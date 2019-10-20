Общество

Газета.RuГазета.RuМосквичей предупредили о летней погоде на следующей неделе

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс". По словам синоптиков, теплая погода сохранится на всей европейской части России.
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с чего всё началось

В Гидрометцентре зафиксировали повторы аномальной погоды

Большой по площади и высокий по вертикали теплый антициклон продолжит управлять погодой на европейской территории России в ближайшие дни. Об этом "Российской газете" рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Российская газетавчера в 22:00

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Летнюю погоду пообещали россиянам на грядущей неделе

Известия09:23

В Гидрометцентре зафиксировали повторы аномальной погоды

Российская газетавчера в 22:00

Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе

Газета.Ru06:27

Москвичам пообещали летнюю погоду в октябре

Lenta.ru06:05

В Гидрометцентре объяснили тёплую осень

RT на русскомвчера в 23:51

В Гидрометцентре объяснили аномально теплую осень в Центральной России

РИА Новостивчера в 23:18

В Москве следующая неделя останется теплой

Интерфакс05:36
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Жители Грузии устроили протест против спектакля московского театра

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Армия и оружие

Трамп заявил об отсутствии военных США в зоне прекращения огня в Сирии

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Минздрав объявил список смертельно опасных прививок

Министерство здравоохранения России составило список прививок, которые могут привести к серьезным осложнениям и даже смерти пациента.
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Происшествия

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В первом тайме матча восьмого тура чемпионата Италии «Сассуоло» — «Интер» (3:4) на футбольное поле приземлился парашютист.
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К Земле движется астероид 162082 (1998 HL1). Соответствующее заявление сделал Центр исследования околоземных объектов NASA.
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