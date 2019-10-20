До 22-23 сентября прошлого года стояло летнее тепло, потом в течение 10 дней было прохладно, а затем снова началось повышение температуры.

с чего всё началось

Глава Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в Москве на следующей неделе температура будет как летом, передает "Интерфакс". По словам синоптиков, теплая погода сохранится на всей европейской части России.

Москвичей предупредили о летней погоде на следующей неделе

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