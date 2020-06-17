Резкое похолодание прогнозируется в Москве в воскресенье. Сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

с чего всё началось

К концу недели температура в Москве значительно понизится, заявила РБК ведущий специалист погоды "Фобос" Елена Волосюк. Синоптики ожидают, что с четверга в столице начнутся дожди и грозы. Кроме того, в субботу может пойти град, а в воскресенье столбики термометров опустятся на десять градусов.

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