При таких порывах ветра и такой влажности воздуха, близкой к 100 процентам, будет казаться, что на улице еще холоднее. Такая температура климатически характерна для июля в Нарьян-Маре, а этот город еще севернее полярного круга.

Начиная со вторника, небо затянут низкие черные тучи, из которых дождь будет идти большую часть времени. Ожидаются очень интенсивные ливни. При этом ветер усилится до 20 метров в секунду, а воздух остынет до 14-19 градусов.

Москвичей предупредили о резком похолодании и ливнях

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