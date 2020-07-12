Общество
Газета.RuМосквичей предупредили о резком и сильном похолодании
В середине следующей недели в Москве ожидается резкое и сильное похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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При таких порывах ветра и такой влажности воздуха, близкой к 100 процентам, будет казаться, что на улице еще холоднее. Такая температура климатически характерна для июля в Нарьян-Маре, а этот город еще севернее полярного круга.
с чего всё началось
Резкое понижение температуры, непрекращающиеся дожди и ветер ждут москвичей и жителей Подмосковья со вторника, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.РИА Новостивчера в 21:19
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Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru 11 июля в 06:40
Кино
Стивен Кинг продал права на экранизацию трех повестей за три доллара
Американский писатель Стивен Кинг продал права на экранизацию трех произведений из сборника "Если оно кровоточит" ("If It Bleeds").
Peterburg2.ru вчера в 16:36
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Энергетика
WSJ: нефть может подорожать до $150 за баррель к 2025 году
Цены на нефть к 2025 г. могут подняться до $150 долларов за баррель и выше из-за сокращения добычи и снижения инвестиций в отрасль, считают эксперты, опрошенные газетой The Wall Street Journal.
Ведомости 10 июля в 03:13
Общество
Внук Элвиса Пресли найден мёртвым в США
Внук певца Элвиса Пресли Бенджамин Кио был найден мёртвым в американском городе Калабасас.
RT на русском вчера в 20:36
Политика
Эрдоган отказался считаться со мнением других стран по Святой Софии
Президент Турции Тайип Эрдоган высказался о мнении других стран в отношении вопроса о превращении собора Святой Софии в мечеть, пишет ТАСС.
Моя Москва.онлайн вчера в 03:21
Происшествия
Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области
Один человек погиб, один пострадал при падении самолета Ан-2 в Нижегородской области, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе МЧС России.
Интерфакс вчера в 22:32
Кино
Авторы «Бессмертной гвардии» показали кадры боевой подготовки
Российская газета 11 июля в 12:53
Общество
После коронавируса в Европе может возникнуть «новое рабство» — Die Welt
Рост безработицы после пандемии коронавируса вынудит людей в Великобритании соглашаться работать в плохих условиях за низкую зарплату, сообщает 9 июля издание Die Welt.
ИА Красная Весна вчера в 14:17
Общество
Онищенко назвал Китай самой безопасной для отдыха россиян страной
Первый зампред Комитета Госдумы по образованию и науке, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко рассказал о ситуации с коронавирусом в Китае и рекомендовал эту страну для отдыха.
Политическая Экспертиза 11 июля в 23:07
Авто
Почти машина. Сколько стоят электросамокаты и почему их стоит покупать?
Электрические самокаты начального уровня, которые обычно покупают для знакомства с этим транспортом, позволят сэкономить деньги на бензине.
Life.ru 10 июля в 05:00
Общество
Итальянцы этим летом не хотят принимать туристов из США
Лояльнее итальянцы относятся к китайцам: против них высказались 57% опрошенных. Британцев не хотят пускать в страну 44%.
ToDay News Ufa вчера в 08:24
Наука
Роборука помогла понять, как работает венерина мухоловка
Evo-rus.com вчера в 14:43
Финансы
«Пропал аппетит». Что будет в августе с курсом рубля
Ослаблению способствуют опасения второй волны коронавируса — инвесторы выходят из рисковых активов.
РИА Новости 11 июля в 01:00
Шоу-бизнес
Звезда сериала «Сваты» поделился фотографией со съемок нового сезона
Съемки последнего сезона сериала «Сваты» были приостановлены из-за эпидемии коронавируса.
ФАН 11 июля в 11:48
Шоу-бизнес
«Мисс мира-1994» заразилась коронавирусом
Индийская актриса, «Мисс мира-1994» Айшвария Рай заразилась новой коронавирусной инфекцией.
Аргументы недели вчера в 10:56
Технологии
Иммунолог назвал варианты избежать заражения коронавирусом
Иммунолог, гендиректор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал, при каких условиях человек может избежать заражения коронавирусом или обеспечить легкое течение болезни.
Известия вчера в 22:27
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК вчера в 19:47
Футбол
Карпин: это ненормальный чемпионат России
Раньше был Росгосстрах — чемпионат России, а сейчас Роспотребнадзор — чемпионат России.
RT на русском вчера в 14:26
Происшествия
Число жертв наводнений и оползней в Японии достигло 72 человек
Число жертв ливневых дождей и оползней в Японии выросло до 72 человек, передает ТАСС.
Аргументы и Факты вчера в 23:59
Наука
Причиной возникновения депрессии оказался вирус
Содержащийся в вирусе ген SITH-1 начинает вырабатывать белок SITH-1, а тот, в свою очередь, направляет кальций в клетки луковицы и убивает их.
Naked Science 10 июля в 08:30
Здоровье
Назван «неспецифичный» симптом рака поджелудочной железы
По словам специалистов, есть несколько неспецифичных симптомов рака поджелудочной железы, которые помогут вовремя заподозрить болезнь.
Профиль 10 июля в 10:03
Спорт
Британские спортсмены на Олимпиаде 2012 принимали секретный препарат
ИА Красная Весна вчера в 14:12
Общество
Жителей Хабаровского края попросили не допускать массовых беспорядков
EastRussia вчера в 23:29
Политика
Трамп отверг идею выводить США из НАТО
Американский лидер Дональд Трамп отверг идею выводить США из НАТО.
Evo-rus.com вчера в 00:08
Кино
Том Холланд показал свою «подготовку» к съемкам Uncharted
Производство фильма Uncharted приостановили из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.
iReactor 11 июля в 05:24
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM вчера в 10:47
Происшествия
В Германии начались поиски разоружившего полицейских мужчины с луком
В районе города Оппенау немецкой земли Баден-Вюртемберг полиция со спецназом и вертолетами ищет 31-летнего мужчину с луком, который ранее отобрал оружие у обнаруживших его полицейских и сбежал.
РБК вчера в 15:24
Общество
Бабаян оценил заявление об увольнении ведущего ради продвижения сына
Главный редактор «Говорит Москва» Роман Бабаян в своем Telegram-канале 12 июля прокомментировал заявление ведущего Петра Кузнецова о неожиданном увольнении с радиостанции.
Известия вчера в 10:53