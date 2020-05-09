Аномально холодная погода ожидает москвичей с 13 мая. Температура будет ниже нормы на 3-4 градуса, а до этого столицу ждет переменчивая погода, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

с чего всё началось

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.

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