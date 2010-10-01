Коронавирус

Вести.RuВести.RuМосквичей предупредили о мошенничестве с пропусками

Столичные власти предупредили жителей города об активизации мошенников в преддверии запуска пропускной системы. Как рассказали ТАСС в воскресенье в Департаменте информационных технологий Москвы, в социальных сетях и Telegram появились страницы и боты с предложением оформить цифровой пропуск.
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Власти Москвы предупредили о предлагающих цифровой пропуск мошенниках

Москва 2412:11

В интернете появились мошенники с фальшивыми пропусками на проезд по Москве

Интерфакс11:56

Власти Москвы рассказали об активизации мошенников в соцсетях

RT на русском11:02

Власти Москвы предупредили о мошенниках, предлагающих оформить спецпропуска

Коммерсантъ11:07

Власти Москвы предупредили о появлении мошенников, предлагающих получить цифровой пропуск

Агентство Москва11:49

Власти Москвы предупредили о случаях мошенничества с получением пропуска в соцсетях

Вечерняя Москва10:23

Власти Москвы предупредили о мошенниках, предлагающих получить цифровой пропуск в соцсетях

ТАСС10:16
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Общество

Оперштаб обновил статистику по Подмосковью

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Президент Чехии резко осудил демонтаж памятника Коневу

Президент Чехии резко осудил действия лиц, причастных к сносу памятника маршалу И.С. Коневу на площади Интербригад в Праге.
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Происшествия

Мужчина устроил стрельбу в квартире на юго-западе Москвы

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Происшествия

В Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки

Около 50 человек арестовали в Брюсселе в ходе бунта местных жителей. Задержанные — молодые люди 18-25 лет.
Вести.Ru вчера в 23:24
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Общество

Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей

Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
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Общество

Кадыров придумал наказание для нарушителей режима самоизоляции

URA.Ru 07:10
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Общество

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Общество

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RT на русском вчера в 13:56
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Дмитрий Селюк: «Сельте» грозит техническое поражение из-за Смолова

«Сельта» увезла ничью из Мадрида (2:2), но теперь ей могут засчитать техническое поражение.
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Экономика

Дефицит хлеба на Украине: Глава Минэкономики озвучил прогноз

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ЦБ разрешил банкам дистанционно открывать счета новым клиентам

ЦБ временно не будет наказывать банки за дистанционное открытие счетов новым клиентам, говорится в информационном письме зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина, опубликованном на сайте регулятора.
Ведомости 04:51
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Гаджеты

Китайский процессор KaiXian сравнили с моделями от Intel и AMD

Восьмиядерный процессор KaiXian KX-U6780A оказался значительно слабее, чем модели от Intel и AMD с аналогичной частотой и количеством ядер.
CyberSport.ru 11:28
Экономика

Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа

Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
Российская газета 12:08
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Гаджеты

LG анонсировала смартфон с уникальным дизайном

Анонсированный LG VELVET отражает новую политику фирмы. Смартфон, судя по опубликованным эскизам, будет выполнен из стекла и металла.
NewInform 10:21
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Здоровье

В Ивановской области выявлено два новых случая коронавируса

Иваново, 11 апреля 2020, 12:50 — REGNUM Два новых случая заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Ивановской области, об этом сообщается 11 апреля в сводке Роспотребнадзора.
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Экономика

Экономисты ВЭБа оценили потери экономики России от коронавируса

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Российская газета 12:36
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Общество

Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку

Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
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Здоровье

В Челябинской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса

В Минздраве Челябинской области сообщили ИА «Уральский меридиан», что в области зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса за сутки.
Уральский меридиан вчера в 01:40
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Общество

Академик РАН дал прогноз по окончанию эпидемии коронавируса в России

Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев дал прогноз относительно окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, пишет «Парламентская газета».
Аргументы и Факты вчера в 04:12
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Общество

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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы, куда его госпитализировали с коронавирусной пневмонией.
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Общество

МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики

В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
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Религия

Православные христиане отмечают Вербное Воскресение

В праздник Входа Господня в Иерусалим архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай обратился к пастве с воскресной проповедью.
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Общество

Глава Краснодара рассказал об изменениях в режиме карантина

Глава Краснодара Евгений Первышов в видеообращении к горожанам рассказал об изменениях в режиме карантина, произошедших с 12 апреля.
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Общество

ФАС сообщила о преодолении имбирного кризиса

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Религия

Патриарх Кирилл увидел божий промысел в коронавирусе

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл увидел в пандемии коронавируса божий промысел, который должен пойти на благо человечеству.
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Вышедшую из комы Надежду Бабкину снимут с ИВЛ

Российскую певицу Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией, рассчитывают снять с искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и «перевести на кислород».
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Комиссар Яррик: США утаивают факты заражения COVID-19 среди военнослужащих

США возглавили антирейтинг по числу заболевших и умерших с COVID-19.
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Число жертв коронавируса в Великобритании превысило 10 тысяч человек

Число жертв коронавируса в Великобритании составляет 10 612 человек, таким образом, страна стала пятым государством в мире, в котором число погибших от новой коронавирусной инфекции превысило 10 тысяч человек.
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Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
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