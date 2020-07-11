Общество
ИнтерфаксМосквичей предупредили о надвигающейся на столицу грозе с дождем
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Общество
Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
Футбол
В Англии умер легендарный футболист Джек Чарльтон
Все члены клуба выражают искренние соболезнования родным и близким легендарного футболиста.
ИА Красная Весна 07:24
Политика
Эрдоган подписал указ о превращении собора Святой Софии в мечеть
Ранее Госсовет Турции аннулировал решение 1934 года о превращении собора Святой Софии в Стамбуле в музей.
RT на русском вчера в 10:20
Политика
Иск Нидерландов против России из-за MH17 получили в ЕСПЧ
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) получил иск правительства Нидерландов против России из-за сбитого над Донбассом в 2014 году малайзийского Boeing MH17.
Lenta.ru вчера в 16:22
Происшествия
Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей
Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:07
Общество
Мишустин поручил открыть трассу Москва—Казань в 2024 году
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что трассу М-12 Москва—Казань надо ввести в эксплуатацию в 2024 году.
Коммерсантъ вчера в 06:45
Происшествия
Хабаровский губернатор задержан по подозрению в организации убийств
Российская газета 09 июля в 01:32
Общество
ВОЗ зафиксировала суточный рекорд случаев коронавируса
За прошедшие сутки в мире было выявлено 228 102 новых случая COVID-19 – это рекордный прирост, сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).
Газета.Ru 02:14
Технологии
Дуров обвинил Apple в злоупотреблении положением на рынке
По мнению основателя Telegram американская компания выставляет слишком большие запросы, из-за чего разработчикам приложений приходиться перечислять круглые суммы от оборота компании, а взамен получать лишь разрешение на право данного приложения находиться в магазине Apple.
News-24.ru 08:23
Футбол
«Ньюкасл» проиграл «Уотфорду» в матче чемпионата Англии
"Ньюкасл Юнайтед" проиграл "Уотфорду" в матче 35-го тура чемпионата Англии.
Газета.Ru 09:25
Общество
Голикова предложила возобновить международное авиасообщение с 15 июля
Россия начнет переговоры с другими странами о возобновлении авиасообщения, заявила вице-премьер Татьяна Голикова.
Ведомости вчера в 11:00
Футбол
«Арсенал» примет «Тамбов» в 28-м туре РПЛ
Нева Спорт вчера в 19:20
Экономика
Российские банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров
Пенсионеры старше 60 лет могли заметить, что во время пика коронавируса их лимиты по кредитным картам стали больше, чем до кризиса.
Газета.Ru 05:38
Общество
В Петербурге из-за непогоды закрыли парки
Парки, сады и скверы в Санкт-Петербурге закрыли из-за ожидаемых сильного ветра и ливней, сообщает городской комитет по благоустройству.
РИА Новости 09:27
Армия и оружие
Какой корабль ВМФ России в одиночку сможет сдержать флот НАТО
Многие эксперты уже отметили, что ввод в строй обновленного крейсера «Адмирал Нахимов» позволит России защититься от усиливающейся агрессии США и НАТО.
Военное дело 05:52
Космос
SpaceX вновь отложила запуск новой партии интернет-спутников Starlink
Компания SpaceX вновь отложила из-за погодных условий запуск на орбиту тяжелой американской ракеты-носителя Falcon 9 с очередной партией из 57 спутников интернет-покрытия системы Starlink.
Вечерняя Москва 08 июля в 12:32
Армия и оружие
Генерал войск ПВО СССР объяснил цели испытаний С-400 в Турции
Evo-rus.com вчера в 01:41
Армия и оружие
На военных базах США на Окинаве выявили очаги заражения SARS-CoV-2
Наха, Япония, 11 июля 2020, 13:05 — REGNUM Очаги заражения коронавирусом кластерного типа образовались на военных базах ВС США в японской префектуре Окинава, расположенной на юге страны.
REGNUM 06:05
Политика
Кремль отрицает установление неосталинизма в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, который обвинил власти в установлении неосталинизма в стране.
Gazeta.SPb 00:31
Происшествия
Число пострадавших при взрыве газа в Нижнем Новгороде выросло до пяти
Коммерсантъ 01:18
Здоровье
В Волгоградской области перенесли снятие ограничений по коронавирусу
На заседании было также отмечено, что ряд послаблений, которые планировалось ввести с 15 июля, переносятся на более поздние сроки.
АиФ Волгоград вчера в 09:17
Футбол
Селюк прокомментировал возможный приход Сёмина в «Спартак»
Футбольный агент Дмитрий Селюк отреагировал на новость о том, что бывший главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прилетел рейсом Аэрофлота в Сочи, где местная команда сыграет против «Спартака» в рамках 28-го тура чемпионата России.
Евро-футбол.ру 08:50
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля в 100 раз
С идеей проведения деноминации российской валюты в 100 раз выступил аналитик, глава информационно-аналитического центра «Альпари» Александр Разуваев, сообщили «Ведомости».
НТВ вчера в 10:05
Футбол
Источник: Карпин и президент «Ростова» могут покинуть клуб
Главный тренер "Ростова" Валерий Карпин, президент Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин покинут клуб, сообщает Metaratings.ru.
Газета.Ru 09:34
Армия и оружие
Если и дальше не будет ни войны, ни мира, у Донбасса будут развязаны руки – Ищенко
Если в Донбассе и дальше не будет ни войны, ни мира, у ДНР/ЛНР будут развязаны руки, и они теоретически смогут продвигать границу республик к границам Донецкой и Луганской областей.
Украина.ру 00:30
Здоровье
95 человек заразились коронавирусом в Ростовской области за сутки
На 11 июля в Ростовской области у 10 628 человек подтверждено заражение коронавирусом. Показатель заболеваемости — 253 на 100 тысяч жителей.
Kursk.com 04:46
Армия и оружие
Автомобиль с украинскими военными подорвался на мине в Донбассе
Украинские военнослужащие, проезжая на автомобиле у линии соприкосновения в Донбассе, подорвались на мине.
Газета.Ru 09:32
Происшествия
При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек
Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга.
REGNUM 08:10