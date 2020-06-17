Общество
РИА НовостиМосквичей предупредили о резком похолодании
К концу недели температура в Москве значительно понизится, заявила РБК ведущий специалист погоды "Фобос" Елена Волосюк. Синоптики ожидают, что с четверга в столице начнутся дожди и грозы. Кроме того, в субботу может пойти град, а в воскресенье столбики термометров опустятся на десять градусов.
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с чего всё началось
Резкое похолодание прогнозируется в Москве в воскресенье. Сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАССвчера в 23:08
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Общество
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Врачи пытались сохранить жизнь пациента, однако он скончался 30 мая в результате остановки сердечной деятельности.
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Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
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Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
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Lenta.ru 15 июня в 20:35
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Происшествия
В Крыму умер пожилой мужчина с коронавирусом
Симферополь, 17 июня 2020, 10:55 — REGNUM За истекшие сутки в Крыму умер пожилой пациент с подтверждённой коронавирусной инфекцией, общее количество скончавшихся пациентов с заражением SARS-CoV-2 в республике достигло 18.
REGNUM 03:55
Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Московский театр «Современник» на своем официальном сайте в понедельник опубликовал заявление в связи с прозошедшей автомобильной аварией с участием актера Михаила Ефремова.
Парламентская газета 15 июня в 16:11
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Оказывается, существует немало ситуаций, в которых деньги клиента могут оказаться в распоряжении банка.
Радио Комсомольская правда 03:58
Общество
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За минувшие сутки в России выявлено 7843 новых случая коронавируса.
BFM.ru 03:39
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Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
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В резиденции Путина появился дезинфекционный туннель
В резиденции президента в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, кадры с которым опубликовал кремлевский пул РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:19
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Тарасова прокомментировала назначение Плющенко тренером сборной России
Назначение двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко тренером сборной России - обычная практика, не стоит ждать результатов прямо сразу, нужно запастись терпением.
МонаВиста 15 июня в 14:03
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Моя Москва.онлайн 03:12
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Известия вчера в 20:11
Армия и оружие
Россия планирует массово поставлять истребитель Су-57 на экспорт
Телеканал «Звезда», ссылаясь на годовой отчет компании «Сухой» за 2019 год, сообщает о планах компании запустить серийное производство экспортной версии истребителя Су-57 и выйти на рынок боевых беспилотников.
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Алексей Олейник встретится с Дерриком Льюисом
FightTime.ru вчера в 15:52
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Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Происшествия
В России появилась новая схема мошенничества
В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
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ФАН вчера в 08:15
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Появились первые фотографии Samsung Galaxy Watch 3
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Курс доллара к концу 2020 года составит 66 рублей.
Lenta.ru 15 июня в 00:52
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ВладТайм вчера в 09:54
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В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию
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DC проведет собственный Comic Con
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Следователь решил проверить имеются ли на купюрах, пакетах и коробках, а также на резинках, которыми были перевязаны пачки денег, отпечатки пальцев и другие биоследы бизнесмена Альберта Худояна.
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«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Общество
Названа стоимость ремонта «Адмирала Кузнецова» после пожара
Стоимость ремонта авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» после пожара составляет 251,4 млн рублей, следует из данных портала госзакупок.
Взгляд.ру вчера в 21:21