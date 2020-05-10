Вильфанд отметил, что 12 мая ожидается резкое изменение погоды, ночная температура составит около плюс 10 градусов, днем воздух прогреется до 24–26 градусов тепла, что является температурной нормой июля.

с чего всё началось

Жителей столицы в ближайшие дни ожидает резкая смена погоды, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, ночью 12 мая температура составит около плюс десяти градусов, а днем поднимется до 24-26 градусов, что в норме характерно для июля.

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