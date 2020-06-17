Общество
Lenta.ruМосквичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары
В воскресенье, 21 июня, в Москве прогнозируется резкое похолодание. Об этом москвичей предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС. Ожидается, что температура опустится сразу на 8-10 градусов и составит около 18-23 градусов.
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с чего всё началось
Резкое похолодание прогнозируется в Москве в воскресенье. Сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАССвчера в 23:08
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Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Inc-news.ru вчера в 13:37
Происшествия
В четырех регионах Приволжья разоблачена ячейка исламистов
В четырех регионах Приволжского федерального округа была разоблачена ячейка исламистов из «Таблиги Джамаат» (террористическая организация, запрещена на территории РФ).
Известия 06:34
Общество
В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
РБК 06:39
Происшествия
В Одессе упал легкомоторный самолет
Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 06:32
Политика
Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста
Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
РБК вчера в 17:47
Экономика
Банкиры просят Мишустина отложить переход на российское ПО
Ассоциация банков России просит премьер-министра Михаила Мишустина отложить на четыре года переход на отечественное ПО критической информационной инфраструктуры (КИИ).
BFM.ru 02:19
Политика
В Кремле прокомментировали инцидент во временном лагере в Дагестане
В Кремле надеются на урегулирование проблемы граждан Азербайджана во временном лагере в Дагестане, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:39
Происшествия
Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера
Домработница Михаила Ефремова ответила на вопросы журналистов о состоянии актера, находящегося под домашним арестом, передает РЕН ТВ.
РИА Новости 07:07
Армия и оружие
Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены
Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
Политика
США сообщили о передаче Украине военной помощи на $60 млн
«Вчера Управление оборонного сотрудничества посольства США получило оборудование более чем на $60 млн для передачи украинским партнёрам, в том числе рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin», — указано в заявлении.
RT на русском 03:52
Происшествия
Чеченская молодежь устроила погром во французском городе Дижон
Более 12 человек пострадали в драке, устроенной мигрантами из Чечни в городе Дижон на северо-востоке Франции, сообщают местные СМИ.
Obzor.io 15 июня в 08:35
Политика
Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
Известия 05:40
Армия и оружие
Российские бомбардировщики провели полеты в районе Чукотки
Американские истребители пятого поколения F-22 сопровождали четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС российских ВКС, когда последние совершали плановый полет, сообщили в Минобороны России.
Газета.Ru 07:01
Наука
Создан пластырь для лечения рака
Иголки позволяют доставлять через кожу препараты, используемые для лечения рака.
Evo-rus.com 05:27
Общество
Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию
Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
Эхо Москвы 03:32
Музыка
Газманов рассказал, чем наградили его проститутки
Народный артист России Олег Газманов в эфире передачи «Музыкалити» с Максимом Галкиным и хип-хоп-исполнителем Ганвестом на YouTube-канале Gazgolder рассказал историю о том, как группа проституток после концерта отблагодарила его за песню «Путана» и предложила награду в виде бесплатного обслуживания всего музыкального коллектива.
Московский Комсомолец 06:34
Футбол
«Бавария» вновь стала чемпионом Германии по футболу
Vprognoze.ru вчера в 16:56
Происшествия
Число заболевших коронавирусом на Кубани достигло 5042
Всего в регионе заболело 5042 человека.
ЮГ Times 15 июня в 04:15
Экономика
Догузова: потери туризма в РФ за полгода составили 1,5 трлн рублей
По словам Догузовой, туризму в России необходимо расти ускоренными темпами, потому что общий оборот отрасли 3,7 трлн включает и въездной туризм.
Интерфакс 05:55
Авто
Росс Браун о силовых установках в 2026-м
Прежде чем решить, какой станет силовая установка нового поколения, нужно определить для себя основные цели.
F1news.ru 05:31
Шоу-бизнес
Подросший младший брат Элджея собирается пойти по его стопам
Paparazzi.ru 03:12
Экономика
Спор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд рублей рассмотрят заново
В сентябре прошлого года СИП решил направить дело на новое рассмотрение, но судебная коллегия ВС в декабре отменила это решение и оставила в силе решение суда первой инстанции, который подтвердил законность использования «РГС жизнью» товарных знаков.
Ведомости 06:46
Общество
Калининградские власти назвали условия отмены обсервации для приезжих
Прибывающим в Калининградскую область с 22—24 июня не потребуется находиться на двухнедельной обсервации при условии оплаты проживания в отелях региона на срок не менее двух ночей, сообщил губернатор Антон Алиханов.
RT на русском 04:05
Экономика
В мае промышленность в России сократилась почти на 10%
За май промышленное производство сократилось на 9,6% в годовом выражении, а за пять месяцев с начала года ‒ на 2,4%, сообщил Росстат.
Ведомости вчера в 14:17
Хоккей
Овечкин сравнил жизнь в США и России
Известия 15 июня в 19:50