Общество

Lenta.ruLenta.ruМосквичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары

В воскресенье, 21 июня, в Москве прогнозируется резкое похолодание. Об этом москвичей предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС. Ожидается, что температура опустится сразу на 8-10 градусов и составит около 18-23 градусов.
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с чего всё началось

Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании в конце недели

Резкое похолодание прогнозируется в Москве в воскресенье. Сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАССвчера в 23:08

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Москвичей предупредили о резком похолодании

Rambler News Service04:12

Резкое похолодание придет в Москву к воскресенью

Вечерняя Москва02:30

Синоптик сообщил о похолодании в конце недели в Москве

RT на русскомвчера в 23:44

Синоптики рассказали о резком похолодании в Москве к концу недели

Известия00:00

Похолодание сразу на 8-10 градусов ожидается в Москве в воскресенье

Эхо Москвывчера в 23:48

Москвичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары

Lenta.ru01:27

Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании в конце недели

ТАССвчера в 23:08
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Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Inc-news.ru вчера в 13:37
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Общество

Прокурор запросил до 9 лет колонии фигурантам дела «Сети»

Ведомости 05:40
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Происшествия

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В четырех регионах Приволжского федерального округа была разоблачена ячейка исламистов из «Таблиги Джамаат» (террористическая организация, запрещена на территории РФ).
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Общество

В Кремле ответили на предложение сократить новогодние праздники

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не занимался выработкой позиции в связи с предложением члена Совета Федерации Андрея Кутепова сократить новогодние праздники, а придерживается «устоявшейся практики».
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Происшествия

В Одессе упал легкомоторный самолет

Два человека пострадали в результате аварийной посадки легкомоторного самолета в Малиновском районе Одессы.
ТАСС 06:32
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Политика

Кадыров ответил на сообщения о покушении на грузинского журналиста

Власти Чечни не имеют отношения к покушению на журналиста грузинского телеканала «Мтавари архи» Георгия Габунию.
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Экономика

Банкиры просят Мишустина отложить переход на российское ПО

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BFM.ru 02:19
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Общество

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Lenta.ru 05:59
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В Кремле прокомментировали инцидент во временном лагере в Дагестане

В Кремле надеются на урегулирование проблемы граждан Азербайджана во временном лагере в Дагестане, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
RT на русском 06:39
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Происшествия

Домработница Ефремова рассказала о состоянии актера

Домработница Михаила Ефремова ответила на вопросы журналистов о состоянии актера, находящегося под домашним арестом, передает РЕН ТВ.
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Армия и оружие

Войска Индии и Китая после конфликта на границе разведены

Войска Индии и Китая провели взаимный отвод сил после столкновений на линии контроля в Ладакхе. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 16:49
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Политика

США сообщили о передаче Украине военной помощи на $60 млн

«Вчера Управление оборонного сотрудничества посольства США получило оборудование более чем на $60 млн для передачи украинским партнёрам, в том числе рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin», — указано в заявлении.
RT на русском 03:52
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Происшествия

Чеченская молодежь устроила погром во французском городе Дижон

Более 12 человек пострадали в драке, устроенной мигрантами из Чечни в городе Дижон на северо-востоке Франции, сообщают местные СМИ.
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Технологии

Робот-собака от Boston Dynamics поступила в продажу в США

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Политика

Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии

Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
Известия 05:40
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Армия и оружие

Российские бомбардировщики провели полеты в районе Чукотки

Американские истребители пятого поколения F-22 сопровождали четыре стратегических бомбардировщика Ту-95МС российских ВКС, когда последние совершали плановый полет, сообщили в Минобороны России.
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Создан пластырь для лечения рака

Иголки позволяют доставлять через кожу препараты, используемые для лечения рака.
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Дождь: Жителям Москвы за деньги предлагают проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию

Жителям Москвы за деньги предлагают зарегистрироваться на сайте Мос.ру и проголосовать онлайн в поддержку поправок в конституцию, – утверждает телеканал Дождь.
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Музыка

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По словам Догузовой, туризму в России необходимо расти ускоренными темпами, потому что общий оборот отрасли 3,7 трлн включает и въездной туризм.
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Прежде чем решить, какой станет силовая установка нового поколения, нужно определить для себя основные цели.
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Спор о бренде «Росгосстраха» на 150 млрд рублей рассмотрят заново

В сентябре прошлого года СИП решил направить дело на новое рассмотрение, но судебная коллегия ВС в декабре отменила это решение и оставила в силе решение суда первой инстанции, который подтвердил законность использования «РГС жизнью» товарных знаков.
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Калининградские власти назвали условия отмены обсервации для приезжих

Прибывающим в Калининградскую область с 22—24 июня не потребуется находиться на двухнедельной обсервации при условии оплаты проживания в отелях региона на срок не менее двух ночей, сообщил губернатор Антон Алиханов.
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Экономика

В мае промышленность в России сократилась почти на 10%

За май промышленное производство сократилось на 9,6% в годовом выражении, а за пять месяцев с начала года ‒ на 2,4%, сообщил Росстат.
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В Подмосковье семилетний мальчик зарезал отца, избивавшего мать

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Овечкин сравнил жизнь в США и России

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