Общество

Газета.RuГазета.RuМосквичей предупредили о резком и сильном похолодании

В середине следующей недели в Москве ожидается резкое и сильное похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Роман Вильфанд
При таких порывах ветра и такой влажности воздуха, близкой к 100 процентам, будет казаться, что на улице еще холоднее. Такая температура климатически характерна для июля в Нарьян-Маре, а этот город еще севернее полярного круга.
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Вильфанд предупредил о «заполярной» погоде в Москве

Резкое понижение температуры, непрекращающиеся дожди и ветер ждут москвичей и жителей Подмосковья со вторника, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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