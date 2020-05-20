Общество
Газета.RuМосквичей предупредили о мокром снеге 21 мая
Тишковец отметил, что в четверг по климатическим условиям столица вернется на полтора месяца назад. Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости. Ранее синоптики сообщали, что теплые и солнечные дни придут в Москву в последнюю неделю мая.
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с чего всё началось
МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Четверг, 21 мая, станет в Москве самым холодным днем месяца, причем с аномальным количеством осадков, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.РИА Новости08:04
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Общество
«Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС
Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG.
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В Петербурге начали выплаты на покупку масок и перчаток
Ранее сообщалось, что власти Петербурга предоставят единовременную денежную выплату в размере 800 рублей пенсионерам, малообеспеченным семьям с детьми, многодетным семьям, а также семьям с приемными детьми и семьям, имеющим ребенка-инвалида, на приобретение масок и перчаток.
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Little Big названы фаворитами Евровидения-2020
Smolnarod.ru 07:14
Общество
На Украине вводят «адаптивный карантин» до 22 июня
Правительство Украины приняло решение ввести «адаптивный карантин» по регионам с 22 мая по 22 июня с пятью этапами послаблений.
RT на русском 08:53
Происшествия
В Великом Новгороде наказали водителя, сбившего выводок утят
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Здоровье
Минздрав: переболевшим коронавирусом требуется длительная реабилитация
Реабилитация для переболевших коронавирусом займёт от 2 месяцев до года, а у людей с инвалидностью может продлиться ещё дольше, рассказала главный специалист по реабилитации Минздрава России Галина Иванова.
ТИА 10:07
Здоровье
Доктор Мясников назвал средство для профилактики коронавируса
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Rambler News Service 09:56
Общество
Мишустин: Ситуация с коронавирусом постепенно стабилизируется
Россия смогла избежать взрывного развития коронавирусной инфекции, считает премьер-министр Михаил Мишустин.
Российская газета 05:54
Наука
Эффективный способ избежать ранней смерти назвали ученые
Исследователи Имперского колледжа Лондона и Кембриджского университета в Великобритании провели эксперимент, в ходе которого выяснили, что езда на велосипеде поможет избежать преждевременной смерти.
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«Мегафон» запустил новую тарифную линейку
«Мегафон» запустил новую тарифную линейку «Всегда на связи с тарифами #БезПереплат».
CNews 03:19
Общество
Компания Ontarget требует заблокировать YouTube в России
Компания Ontarget, занимающаяся разработкой тестов для оценки персонала, подала в Мосгорсуд иск, в котором требует блокировки видеохостинга YouTube в России за повторное нарушение антипиратского законодательства, сообщает "Коммерсантъ".
Газета.Ru 10:26
Происшествия
Суд отказал следствию в аресте таксиста после ДТП на Суворовском
Санкт-Петербургские ведомости 10:57
Общество
В России могут смягчить условия выхода на пенсию
В России могут смягчить условия досрочного выхода на пенсию, сообщили "Известия" со ссылкой на источник.
РИА Новости 05:07
Общество
Варвара Караулова выйдет замуж за защищавшего ее адвоката
Как оказалось, девушка выходит замуж. Причем ее будущим супругом станет адвокат Олег Елисеев. Именно он защищал ее на судебном процессе.
Московский Комсомолец 12:27
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Как сообщила «Российская газета», Паршина подчеркнула, что на один-два градуса теплее климатической нормы ожидается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири, в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Gazeta.SPb вчера в 03:31
Общество
Правительство продлило больничные для граждан старше 65 лет
«Граждане 65 лет и старше, соблюдающие режим самоизоляции из-за коронавируса, не перешедшие на удаленную работу и не находящиеся в отпуске, могут получить электронные больничные сроком действия с 12 по 29 мая»,— сообщили в правительстве.
Коммерсантъ вчера в 02:17
Шоу-бизнес
Самойлова требует половину доходов Джигана после развода
15 июня сего года в Головинском суде Москвы пройдет первое заседание по делу о разводе звездной пары, которая в российском шоу-бизнесе считалась образцово-показательной, - Джигана и Оксаны Самойловой.
Что происходит 11:17
Общество
ВОЗ заявила о рекордном числе выявленных за сутки заражений COVID-19
За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19, заявил в ходе брифинга в среду генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреисус.
РБК 12:27
Общество
Тульская медсестра получила взыскание за прозрачный защитный костюм
Минздрав Тульской области применил дисциплинарное взыскание к медсестре областной клинической больницы, которая пришла на работу в прозрачном защитном костюме, надетом поверх купальника.
Известия 12:50
Общество
Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе санаториев
"Перед началом работы система вентиляции санаторно-курортного учреждения должна быть очищена, проведена проверка эффективности ее работы", - отмечается в рекомендациях.
ТАСС 13:45
Экономика
ЗакС поддержал сокращение бюджета Петербурга
По итогам обсуждения депутаты Законодательного собрания утвердили изменения бюджета Петербурга на этот год в первом чтении.
Телеканал Санкт-Петербург 05:57
Происшествия
Производитель аппаратов ИВЛ заявил о дискредитации после пожаров
После пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, возникших, как считается, из-за возгорания аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), против производителя приборов, концерна «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ, входит в «Ростех»), развернулась дискредитационная кампания.
РБК 04:31
Культура
Снова сняли с эфира программу Михалкова «Бесогон»
Новый выпуск авторской программы Никиты Михалкова «БесогонТВ» можно будет посмотреть только на YouTube-канале, хотя раньше показ проходил и на телеканале «Россия 24», пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу Михалкова.
Live24 вчера в 06:01
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия вчера в 10:43
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов прокомментировал развод с Гавриловой
Три дня назад Эмин сообщил о своем расставании с Аленой Гавриловой. Певец поблагодарил бывшую супругу за два года, проведенных вместе.
RuNews24.ru 18 мая в 15:48
Армия и оружие
Фрегат «Адмирал Григорович» взял курс на Индийский океан
Ранее фрегат "Адмирал Григорович" выполнял задачи в составе постоянного оперативного соединения ВМФ России в Средиземном море.
Mil.Press FLOT 08:22
Политика
Военные США погрузили на борт первую партию аппаратов ИВЛ для России
Военные США погрузили на борт С-17 первую партию аппаратов ИВЛ, которые будут доставлены в Россию, пишет ТАСС.
Газета.Ru 10:34
Общество
Турция не примет в июне туристов из России
Коронавирус нового типа был впервые выявлен в Турции 10 марта у местного жителя, который вернулся из Европы.
ТАСС 11:16
Армия и оружие
В России создадут Военно-инженерную академию
Новая Военно-инженерная академия станет главным учебным заведением по подготовке военных специалистов данного профиля для Вооруженных сил, сообщил в среду министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Интерфакс 09:06
Здоровье
Кардиолог назвала пять самых опасных для сердца продуктов
Врач-кардиолог и кандидат медицинских наук Анна Кореневич рассказала на своем YouTube-канале о продуктах, употребление которых необходимо сократить или совсем исключить для улучшения работы сердечно-сосудистой системы.
РИА Новости 01:00