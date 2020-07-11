Спасатели предупредили о том, что на Москву надвигается гроза.

Москвичей предупредили о надвигающейся на столицу грозе с дождем

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