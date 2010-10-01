Коронавирус
Вести.RuМосквичей предупредили о мошенничестве с пропусками
Столичные власти предупредили жителей города об активизации мошенников в преддверии запуска пропускной системы. Как рассказали ТАСС в воскресенье в Департаменте информационных технологий Москвы, в социальных сетях и Telegram появились страницы и боты с предложением оформить цифровой пропуск.
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Общество
Оперштаб обновил статистику по Подмосковью
В Московской области в результате заражения коронавирусом скончались в общей сложности 14 человек, сообщает областной оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции.
Вести.Ru вчера в 10:58
Политика
Президент Чехии резко осудил демонтаж памятника Коневу
Президент Чехии резко осудил действия лиц, причастных к сносу памятника маршалу И.С. Коневу на площади Интербригад в Праге.
Российская газета 11:33
Происшествия
Мужчина устроил стрельбу в квартире на юго-западе Москвы
Мужчина устроил стрельбу в квартире жилого дома на улице Воронцовские пруды в Москве.
РБК 13:16
Происшествия
В Брюсселе вспыхнули массовые беспорядки
Около 50 человек арестовали в Брюсселе в ходе бунта местных жителей. Задержанные — молодые люди 18-25 лет.
Вести.Ru вчера в 23:24
Общество
Соловьев назвал Уткина психически больным за критику властей
Спортивный комментатор Василий Уткин — психически больной человек, слова которого не могут дискредитировать российское государство, считает телеведущий Владимир Соловьев.
Lenta.ru 04:26
Общество
Голикова объяснила причины срока самоизоляции в стране до 30 апреля
По словам Голиковой, президент России Владимир Путин неслучайно продлил нерабочие дни до 30 апреля – для качественной борьбы с распространением коронавируса нужно два цикла по две недели.
Газета.Ru 10:10
Общество
Конор Макгрегор предрек Ирландии революцию
Bookmaker-ratings.ru 10:45
Общество
Собянин подписал указ о введении пропусков для поездок по Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ, согласно которому с 15 апреля для передвижения по городу на всех видах личного и общественного транспорта потребуется специальный цифровой пропуск.
RT на русском вчера в 13:56
Футбол
Дмитрий Селюк: «Сельте» грозит техническое поражение из-за Смолова
«Сельта» увезла ничью из Мадрида (2:2), но теперь ей могут засчитать техническое поражение.
Спорт день за днем 08:44
Экономика
Дефицит хлеба на Украине: Глава Минэкономики озвучил прогноз
Пшеницы на Украине достаточно, голода не будет, заявил министр экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Игорь Петрашко в эфире местного ТВ 11 апреля По его словам, "обеспечение пшеницей и хлебом — важный вопрос, который беспокоит украинцев".
Украина.ру 06:31
Экономика
ЦБ разрешил банкам дистанционно открывать счета новым клиентам
ЦБ временно не будет наказывать банки за дистанционное открытие счетов новым клиентам, говорится в информационном письме зампреда Банка России Дмитрия Скобелкина, опубликованном на сайте регулятора.
Ведомости 04:51
Гаджеты
Китайский процессор KaiXian сравнили с моделями от Intel и AMD
Восьмиядерный процессор KaiXian KX-U6780A оказался значительно слабее, чем модели от Intel и AMD с аналогичной частотой и количеством ядер.
CyberSport.ru 11:28
Экономика
Александр Новак допустил введение запрета на ввоз бензина из-за рубежа
Возможность запрета ввоза дешевого автомобильного топлива обсуждается с начала падения цен на нефть, из-за которого стоимость бензина на внутреннем рынке России стала выше чем в Северо-Западной Европе.
Российская газета 12:08
Гаджеты
LG анонсировала смартфон с уникальным дизайном
Анонсированный LG VELVET отражает новую политику фирмы. Смартфон, судя по опубликованным эскизам, будет выполнен из стекла и металла.
NewInform 10:21
Здоровье
В Ивановской области выявлено два новых случая коронавируса
Иваново, 11 апреля 2020, 12:50 — REGNUM Два новых случая заражения коронавирусом подтверждено за сутки в Ивановской области, об этом сообщается 11 апреля в сводке Роспотребнадзора.
REGNUM вчера в 05:50
Экономика
Экономисты ВЭБа оценили потери экономики России от коронавируса
Доля экономики, функционирующей в режиме самоизоляции населения в апреле-июне, составит около 60%, это приведет к потере ВВП страны 3,4 трлн рублей, экономика во II квартале просядет на 18%, говорится в подготовленном институтом ВЭБа докладе "Тенденции развития российской экономики в условиях пандемии коронавируса и возможные антикризисные меры".
Российская газета 12:36
Общество
Историк моды Васильев рассказал о своей госпитализации в Коммунарку
Историк моды Александр Васильев рассказал в социальной сети, что госпитализирован с двухсторонней пневмонией в больницу в Коммунарке.
Известия 05:37
Здоровье
В Челябинской области подтверждено шесть новых случаев коронавируса
В Минздраве Челябинской области сообщили ИА «Уральский меридиан», что в области зарегистрировано шесть новых случаев коронавируса за сутки.
Уральский меридиан вчера в 01:40
Общество
Академик РАН дал прогноз по окончанию эпидемии коронавируса в России
Ведущий российский инфекционист, советник директора Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев дал прогноз относительно окончания эпидемии коронавирусной инфекции в России, пишет «Парламентская газета».
Аргументы и Факты вчера в 04:12
Общество
Британского премьера Бориса Джонсона выписали из больницы
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выписан из больницы, куда его госпитализировали с коронавирусной пневмонией.
Известия 09:08
Общество
МИД России осудил сообщение Госдепа о Дне космонавтики
В МИД России осудили сообщение Госдепа США о Международном дне полета человека в космос без упоминания Юрия Гагарина.
Газета.Ru 12:58
Религия
Православные христиане отмечают Вербное Воскресение
В праздник Входа Господня в Иерусалим архиепископ Салехардский и Ново-Уренгойский Николай обратился к пастве с воскресной проповедью.
ОГТРК Ямал-Регион 04:46
Общество
Глава Краснодара рассказал об изменениях в режиме карантина
Глава Краснодара Евгений Первышов в видеообращении к горожанам рассказал об изменениях в режиме карантина, произошедших с 12 апреля.
Деловая газета. Юг 11:11
Общество
ФАС сообщила о преодолении имбирного кризиса
«Имбирный кризис преодолен», — заявили в ведомстве, отметив, что резкий скачок цен был вызван «действиями спекулянтов и недобросовестных торговцев, распространением в интернете и СМИ недостоверных сведений о свойствах имбиря в профилактике и лечении COVID-19».
РБК 11:29
Религия
Патриарх Кирилл увидел божий промысел в коронавирусе
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл увидел в пандемии коронавируса божий промысел, который должен пойти на благо человечеству.
URA.Ru 10:06
Шоу-бизнес
Вышедшую из комы Надежду Бабкину снимут с ИВЛ
Российскую певицу Надежду Бабкину, госпитализированную с пневмонией, рассчитывают снять с искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и «перевести на кислород».
Известия вчера в 16:50
Армия и оружие
Комиссар Яррик: США утаивают факты заражения COVID-19 среди военнослужащих
США возглавили антирейтинг по числу заболевших и умерших с COVID-19.
Экономика сегодня 12:57
Общество
Число жертв коронавируса в Великобритании превысило 10 тысяч человек
Число жертв коронавируса в Великобритании составляет 10 612 человек, таким образом, страна стала пятым государством в мире, в котором число погибших от новой коронавирусной инфекции превысило 10 тысяч человек.
РЕН ТВ 11:37
Транспорт
РЖД с 15 апреля отменяют еще 32 поезда
Холдинг "Российские железные дороги" с 15 апреля отменит 32 поезда дальнего следования и сократит курсирование еще 32 поездов, сообщили в компании.
Российская газета 11:55