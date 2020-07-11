Общество
ИнтерфаксМосквичей предупредили о надвигающейся на столицу грозе с дождем
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Футбол
Главного тренера ФК «Спартак» дисквалифицировали до конца сезона
РФС принял решение наказать наставника «Спартака» Доменико Тедеско за поведение в матче с «Локомотивом» в рамках чемпионата России.
Vprognoze.ru вчера в 15:13
Музыка
Украинская группа «Время и Стекло» выложила клип на последнюю песню
Толк вчера в 10:07
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
6. Прокуратура назначила проверку дела о смерти туристов в феврале прошлого года Новой проверкой по выяснению причин трагедии прокуратора занялась в феврале 2019 года из-за обращений, поступающих от родственников погибших туристов.
Lenta.ru 08:07
Игры
В Epic Games Store началась бесплатная раздача сразу трёх игр
Ferra 09 июля в 13:33
Происшествия
При захвате церкви в Йоханнесбурге погибли пять человек
Йоханнесбург, ЮАР, 11 июля 2020, 15:10 — REGNUM Пять человек погибли в ходе попытки полиции освободить захваченных заложников в церкви, которая располагается к западу от Йоханнесбурга.
REGNUM 08:10
Политика
ЛНР предоставила гарантии безопасности для оборудования новых КПП
Власти самопровозглашенной Луганской народной республики предоставили украинской стороне гарантии безопасности для оборудования двух новых пунктов пропуска у линии соприкосновения в Донбассе, заявила журналистам представитель ЛНР в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева.
РИА Новости 07:36
Армия и оружие
Боевики ПНС Ливии продолжают боестолкновения друг с другом в Триполи
Политическая Экспертиза 07:28
Шоу-бизнес
Водонаева одобрила роман Карпович и Прилучного
Водонаева призвала всех, кто осуждает Мирославу Карпович за её роман с разведённым Павлом Прилучным, остановиться и посмотреть на ситуацию с другой стороны.
Территория новостей 03:58
Путешествия
Аэропорт Крыма принял первый за пять лет рейс из Владивостока
Первый с 2015 года самолет по маршруту Владивосток - Симферополь совершил посадку в крымском аэропорту, следует из информации на онлайн-табло авиаузла.
ТАСС 05:46
Экономика
Российские банки подняли лимиты по кредитным картам для пенсионеров
Пенсионеры старше 60 лет могли заметить, что во время пика коронавируса их лимиты по кредитным картам стали больше, чем до кризиса.
Газета.Ru 05:38
Армия и оружие
В Китае оценили войну России и США за оружейный рынок Индии
Россия и США ведут войну за индийский рынок оружия после обострения отношений Нью-Дели и Пекина.
ПолитРоссия 06:15
Общество
В США объявили о введении 25%-ных пошлин на французские товары
В США было объявлено о введении 25%-ных пошлин на товары из Франции объёмом $1,3 млрд, сообщает агентство AFP.
RT на русском вчера в 18:20
Политика
Клишас назвал причину смены статуса собора Святой Софии в Стамбуле
В комментарии агентству "Интерфакс" парламентарий назвал отсутствие авторитетного православного лидера в Константинопольской церкви одной из причин смены статуса собора.
РЕН ТВ вчера в 13:12
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 00:47
Политика
У шести членов ЛДПР в Хабаровске прошли обыски
Сергей Фургал был задержан и этапирован в Москву 9 июля.
Финансовая газета вчера в 02:18
Игры
Джефф Кейли: Valve отменила 5 игр по вселенной Half-Life
Evo-rus.com вчера в 03:02
Экономика
В России предложили провести деноминацию рубля
Василий Карпунин из "БКС Брокер" разъяснил, что деноминацию обычно используют в странах с гиперинфляцией, а сейчас России не нужно этого делать, так как достигнуты определенные успехи в стабилизации курса рубля и удержании инфляции.
Газета.Ru вчера в 09:52
Культура
Генри Кавилл рассказал, что повредил глаза из-за съемок в «Ведьмаке»
Исполнитель роли Геральта в сериале «Ведьмак» от Netflix Генри Кавилл рассказал о трудностях, с которыми столкнулся во время съемок.
CyberSport.ru вчера в 07:44
Общество
Роскосмос ответил на заявление Илона Маска о Сергее Королеве
Роскосмос ответил на английском языке основателю SpaceX Илону Маску, который назвал советского конструктора Сергея Королева одним из лучших.
ТАСС 03:02
Биатлон
Майгуров единогласно избран на пост президента СБР
Виктор Майгуров стал президентом Союза биатлонистов России (СБР), в субботу он был единогласно избран на этот пост на внеочередной отчетно-выборной конференции организации.
РИА Новости 05:07
Политика
Два крымских водохранилища свяжут между собой трубопроводом
RT на русском 05:28
Общество
В ПФР рассказали о надбавках к пенсиям за «советский стаж»
Если указанный период трудового стажа не был учтен в расчете ежемесячных пенсионных выплат, то гражданам необходимо повторно обратиться в органы ПФР с соответствующим заявлением.
Актуальные Новости 04:16
Происшествия
Семья Захарова потребовала от Ефремова 40 миллионов рублей
Потерпевшие в деле актера Михаила Ефремов, устроившего смертельное ДТП в центре Москвы, потребовали возместить им моральный вред в размере более 40 миллионов рублей.
Lenta.ru 08:07
Происшествия
Суд арестовал депутата Народного собрания Ингушетии Белхороева
Суд заключил под стражу бывшего управляющего регионального отделения Фонда социального страхования Ингушетии, депутата регионального парламента Якуба Белхороева по делу о растрате.
ТАСС 08:10
Общество
Международное авиасообщение в России может возобновиться с 15 июля
Снятие введённых из-за коронавирусной инфекции COVID-19 ограничений на международное авиасообщение в России может начаться 15 июля, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
RT на русском вчера в 13:54