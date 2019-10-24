Общество

Российская газетаРоссийская газетаМосквичей предупредили о мокром снеге на следующей неделе

Настоящее похолодание ждет регион со вторника. Ночные температуры опустятся до нуля, а днем столбики термометров не поднимутся выше 5-6 градусов тепла. При этом, по словам синоптика, не исключены осадки в виде мокрого снега.
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Москвичей предупредили о мокром снеге

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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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