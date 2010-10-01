Столичные власти предупредили жителей города об активизации мошенников в преддверии запуска пропускной системы. Как рассказали ТАСС в воскресенье в Департаменте информационных технологий Москвы, в социальных сетях и Telegram появились страницы и боты с предложением оформить цифровой пропуск.

Москвичей предупредили о мошенничестве с пропусками

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