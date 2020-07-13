Общество
Российская газетаМосквичей предупредили о резком похолодании и ливнях
Начиная со вторника, небо затянут низкие черные тучи, из которых дождь будет идти большую часть времени. Ожидаются очень интенсивные ливни. При этом ветер усилится до 20 метров в секунду, а воздух остынет до 14-19 градусов.
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При таких порывах ветра и такой влажности воздуха, близкой к 100 процентам, будет казаться, что на улице еще холоднее. Такая температура климатически характерна для июля в Нарьян-Маре, а этот город еще севернее полярного круга.
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Интернет
Эксперты рассказали, как придумать и не забыть надежный пароль
Рецепт надежного пароля заключается в его длине, периодическом обновлении, а также в способе хранения - не забыть секретный код помогут специальные менеджеры паролей или обычный бумажный листок в кошельке, рассказали опрошенные РИА Новости эксперты.
РИА Новости 20:16
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия 14:49
Общество
Жители Хабаровска вечером устроили третье шествие в поддержку Фургала
В субботу шествия и митинги прошли в нескольких городах региона. МВД сообщило, что участие в стихийных акциях приняли до 12 тысяч человек.
RuNews24.ru 10:57
Автоспорт
В Renault подали протест против Racing Point
В воскресенье вечером после финиша Гран При Штирии команда Renault подала официальный протест против машин Racing Point.
F1news.ru 13:43
Происшествия
Больше 140 малышей эвакуировали из детсада в Южно-Сахалинске
К моменту прибытия пожарных наблюдалось задымление в электрощитовой. Персонал дошкольного учреждения эвакуировал 141 ребенка.
АСТВ 20:27
Политика
В США смягчили наказание экс-советнику Трампа Роджеру Стоуну
Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания для своего бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорён к тюремному заключению за дачу ложных показаний.
RT на русском 10 июля в 20:52
Общество
Песков назвал безумцами людей, отрицающих опасность коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал как минимум невеждами, а в худшем случае безумцами людей, отрицающих существование нового коронавируса COVID-19, сообщает ТАСС.
Профиль 09:18
Шоу-бизнес
Кристина Асмус призналась, что не умывает лицо
Как сообщает «Слово и Дело», популярная российская актриса театра и кино Кристина Асмус поделилась секретами красоты и молодости.
CT news 10 июля в 03:23
Кино
Вышел трейлер фильма Невского с участием дочери Ван Дамма
Продюсером проекта является Александр Невский. Именно он привлек к участию в фильме французскую актрису Бьянку Бри.
Discover24 вчера в 05:19
Происшествия
В Германии начались поиски разоружившего полицейских мужчины с луком
В районе города Оппенау немецкой земли Баден-Вюртемберг полиция со спецназом и вертолетами ищет 31-летнего мужчину с луком, который ранее отобрал оружие у обнаруживших его полицейских и сбежал.
РБК 15:24
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском 04:27
Общество
В США покончил с собой внук Элвиса Пресли
В американском городе Калабасас (штат Калифорния) в собственной квартире найден мертвым 27-летний Бенджамин Кио — внук короля рок-н-ролла Элвиса Пресли.
РБК 20:45
Здоровье
США предрекли третью волну коронавируса
Крилич утверждает, что положительные новости о создании вакцины от коронавируса ждать не стоит, поскольку это довольно долгий и трудоемкий процесс.
MedikForum.ru 19:04
Единоборства
Российский боец Петр Ян победил Жозе Альдо и стал чемпионом UFC
Ян стал вторым россиянином в истории, который смог стать чемпионов UFC. Ранее пояс в легком весе получил Хабиб Нурмагомедов.
Вечерняя Москва 01:25
Общество
В коллекционное издание Far Cry 6 войдёт огнемёт
Одним из составляющих коллекционного издания Far Cry 6 будет реплика огнемёта.
CyberSport.ru 17:41
Космос
Солнечный зонд «Паркер» рассмотрел три хвоста кометы NEOWISE
Солнечный зонд «Паркер» рассмотрел три хвоста кометы NEOWISE, которая стала самой яркой кометой на небе за последние семь лет.
N+1 10 июля в 15:12
Общество
Китайский блогер назвал самые необычные российские блюда
Китайский блогер назвал самые необычные российские продукты и блюда.
Lenta.ru 10:14
Общество
Заразность коронавируса SARS-CoV-2 возросла на 30%
Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Южной Кореи заявили, что в стране начал быстро распространяться новый штамм коронавируса, который получил обозначение GH.
REGNUM 06:13
Политика
Явка во втором туре президентских выборов в Польше превысила 24%
Явка во втором туре выборов президента Польши за первые пять часов голосования составила 24,73%.
Известия 09:53
Кино
Российский сериал «Сваты» в новом сезоне потерял двух главных героев
Как сообщают «Народные новости», всеми любимый телевизионный серила «Сваты» запускает новый сезон без участия двух персонажей.
CT news 17:40
Армия и оружие
В Токио разместили модернизированные ракеты-перехватчики PAC-3 MSE
В Токио на военной базе Минобороны разместили модернизированные ракеты-перехватчики PAC-3 MSE, американского производства.
Актуальные Новости 13:39
Армия и оружие
Герой России рассказал, как в августе 2008 обстреляли его Су-25
«Наверное, очень жить захотелось, я уперся ногами в педали и двумя руками потянул за ручку — где-то видимо осколок попал, от усилия выскочил», — описал ситуацию герой.
ИА Красная Весна 16:04
Армия и оружие
Генерал войск ПВО СССР объяснил цели испытаний С-400 в Турции
Бывший заместитель командующего войск противовоздушной обороны Сухопутных войск СССР генерал-лейтенант Александр Лузан заявил, что испытания российских систем С-400 позволили турецким военнослужащим изучить особенности применения, а также оценить эффективность российских комплексов и, вероятно, обнаружить слабые места.
Военное дело 04:55
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Россиян предупредили об опасности употребления кофе в жару
Медик предупреждает, что в жару следует ограничить употребление кофе, поскольку он приводит к обезвоживанию организма.
Evo-rus.com 07:56
Общество
Бабаян оценил заявление об увольнении ведущего ради продвижения сына
Главный редактор «Говорит Москва» Роман Бабаян в своем Telegram-канале 12 июля прокомментировал заявление ведущего Петра Кузнецова о неожиданном увольнении с радиостанции.
Известия 10:53
Авто
Nissan показала новый электрический кроссовер Ariya на видео
Судя по видео, размещенному автопроизводителем, Ariya сохранит большую часть дизайна концепт-кара 2019 года, который был предшественником электро-внедорожника.
Avtovesti.com 10 июля в 12:36
Общество
Врач назвал вызывающие анафилактический шок продукты
Арахис, креветки и бытовая химия могут вызывать анафилактический шок.
РБК 20:13
Здоровье
В Якутии медикам дают премии при выявлении рака у пациентов
Власти Якутии премируют медработников из первичного звена при выявлении онкологических заболеваний у жителей на профилактических осмотрах и диспансеризации, сообщает министерство здравоохранения республики.
SakhaNews 20:31
Наука
Ученым удалось уточнить формулу воды
Экспертам удалось изменить относительные концентрации частиц, которые связаны с избытком протонов, путем постепенной замены атомов водорода (H) дейтерием (D).
Rusargument 19:51