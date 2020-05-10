Общество
РИА НовостиМосквичей предупредили о резком изменении погоды
Жителей столицы в ближайшие дни ожидает резкая смена погоды, заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. По его словам, ночью 12 мая температура составит около плюс десяти градусов, а днем поднимется до 24-26 градусов, что в норме характерно для июля.
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с чего всё началось
Вильфанд отметил, что 12 мая ожидается резкое изменение погоды, ночная температура составит около плюс 10 градусов, днем воздух прогреется до 24–26 градусов тепла, что является температурной нормой июля.РБК04:53
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Общество
Путин признался, что его впечатлила картина «Рабовладельцы» Гапоненко
Президент РФ Владимир Путин признался, что картина "Рабовладельцы" советского художника Тараса Гапоненко произвела на него большое впечатление - сюжет картины, на которой изображен застреливший женщину нацист, по словам главы государства, "пробирает до слез".
РИА Новости 07:10
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Число жертв пожара в хосписе в Красногорске возросло до девяти
RT на русском 18:26
Политика
Путин 11 мая проведет совещание о возможности продления нерабочих дней
Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, проведет совещание, на котором будет обсуждаться ситуация с распространение коронавируса, в том числе возможность продления периода нерабочих дней после 11 мая.
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Свердловский губернатор ответил на вопрос о неполных выплатах врачам
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Политика
Климкин отказал России в праве отмечать день Победы
Россия не имеет права отмечает день Победы над нацизмом.
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Общество
Масочный режим вводят в Алтайском крае
Согласно документу, с 12 мая на территории Алтайского края вводится масочный режим.
Kursk.com вчера в 11:43
Здоровье
Врач рассказала, как укрепить свой иммунитет
Полноценный сон помогает иммунитету человека, а конфеты и булочки снижают иммуноответ организма, рассказала РИА Новости врач-диетолог поликлиники номер 1 управделами президента Вера Шарошкина.
РИА Новости 20:30
Общество
Врач призвала москвичей остаться дома 12 мая
Врач-терапевт Лариса Алексеева призвала москвичей не выходить на улицу 12 мая и рассказала о последствия резкой смены погоды в столицы.
Московский Комсомолец вчера в 23:42
Происшествия
Главврач Коммунарки раскрыл статистику использования ИВЛ
Главврач больницы в Коммунарке, где проходят лечение пациенты с коронавирусом, Денис Проценко сообщил, что из 125 человек, которые находились на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в этой больнице, только 13,6% выжили.
Газета.Ru 16:52
Политика
Представитель Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции
Представитель вице-президента США Майка Пенса опроверг сообщения о его самоизоляции, в понедельник он планирует быть в Белом доме, сообщает телеканал CNN.
РИА Новости 19:11
Финансы
Банк России допустил снижение ключевой ставки в июне
Последнее заседание совета директоров ЦБ прошло 24 апреля, на нем было решено снизить ключевую ставку на 0,5 процентного пункта - до нынешних 5,5%. В ЦБ допустили, что снижение ставки продолжится, с лета прошлого года показатель снизился на 2,25 процентного пункта.
Российская газета 08 мая в 08:48
Общество
Собчак и Соболь провели дебаты о мерах поддержки населения и бизнеса
10 мая прошли онлайн-дебаты бывшего кандидата в президенты России Ксении Собчак и юриста Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь.
Ведомости 11:00
Общество
ВОЗ считает, что Россия могла достичь пика эпидемии коронавируса
Распространение коронавирусной инфекции в России могло уже достичь своего пика, а выход на плато повлечет за собой рост смертности от COVID-19, рассказала Bloomberg руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович.
Ведомости 10:14
Общество
Спецслужбы подозревают и.о.главы Россотрудничества в Чехии Кончакова в перевозке рицина для покушения на мэра Праги
Ранее в чешской прессе сообщалось, что некий агент российских спецслужб доставил в Прагу рицин для отравления главы администрации района Прага-6 и мэра города, принимавших решение о демонтаже памятника маршалу Корневу.
Эхо Москвы 17:02
Общество
Названы регионы, жители которых чаще всего нарушают режим самоизоляции
В Москве и большинстве регионов введен режим всеобщей самоизоляции, во многих регионах он уже продлен до 31 мая.
РИА Новости 20:04
Интернет
В Великобритании разработают приложение отслеживания личных контактов
Эксперты уверены, что государство получило бы доступ к гораздо большему количеству информации, нежели контакты с другими пользователями приложения.
ИА Красная Весна 16:48
Общество
На Кубани священник и 35 прихожан заразились коронавирусом
1 мая стало известно о первом случае заражения священнослужителя на Кубани, коронавирусная инфекция подтвердилась у священнослужителя храма Рождества Христова в Краснодаре отца Димитря Ветошкина, который причащал женщину после операции.
ТАСС 09:56
Наука
Вирус герпеса может вызывать признаки болезни Альцгеймера
Как выяснили медики, вирус герпеса может спровоцировать симптомы такого тяжелого недуга, как болезнь Альцгеймера.
МедиаПоток 08 мая в 02:38
Политика
Губерниев отреагировал на заявление Белого дома о победе над нацизмом
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на заявление Белого дома, в котором говорится, что победу над нацистами одержали США и Великобритания.
RT на русском 12:50
Кино
Каннский кинофестиваль в 2020 году отменили
Изначально провести каннский фестиваль планировалось с 12 по 23 мая, однако на фоне пандемии организаторы приняли решении перенсти его.
Коммерсантъ 17:38
Общество
Смертность в Москве в апреле выросла на 15,5%
В минувшем апреле смертность в Москве увеличилась на 15,5% по сравнению с прошлогодним показателем этого месяца.
Известия 15:10
Кино
«Союзмультфильм» выпустил свой первый 3D-мультфильм
Inc-news.ru 07:25
Происшествия
В Иркутской области ветер повредил шестьсот метров школьной крыши
Крыша школы в поселке Жигалово на севере Иркутской области во время сильного ветра повреждена на площади 600 квадратных метров, пострадавших нет, сообщает ГУМЧС региона.
РИА Новости 09:28
Единоборства
Тони Фергюсон объяснил своё поражение от Гэтжи
В воскресенье, 10 мая, Тони Фергюсон техническим нокаутом проиграл своему соотечественнику Гэтжи.
ГЛАС.RU 02:11
Общество
В Роспотребнадзоре допустили снятие ограничений на прогулки с детьми
Москва, 9 мая 2020, 19:23 — REGNUM В России в рамках первого этапа смягчения ограничительных мер, введенных из-за угрозы распространения коронавируса, могут разрешить для членов семьи прогулки с детьми.
REGNUM вчера в 12:23
Общество
Дептранс назвал самые частые ошибки москвичей при оформлении пропусков
Чаще всего москвичи при оформлении пропуска на машину в связи с ограничениями по COVID-19 допускают ошибки в номере автомобиля, рассказали в департаменте транспорта российской столицы.
РИА Новости 08:01
Общество
В Татарии после майских праздников отменяют пропускной режим
Сообщается, что правительство Татарии приняло новое постановление «О мерах по предотвращению распространения в Республике Татарстан коронавирусной инфекции».
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Футбол
«Реал» может продать Бэйла «Ньюкаслу» за 20 миллионов
Ожидается, что мадридцы выручат на продаже валлийца не более 20 миллионов евро. Бэйл выступает за «Реал» с 2013 года.
Бомбардир.ру 15:15
Здоровье
Число выявленных случаев коронавируса в Приморье превысило 900
Общее число выявленных случаев коронавируса в Приморье превысило 900, за сутки вирус подтвержден у 51 пациента, сообщает правительство региона.
РИА Новости 20:49