Общество

РИА НовостиРИА НовостиМосквичей предупредили о резком похолодании

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
Читать в источнике
Комментировать147
с чего всё началось

Синоптики сообщили, что в Москву с 13 мая придет аномально холодная погода

Аномально холодная погода ожидает москвичей с 13 мая. Температура будет ниже нормы на 3-4 градуса, а до этого столицу ждет переменчивая погода, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАССвчера в 20:03

Подробнее о событии

Москвичей предупредили о резком похолодании

РИА Новости06:11

Вильфанд предупредил о похолодании в Москве на следующей неделе

РБК05:04

Синоптики сообщили, что в Москву с 13 мая придет аномально холодная погода

ТАССвчера в 20:03

Вильфанд рассказал о погоде на следующей неделе в Москве

RT на русскомвчера в 22:30

Вильфанд предупредил об аномальных холодах в Москве после праздников

Вечерняя Москвавчера в 22:19

Москвичей предупредили об аномальном похолодании с 13 мая

Газета.Ruвчера в 20:59

Синоптики предупредили об аномальном похолодании в Москве с 13 мая

Москва 2404:43
Показать все источники
Автоматически обработано 7176 источников, обновлено в 08:42, Ашберн
Шоу-бизнес

Надежда Бабкина рассказала о восстановлении здоровья после пневмонии

Актуальные Новости 07:07
Здоровье

В Петербурге подтвердили смерть трех медиков от коронавируса

Смерть еще трех медицинских работников, заразившихся коронавирусной инфекцией, подтверждена в Петербурге, сообщает в субботу городской комитет по здравоохранению.
РИА Новости 07:22
46
Общество

Мордашов предложил главам четырех регионов ввести карантин

Глава совета директоров «Северстали», миллиардер Алексей Мордашов предложил губернаторам четырех регионов, где есть предприятия компании, ввести ограничительные меры.
Коммерсантъ вчера в 20:54
1,5K
Шоу-бизнес

Наталья Орейро исполнила песню в честь Дня Победы и восхитила поклонников

Уругвайская певица Наталья Орейро восхитила пользователей сети, исполнив советскую песню в честь Дня Победы.
Lenta.ru 07:40
68
Общество

В Воронежской области продлили режим повышенной готовности

Губернатор Воронежской области Александр Гусев подписал указ о продлении режим повышенной готовности.
Обозреватель Врн 07:41
6
Армия и оружие

Расстрел машины «Исламского государства» с Ми-171 попал на видео

Расстрел машины боевиков организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России) в иракской провинции Анбар попал на видео.
Lenta.ru вчера в 11:18
6
Политика

Путин возложил цветы к Вечному огню и выступил перед россиянами

Будущее России. Национальные проекты 03:00
1,1K
Политика

Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада

Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
REGNUM 05:10
2,6K
Экономика

Парикмахеров ждет массовое банкротство

Представители бьюти-индустрии обратились к бизнес-обмудсмену Борису Титову с просьбой донести их предложения до федерального правительства.
Коммерсантъ вчера в 15:02
171
Общество

Российский аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины

Российский глубоководный аппарат впервые погрузился на дно Марианской впадины. Глубина погружения зафиксирована на показателе 10028 метров.
BFM.ru 03:33
930
Общество

В МВД разъяснили правила соблюдения самоизоляции не по месту прописки

По данным полиции, если гражданин соблюдает установленный мэрией столицы порядок передвижения по городу, различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения согласно ст. 3.18.1 КоАП «Нарушение требований нормативных правовых актов города Москвы, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности на территории города».
Известия 07:44
148
Происшествия

Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску

Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
585
Общество

Воробьев сообщил об отсрочке штрафов за отсутствие масок

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что власти региона отсрочили введение наказания за отсутствие медицинской маски.
РИА Новости вчера в 14:16
1,1K
Общество

Власти Москвы объяснили нормы масочного режима

Жители Москвы с 12 мая будут обязаны носить маски и перчатки везде, кроме дома и изолированного рабочего кабинета.
Российская газета вчера в 15:16
652
Политика

У сотрудников секретной службы США выявили коронавирус

Вашингтон, 9 мая 2020, 14:27 — REGNUM В секретной службе Соединенных Штатов выявили 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией среди сотрудников.
REGNUM 07:27
Происшествия

Неизвестные «заминировали» два самолета в Домодедово

Неизвестные заявили о минировании двух самолетов, которые вылетели из столичного аэропорта Домодедово.
Газета.Ru 06:35
Общество

В Москве на Пушкинской площади задержали участников акции КПРФ

Коммерсантъ 05:36
463
Армия и оружие

В Китае заявили о бессмысленности покупки украинского «Мотор Сич»

Политическая Экспертиза вчера в 06:05
8
Шоу-бизнес

На дачу переехала Оксана Самойлова вместе с Джиганом

Совсем недавно сотни российских женщин начинали свой день с просмотра новостной ленты на предмет того, как именно чувствует себя многодетная мать Оксана Самойлова после расставания с рэпером Джиганом.
Live24 вчера в 12:20
7
Общество

Путин поздравил россиян с Днем Победы

Президент России Владимир Путин поздравил ветеранов и всех россиян с Днем Победы и назвал праздник памятью и гордостью страны.
РИАМО 03:20
307
Общество

В Карелии выявили 20 новых случаев коронавирусной инфекции

На сегодняшний день в Карелии после заражения COVID-19 выздоровели 34 человека, 5 из них за сегодня.
ГТРК Карелия 03:39
5
Гаджеты

Названы самые популярные смартфоны начала 2020 года

В апреле был назван самый популярный смартфон в мире. Им стал iPhone7, вышедший в 2016 году.
МИР 24 вчера в 20:05
15
Общество

Путин присоединился к «Бессмертному полку»

Вести.Ru 08:21
164
Политика

США назвали условия для продления договора СНВ

Биллингсли добавил, что США вряд ли продлят соглашение о стратегических наступательных вооружениях с Россией до истечения срока его действия в 2021 году, если Китай также не станет частью этого договора.
BFM.ru 02:47
765
Общество

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений в РФ

Как говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте Роспотребнадзора вечером в пятницу, на всех этапах останутся обязательными дополнительные меры предосторожности при выходе из дома, работа в удаленном доступе (если это возможно) и использование гигиенических масок в общественных местах "при любом выходе на улицу".
Интерфакс вчера в 17:40
834
Политика

Целый час высшего пилотажа: смотрим онлайн авиашоу Воздушно-космических сил РФ

74.ru 08:25
Происшествия

Создателя паблика «Омбудсмен полиции» арестовали

Lenta.ru вчера в 11:02
213
Общество

Меняйло сообщил о продлении режима самоизоляции в регионах Сибири

Режим самоизоляции, действующий до 11 мая в регионах Сибирского федерального округа (СФО), будет продлен, сообщил в пятницу полномочный представитель президента РФ в СФО Сергей Меняйло.
ТАСС вчера в 02:56
131
Общество

Стелу на въезде в Одессу раскрасили в цвета георгиевской ленты

Неизвестные раскрасили стелу на въезде в Одессу в цвета георгиевской ленты в честь 75-летней годовщины победы в Великой Отечественной войне.
Взгляд.ру 06:49
Здоровье

Трутнев призвал регионы ДФО не спешить с отменой режима самоизоляции

"Снятие ограничительных мер не должно быть поспешным, цена ошибки – здоровье и жизни людей", - заявил полпред президента в ДФО Заместитель председателя правительства России – полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев заявил, что не следует спешить с отменой ограничительных мер из-за коронавируса.
Байкал-Daily вчера в 22:36
2
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Роман Менделевич Вильфанд
Советский и российский метеоролог, доктор технических наук, заслуженный метеоролог Российской Федерации. Директор «Гидрометцентра России», научный руководитель Гидрометцентра России с июня 2018 года. Член коллегии Росгидромета и член научно-технического совета Росгидромета.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное