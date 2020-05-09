Общество
РИА НовостиМосквичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
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с чего всё началось
Аномально холодная погода ожидает москвичей с 13 мая. Температура будет ниже нормы на 3-4 градуса, а до этого столицу ждет переменчивая погода, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАССвчера в 20:03
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Общество
Минобороны сообщило о завершении строительства храма ВС России
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Белый дом назвал победителями нацизма во Второй мировой войне Америку и Великобританию.
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Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
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Здоровье
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Китайский вирусолог, профессор Чжун Наньшань рассказал, чем опасен коронавирус и как от него защититься, сообщает портал "Хуаньцюван".
РИА Новости 07:52
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Дочь Задорнова опубликовала откровенный снимок с гитарой
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Космос
Илон Маск хочет удешевить вывод грузов в космос до $10 за килограмм
Глава SpaceX Илон Маск (Elon Musk) рассказал, что стоимость вывода одного килограмма полезной нагрузки на низкую околоземную орбиту можно будет сократить до $10.
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Происшествия
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Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
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Политика
«Диванный эксперт» вызвал Усика на бой без правил
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ProstoProSport 08:06
Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Новый клип музыкальной группы Little Big бьет рекорды просмотров в Сети. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 09:31
Общество
В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки
По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города».
Известия 07:44
Происшествия
Турецкий футболист задушил пятилетнего сына подушкой
Турецкий футболист Цевхер Токташ, выступающий в составе любительского клуба «Бурса Йилдирим Спор», признался в убийстве своего пятилетнего сына из-за того, что «просто не любил его».
Известия 09:14
Общество
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Германию
В четверг судно "Академик Черский" снялось с рейда в Гданьском заливе неподалеку от Калининграда и взяло курс в сторону Германии.
Газета.Ru 07 мая в 14:14
Общество
Власти Москвы объяснили нормы масочного режима
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Российская газета вчера в 15:16
Авто
В России начались продажи электрогрузовика «Муравей»
Московская компания «Романов-Моторс» начала продажи нового электрогрузовика «Муравей», предназначенного для работы на складах, заводах и в парковых зонах.
Автоновости дня вчера в 07:45
Происшествия
В Томской области сожгли базу экс-префекта Москвы и убили егерей
Тела двух человек обнаружили на территории сгоревшей турбазы в Томской области, которая принадлежит известному предпринимателю и бывшему префекту Северного административного округа Москвы Юрию Хардикову.
Вести.Ru вчера в 05:08
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Вышел сериал «Водоворот» от создателя «Ла-Ла Ленда»
News.ru вчера в 12:00
Общество
Федермессер сообщила о госпитализации с коронавирусом
Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам «Вера» Анна Федермессер сообщила в своём Facebook, что госпитализирована в больницу в Коммунарке с коронавирусной инфекцией COVID-19.
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Наталья Орейро исполнила песню «Нам нужна одна победа»
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РИА Новости 08:58
Здоровье
России спрогнозировали невыраженный пик эпидемии коронавируса
Россия может избежать выраженного пика эпидемии коронавируса, пишет РБК со ссылкой на врача-инфекциониста Валерия Безносенко.
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Как заявляет Маск, имплант будет способен исправить в мозге все то, что не типично для здорового человека.
Astera вчера в 16:44
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Врач Евгений Комаровский пояснил, что хороший иммунитет может защитить легкие от размножения в них коронавируса.
Газета.Ru 01:32
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За сутки в Москве от коронавируса вылечилось рекордное число пациентов
За прошедшие сутки (на момент 10.50 9 мая) столичные врачи вылечили от инфекции более 12 тысяч человек.
Комсомольская правда 04:18
Финансы
Сбербанк понизил ставки по рублевым вкладам
Сбербанк снизил ставки по основной линейке рублевых вкладов, следует из информации на сайте банка.
Коммерсантъ вчера в 06:28
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Трава загорелась на территории бывшего арсенала в удмуртском Пугачево
На территории бывшего арсенала села Пугачево в Удмуртии загорелась сухая трава.
Сусанин 09:07