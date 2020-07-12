Общество
Газета.RuМосквичей предупредили о резком и сильном похолодании
В середине следующей недели в Москве ожидается резкое и сильное похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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При таких порывах ветра и такой влажности воздуха, близкой к 100 процентам, будет казаться, что на улице еще холоднее. Такая температура климатически характерна для июля в Нарьян-Маре, а этот город еще севернее полярного круга.
с чего всё началось
Резкое понижение температуры, непрекращающиеся дожди и ветер ждут москвичей и жителей Подмосковья со вторника, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.РИА Новостивчера в 21:19
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По словам очевидцев, в стороне от протестующих был замечен замполпреда президента в ДФО Григорий Куранов, которого многие политологи называют кандидатом на пост врио губернатора.
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Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
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Российский боец Петр Ян победил Жозе Альдо и стал чемпионом UFC
Ян стал вторым россиянином в истории, который смог стать чемпионов UFC. Ранее пояс в легком весе получил Хабиб Нурмагомедов.
Вечерняя Москва вчера в 01:25
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В понедельник, 13 июля, на Первом канале состоится премьера нового 16-серийного фильма "Андреевский флаг" режиссера Виталия Воробьева.
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Снимок из бани подписан «ЗОЖники». Поклонники не исключают, что Гуф решил закрутить роман с Королевой.
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Президент России Владимир Путин прокомментировал летальность от коронавируса в стране.
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Венгрия планирует 15 июля открыть границы для въезда из России
Въезд на территорию Венгрии из России будет разрешен с 15 июля. Об этом говорится на странице посольства Венгрии в России в Facebook.
Газета.Ru 02:58
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Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши
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Происшествия
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«В ходе ночных боёв наши подразделения, применяя артиллерию, миномёты и танки, точным огнём уничтожили опорный пункт, артиллерийские установки, автомобильную технику и живую силу на территории воинской части противника», — говорится в сообщении на сайте Минобороны Азербайджана.
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В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
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Украинские силовики за прошедшие сутки три раза нарушили режим прекращения огня.
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За Ubisoft Forward на пике следили более 2,35 млн зрителей
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