 00:18
Биатлон

Логинов взял бронзу в спринте на этапе Кубка мира в Хохфильцене

Российский биатлонист Александр Логинов завоевал бронзовую медаль в мужском спринте на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене.
Sportbox.RU вчера в 09:49
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