МОСКВА, 20 мая — РИА Новости. Четверг, 21 мая, станет в Москве самым холодным днем месяца, причем с аномальным количеством осадков, рассказал РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

с чего всё началось

Тишковец отметил, что в четверг по климатическим условиям столица вернется на полтора месяца назад. Утром 21 мая дожди местами начнут переходить в заряды мокрого снега с существенным ухудшением видимости. Ранее синоптики сообщали, что теплые и солнечные дни придут в Москву в последнюю неделю мая.

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