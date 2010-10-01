Мокрый снег и ветер ожидаются в воскресенье в Москве. Об этом сообщили ТАСС в субботу в пресс-службе столичного ГУ МЧС РФ.

Москвичей предупредили о мокром снеге и ветре в воскресенье

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