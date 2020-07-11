Общество
Вечерняя МоскваМосквичей предупредили о грозе и сильном ветре до утра четверга
Сильный дождь, гроза и град ожидаются в столице до утра четверга, 9 июля. Об этом предупредили в пресс-службе управления МЧС России по Москве. Как уточняется, ухудшение погоды будет сопровождаться усилением ветра.
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Общество
Фильм с участием русского врача вышел в Бруклине
Фильм с участием Евгения Пинелиса, врача-реаниматолога Бруклинской центральной больницы в Нью-Йорке, вышел в рамках документального проекта RT и журналиста Антона Красовского «Эпидемия».
Время Н 14:02
Авто
Новый Range Rover — прямой конкурент Rolls-Royce Cullinan
В Сети показали новую флагманскую версию Range Rover, которая может напрямую конкурировать с Rolls-Royce Cullinan.
Letnews.ru 02:55
Политика
Эрдоган отказался считаться со мнением других стран по Святой Софии
Мнение других государств не учитывается при определении конфессиональной принадлежности Святой Софии в Стамбуле, значение имеет только воля турецкого народа.
РБК 13:56
Экономика
Россия прошла пик негативного влияния пандемии на финансовые рынки
Аналитики агентства АКРА полагают, что страна прошла пик негативного влияния COVID-19 на финансовые рынки, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 05:53
Автоспорт
Россиянин Шварцман выиграл гонку этапа «Формулы-2» в Австрии
Пилот программы развития российского автоспорта SMP Racing Роберт Шварцман (команда Prema) победил в первой гонке второго этапа серии «Формула-2» в Австрии.
Известия 16:19
Теннис
Рублёв победил Берреттини и вышел в финал теннисного турнира в Австрии
RT на русском 10:14
Армия и оружие
Боевики атаковали колонну со снабжением для базы США в Ираке
На юге в Ираке боевики атаковали колонну со снабжением, предназначенную для базы США.
Газета.Ru 16:43
Армия и оружие
Сирийские войска отбили атаку боевиков в Идлибе
Как сообщил руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Щербицкий на брифинге в субботу, 11 июля, два отряда боевиков общей численностью до 250 человек атаковали позиции сирийской армии 10 июля.
Вести.Ru 15:39
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
РИА Новости 08:26
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Космос
Объединенные Арабские Эмираты запланировали отправку зонда на Марс
Только США, Индия, бывший Советский Союз и Европейское космическое агентство успешно отправили миссии на орбиту Красной планеты, в то время как Китай готовится к запуску своего первого марсохода в конце этого месяца.
ГЛАС.RU вчера в 03:13
Киберспорт
В Dota 2 появился женский образ на Anti-Mage
В субботу, 11 июля, стало известно о том, что в Dota 2 появился женский образ на Anti-Mage.
Piter.tv 07:27
Армия и оружие
Грузовик ВСУ подорвался на украинской противотанковой мине
Военное обозрение 10:35
Общество
В Петербурге похоронили разбившуюся на Бали 18-летнюю россиянку
Похороны разбившейся на мотоцикле на Бали 18-летней россиянки Анастасии Зубриной, известной в социальных сетях как Настя Тропицель, прошли в субботу на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщил отец погибшей девушки.
РИА Новости 13:32
Энергетика
Reuters: газопровод «Голубой поток» простаивает с мая
Газопровод "Голубой поток", который протянут через Черное море в Турцию, стоит без работы с середины мая текущего года.
Газета.Ru 06:48
Политика
Украинский самолет сбили над Ираном из-за неправильных настроек ПВО
Российская газета 17:02
Футбол
Вратарь ФК «Зенит» Лунев получил серьезную травму
Повреждение, которое получил в матче 28-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Ахматом" вратарь футбольного клуба "Зенит" Андрей Лунев носит серьезный характер.
РЕН ТВ 15:28
Футбол
Тренер «Спартака» Тедеско перевел мошенникам 250 тыс. рублей
Главный тренер московского футбольного клуба «Спартак» Доменико Тедеско перевел мошенникам около 250 тыс. рублей, сообщает «Спорт-Экспресс» в субботу, 11 июля.
Известия 15:38
Киберспорт
Фил Спенсер объявил дату выхода Carrion — 23 июля
Игра выйдет 23 июля на Xbox One, Nintendo Switch и РС. Более того, в день выхода новинка появится в библиотеке Xbox Game Pass.
Игромания.ру 15:24
Общество
Более 1260 школьников Балашихи сдали ЕГЭ по математике
РИАМО в Балашихе вчера в 09:36
Футбол
Месси установил историческое достижение в Ла Лиге
Форвард «Барселоны» Лионель Месси отметился результативной передачей в матче 36-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида».
Матч ТВ 14:55
Экономика
Мобильная связь в России может подорожать на 14%
По информации издания, рост тарифов может составить более 10%.
Лезги газет 16:38
Здоровье
ВОЗ выступила против возвращения полного карантина из-за пандемии
Директор программы Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан заявил, что организация выступает против возвращения к жесткому карантину для противодействия распространению коронавируса, но не исключает такой необходимости в ряде стран, если не отслеживать вспышки заболеваемости.
Парламентская газета вчера в 13:58
Общество
ПФР разъяснил порядок выплаты надбавок пенсионерам за «советский стаж»
В пенсионном фонде рассказали, как будут увеличиваться выплаты для россиян, имеющих трудовой стаж еще во времена СССР.
iReactor 07:02
Общество
В Ростовской области с 13 июля возобновят работу кинотеатры и бани
С понедельника в нашей области возобновляется работа кинотеатров, но с определенными условиями.
ТАСС 10:16
Общество
ГИБДД проведет массовую проверку автомобилей с иностранными номерами
Автомобили с иностранными госзнаками теперь тщательно "отслеживаются" инспекторами ГИБДД, особенно "под прицелом" находятся машины с армянскими номерами.
Новые автомобили вчера в 09:27