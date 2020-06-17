Общество

Lenta.ruLenta.ruМосквичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары

В воскресенье, 21 июня, в Москве прогнозируется резкое похолодание. Об этом москвичей предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС. Ожидается, что температура опустится сразу на 8-10 градусов и составит около 18-23 градусов.
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с чего всё началось

Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании в конце недели

Резкое похолодание прогнозируется в Москве в воскресенье. Сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
ТАССвчера в 23:08

Подробнее о событии

Резкое похолодание придет в Москву к воскресенью

Вечерняя Москва02:30

Москвичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары

Lenta.ru01:27

Синоптики предупредили москвичей о резком похолодании в конце недели

ТАССвчера в 23:08

Похолодание сразу на 8-10 градусов ожидается в Москве в воскресенье

Эхо Москвывчера в 23:48

Синоптик сообщил о похолодании в конце недели в Москве

RT на русскомвчера в 23:44

Москвичей предупредили о резком похолодании

Моя Москва.онлайнвчера в 23:21

Синоптики рассказали о резком похолодании в Москве к концу недели

Известия00:00
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Происшествия

Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова

Парламентская газета 15 июня в 16:11
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Религия

Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области

Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию.
Известия вчера в 13:59
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Политика

СВР: визит главы советской разведки в Германию в 1940 году засекречен

Информация о поездке главы внешней разведки СССР Павла Фитина в Третий рейх в 1940 году по-прежнему является секретной, написал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье, опубликованной 16 июня в «Российской газете».
ИА Красная Весна вчера в 11:07
Спорт

В Steam начался летний фестиваль игр

Cyber.sports.ru вчера в 14:17
Общество

На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами

Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
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Фигурное катание

Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности

Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
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Политика

В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран

Военнослужащие из 12 стран прибыли в Москву для участия в параде Победы 24 июня и уже принимают участие в тренировках, сообщил главнокомандующий сухопутных войск генерал армии Олег Салюков газете «Красная звезда».
Коммерсантъ 00:52
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Шоу-бизнес

Евгения Лоза впервые прокомментировала развод с Антоном Батыревым

Bimru.ru вчера в 02:54
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Происшествия

Задержан водитель грузовика, допустивший смертельное ДТП под Юрюзанью

Юрюзань, Челябинская область, 17 июня 2020, 08:14 — REGNUM В Челябинской области задержан водитель грузовика, смявшего на трассе М-5 несколько ехавших впереди легковых машин.
REGNUM 01:14
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Общество

Минтруд оценил предложение сократить новогодние праздники в 2021 году

Ранее сенатор Андрей Кутепов направил в Минтруд для получения озыва законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году до трех дней, с 1 по 3 января, чтобы компенсировать нерабочие дни, введенные из-за пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:29
Происшествия

Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии

Ведомости вчера в 10:06
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Космос

В нашей галактике может существовать 36 инопланетных цивилизаций

МИР 24 вчера в 02:13
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Футбол

Киев – Стамбул – Россия. Хорват Вида может оказаться в премьер-лиге

В свое время хорват играл за киевское "Динамо" и после матча против сборной России на домашнем для нее первенстве мира в интернете появилось видео, где Вида говорит "Слава Украине!"
Вести.Ru 02:25
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Политика

«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину

Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
2,1K
Футбол

Ибрагимович требует от «Милана» €6 миллионов

Газета.Ru вчера в 22:18
Общество

Названа способствующая богатству россиян привычка

Исследование выявило связь между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком.
Lenta.ru 00:15
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Экономика

Медведев назвал главные шоки для российской экономики

Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03
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Происшествия

В Татарстане на автомобильную дорогу экстренно сел учебный самолет

Сегодня рано утром в Бугульминском районе Татарстана на автомобильную дорогу около поселка Соколка экстренно сел учебный самолет.
Российская газета 02:29
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Здоровье

Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
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Политика

Вакцина от COVID-19 должна быть на всех континентах, заявил Медведев

Государства должны взаимодействовать в ходе прививочной кампании от COVID-19, из соображений национальной безопасности вакцины от коронавирусной инфекции должны быть использованы практически одномоментно на всех континентах, считает зампредседателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 01:16
Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО

Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru вчера в 18:21
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Единоборства

Дана Уайт назвал четырех лучших бойцов в истории

Президент UFC Дана Уайт назвал четырех бойцов, которые могли бы занять место на аналоге горы Рашмор (гора со скульптурными портретами четырёх президентов США, — прим. ред.) в ММА.
Allboxing.ru 02:02
Технологии

В Роскачестве предупредили об уязвимости «умного дома» для кибератак

«С учетом всё более растущей автоматизации киберпреступных процессов незащищенный «умный дом» может быть взломан даже не людьми, а алгоритмами в рамках перебора «засветившихся» в интернете открытых портов», — предупредили эксперты.
Известия 02:13
Общество

Глава СПЧ поддержал теорию о планах Гейтса чипировать людей

Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев поддержал режиссера Никиту Михалкова, который ранее обвинил основателя Microsoft Билла Гейтса в попытках чипировать людей.
Московский Комсомолец 02:25
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Фигурное катание

Авербух объяснил, почему фигуристки покидают группу Тутберидзе

Бывший фигурист и известный хореограф Илья Авербух поделился мнением о группе тренера Этери Тутберидзе.
RT на русском вчера в 10:25
Шоу-бизнес

Оксана Самойлова рассказала о набранном за время самоизоляции весе

Вокруг ТВ вчера в 16:25
Общество

Безработные тюменцы получат помощь от государства

Безработные тюменцы получат дополнительную помощь от государства.
Уральский меридиан 02:16
2,1K
Происшествия

Четыре туриста пропали в Башкирии во время сплава по реке

Спасатели начали поиски группы из четырех туристов, которые отправились на сплав по реке Юрюзань в Башкирии и перестали выходить на связь.
ТАСС 02:33
Происшествия

Чеченцы устроили беспорядки во французском городе

Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 15 июня в 22:54
1,7K
Общество

С 1 июля детские пособия будут начисляться только на карты «Мир»

В России завершается последний этап по переводу всех бюджетных начислений на карты отечественной платежной системы — с 1 июля выплаты детских пособий на карты «Мир» станут обязательными, сообщили в пресс-службе территориального управления ФСС.
РИА Калмыкия 02:01
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