Сильный дождь, гроза и град ожидаются в столице до утра четверга, 9 июля. Об этом предупредили в пресс-службе управления МЧС России по Москве. Как уточняется, ухудшение погоды будет сопровождаться усилением ветра.

Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре до утра четверга

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