Резкое понижение температуры, непрекращающиеся дожди и ветер ждут москвичей и жителей Подмосковья со вторника, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

с чего всё началось

При таких порывах ветра и такой влажности воздуха, близкой к 100 процентам, будет казаться, что на улице еще холоднее. Такая температура климатически характерна для июля в Нарьян-Маре, а этот город еще севернее полярного круга.

В середине следующей недели в Москве ожидается резкое и сильное похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Москвичей предупредили о резком и сильном похолодании

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