Общество
ТАССМокрый снег ожидается в Москве на следующей неделе
Мокрый снег ожидается в Москве во вторник, 29 октября, а температура воздуха, которая в эти дни в столице выше нормы на 7-9 градусов, приблизится к обычным для этого времени года значениям и составит всего 5-6 градусов тепла.
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Гидрометцентр: Европейскую часть России накроет мокрым снегом
Национальная служба новостейвчера в 05:43
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 00:13, Ашберн
Шоу-бизнес
Волочкова травмировалась на репетиции
URA.Ru 23 октября в 23:54
Армия и оружие
США увеличат военное присутствие в Сирии
Коммерсантъ вчера в 18:44
Политика
Армения отказалась покупать российское оружие
Армения сорвала тендер на закупку вооружения с участием российской компании ORSIS.
Утро.ru вчера в 03:09
Армия и оружие
Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию
Около 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию. Об этом в пятницу, 25 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.
Известия вчера в 23:09
Политика
Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
Россия вновь стала мировой державой, отстаивая суверенитет государств.
РИА Новости вчера в 23:53
Здоровье
Россиянам назвали несовместимые сочетания продуктов
Популярные у россиян некоторые сочетания продуктов оказались вредными.
Lenta.ru вчера в 18:43
Общество
Власти раскрыли параметры новой накопительной пенсионной системы
РБК разбирался в основных параметрах новой пенсионной накопительной системы, которая получит название «гарантированный пенсионный план» (ГПП).
РБК вчера в 17:00
Кино
Триллер по российскому бестселлеру «Текст» вышел в читинский прокат
Триллер «Текст», снятый по роману-бестселлеру российского писателя Дмитрия Глуховского, 24 октября вышел в прокат в пяти кинотеатрах Читы.
Чита.Ру вчера в 02:32
Общество
На форуме «Россия-Африка» были подписаны соглашения на 800 млрд рублей
Эхо Москвы вчера в 12:14
Футбол
«Краснодар» обыграл «Трабзонспор» в матче Лиги Европы
«Краснодар» одержал победу над турецким «Трабзонспором» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.
RT на русском вчера в 16:52
Происшествия
В Татарстане ребенок провалился в люк на глазах у матери
РИА Новости вчера в 14:28
Гаджеты
Huawei представил смартфон Honor 9X для рынка России
Китайский производитель электроники Huawei представил смартфон Honor 9X для рынка России.
UfaTime.ru вчера в 14:32
Гаджеты
В Google рассказали о скорости распространения Android 10
В корпорации Google рассказали о высокой скорости распространения новой операционной системы Android 10 на мобильных устройствах по сравнению с предыдущими ОС.
UfacityNews.ru вчера в 15:05
Космос
Над Антарктидой озоновая дыра стала рекордно маленького размера
Находящаяся над Антарктидой озоновая дыра стала уменьшаться в размерах.
В городе R 22 октября в 15:59
Хоккей
Овечкин забросил 666-ю шайбу за карьеру в НХЛ
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" играет в гостях у "Эдмонтон Ойлерз".
Газета.Ru вчера в 23:54
Единоборства
Дагестанцы ожидают Макгрегора у отеля в Москве
Газета.Ru вчера в 18:27
Наука
Чрезмерное потребление соли грозит старческим слабоумием
По информации ученых, избыток соли в организме человека грозит старческим слабоумием, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 09:21
Экономика
Минфин США запретил кредиторам PDVSA забрать контроль над Citgo
Минфин США внес изменения в санкционный режим против Венесуэлы, направленные на разрешение спорной ситуации вокруг американского нефтепереработчика Citgo, принадлежащего венесуэльской госкомпании PDVSA.
РБК вчера в 18:46
Космос
Найдена одна из первых галактик Вселенной
Излучение, которое увидели ученые, скорее всего, вызвано свечением частиц пыли, нагретых звездами в глубине молодой галактики — одной из первых, появившихся в ранней Вселенной.
Популярная механика 23 октября в 18:37
Экономика
Глава ПФР оценил возможность индексации пенсий работающим пенсионерам
Как сообщает РБК, Дроздов, выступая в Госдуме, заявил, что на восстановление индексации пенсий работающим пенсионерам в 2020 году может потребоваться 368 млрд рублей.
РЕН ТВ 23 октября в 12:19
Политика
Бундестаг ФРГ отклонил инициативы об отмене санкций против России
Парламент ФРГ на заседании 24 октября отказался поддержать инициативы оппозиционных партий об отмене санкций против России и пересмотре политики в отношении Москвы, сообщатся на официальном сайте бундестага.
REGNUM вчера в 17:36
Авто
Составлен рейтинг самых надежных автомобилей в России
Частные специалисты сумели составить список самых надёжных и высококачественных автомобилей, которые представлены на территории Российской Федерации.
Car.ru вчера в 06:50
Единоборства
Нейт Диас провалил допинг-тест и не выйдет на бой с Масвидалом
Спорт-Экспресс вчера в 20:05
Экономика
Госдума приняла закон о повышении МРОТ в первом чтении
Согласно документу, минимальный размер оплаты труда вырастет на 850 рублей и составит 12130 рублей Государственная дума приняла в первом чтении законопроект о повышении с января 2020 года минимального размера оплаты труда.
Союзное Вече вчера в 09:02
Футбол
Португалия обошла Россию в таблице коэффициентов УЕФА
Обойти Россию в таблице коэффициентов УЕФА удалось Португалии, единственный представитель которой в Лиге чемпионов, «Бенфика», свой поединок третьего тура группового раунда с французским «Лионом» выиграл.
RT на русском 23 октября в 18:02
Политика
США намерены восстановить ряд торговых преференций для Украины
Как стало известно газете Washington Post, в Вашингтоне собираются уже до конца текущего месяца восстановить ряд торговых преференций для Киева.
Московский Комсомолец вчера в 22:05
Общество
Названо преимущество приема лекарств от гипертонии вечером
Оказалось, что человеческий организм по-разному реагирует на прием лекарств в разное время суток.
Волгоградская правда вчера в 00:38
Политика
МИД Украины заявил о готовности к переговорам по возвращению Крыма
Пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила о готовности Киева к переговорам по «восстановлению украинского суверенитета» над Крымом.
RT на русском вчера в 11:38
Экономика
Правительство определится с льготами для нефтяников в Арктике
В четверг, 24 октября, в Белом доме состоится согласительное совещание с участием первого вице-премьера, главы Минфина Антона Силуанова, вице-премьера Юрия Трутнева, курирующего Арктику, и вице-премьера Дмитрия Козака (курирует ТЭК), рассказал РБК федеральный чиновник и подтвердил источник в одной из нефтяных компаний, планирующих стать резидентом Арктической зоны.
РБК 23 октября в 22:51
Здоровье
В Закарпатской области зафиксирована вспышка дифтерии
Сообщается, что дифтерию зафиксировали у 23-летнего студента Ужгородского медицинского университета, который имеет гражданство Индии.
RuNews24.ru вчера в 11:14