Общество

Газета.RuГазета.RuМосквичей предупредили о резком и сильном похолодании

В середине следующей недели в Москве ожидается резкое и сильное похолодание, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
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Роман Вильфанд
При таких порывах ветра и такой влажности воздуха, близкой к 100 процентам, будет казаться, что на улице еще холоднее. Такая температура климатически характерна для июля в Нарьян-Маре, а этот город еще севернее полярного круга.
— Роман ВильфандРоссийская газета вчера в 19:07
с чего всё началось

Вильфанд предупредил о «заполярной» погоде в Москве

Резкое понижение температуры, непрекращающиеся дожди и ветер ждут москвичей и жителей Подмосковья со вторника, сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.
РИА Новостивчера в 21:19

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Вильфанд предупредил о «заполярной» погоде в Москве

РИА Новостивчера в 21:19

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Москвичам пообещали резкое и сильное похолодание

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Резкое похолодание может прийти в Москву в середине следующей недели

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Похолодание и дожди ожидаются в Москве на следующей неделе

Вечерняя Москвавчера в 08:33

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RT на русскомвчера в 08:03

Москвичей предупредили о «заполярной» погоде

Газета.Ruвчера в 19:57
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Политика

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Происшествия

Один человек погиб при крушении Ан-2 в Нижегородской области

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Российская газета 11 июля в 12:53
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Общество

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«Пропал аппетит». Что будет в августе с курсом рубля

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Число жертв наводнений и оползней в Японии достигло 72 человек

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Причиной возникновения депрессии оказался вирус

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Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
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