Коронавирус
Вести.RuМосквичей предупредили о мошенничестве с пропусками
Столичные власти предупредили жителей города об активизации мошенников в преддверии запуска пропускной системы. Как рассказали ТАСС в воскресенье в Департаменте информационных технологий Москвы, в социальных сетях и Telegram появились страницы и боты с предложением оформить цифровой пропуск.
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с чего всё началось
Москвичей предупреждают о мошенниках, которые предлагают оформить цифровые пропуска для передвижения по городу в социальных сетях. Об этом сообщили ТАСС в воскресенье в пресс-службе Департамента информационных технологий Москвы.ТАСС10:16
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Минкомсвязи РФ разработало мобильное приложение "Госуслуги стопкоронавирус", пока оно работает в тестовом режиме.
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Московский Комсомолец 10 апреля в 11:40
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В Калуге выросло число условно-положительных анализов на коронавирус
Калуга, 12 апреля 2020, 12:27 — REGNUM В Калужской области за минувшие сутки у 17 человек анализы на коронавирусную инфекцию дали условно-положительный результат, они направлены на проверку.
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Эксперты назвали самые лучшие автомобили с наиболее высокой коррозийной устойчивостью.
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РИА Новости 10:45
Общество
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В доме престарелых в Вязьме у 86 человек заподозрили коронавирус
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Происшествия
В Липецке в ДТП погиб мотоциклист
В Липецке в аварии погиб мотоциклист.
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Рост числа жертв коронавируса в Италии стал самым низким за три недели
В Италии зафиксирован наименьший прирост жертв COVID-19 за последние три недели.
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Газета.Ru 14:28
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Политика
МИД Чехии ответил на уголовное дело по сносу памятника Коневу
МИД Чехии отреагировал на возбуждение Россией уголовного дела по поводу сноса памятника Коневу в Праге.
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