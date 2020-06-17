Резкое похолодание прогнозируется в Москве в воскресенье. Сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

с чего всё началось

В воскресенье, 21 июня, в Москве прогнозируется резкое похолодание. Об этом москвичей предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС. Ожидается, что температура опустится сразу на 8-10 градусов и составит около 18-23 градусов.

Москвичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары

Религия Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию. 728

Политика СВР: визит главы советской разведки в Германию в 1940 году засекречен Информация о поездке главы внешней разведки СССР Павла Фитина в Третий рейх в 1940 году по-прежнему является секретной, написал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье, опубликованной 16 июня в «Российской газете».

Общество На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1". 367

Политика В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран Военнослужащие из 12 стран прибыли в Москву для участия в параде Победы 24 июня и уже принимают участие в тренировках, сообщил главнокомандующий сухопутных войск генерал армии Олег Салюков газете «Красная звезда». 356

Происшествия Задержан водитель грузовика, допустивший смертельное ДТП под Юрюзанью Юрюзань, Челябинская область, 17 июня 2020, 08:14 — REGNUM В Челябинской области задержан водитель грузовика, смявшего на трассе М-5 несколько ехавших впереди легковых машин. 501

Общество Минтруд оценил предложение сократить новогодние праздники в 2021 году Ранее сенатор Андрей Кутепов направил в Минтруд для получения озыва законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году до трех дней, с 1 по 3 января, чтобы компенсировать нерабочие дни, введенные из-за пандемии COVID-19.

Футбол Киев – Стамбул – Россия. Хорват Вида может оказаться в премьер-лиге В свое время хорват играл за киевское "Динамо" и после матча против сборной России на домашнем для нее первенстве мира в интернете появилось видео, где Вида говорит "Слава Украине!" 1

Общество Названа способствующая богатству россиян привычка Исследование выявило связь между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком. 47

Экономика Медведев назвал главные шоки для российской экономики Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах. 360

Здоровье Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19. 573

Политика Вакцина от COVID-19 должна быть на всех континентах, заявил Медведев Государства должны взаимодействовать в ходе прививочной кампании от COVID-19, из соображений национальной безопасности вакцины от коронавирусной инфекции должны быть использованы практически одномоментно на всех континентах, считает зампредседателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Единоборства Дана Уайт назвал четырех лучших бойцов в истории Президент UFC Дана Уайт назвал четырех бойцов, которые могли бы занять место на аналоге горы Рашмор (гора со скульптурными портретами четырёх президентов США, — прим. ред.) в ММА.

Технологии В Роскачестве предупредили об уязвимости «умного дома» для кибератак «С учетом всё более растущей автоматизации киберпреступных процессов незащищенный «умный дом» может быть взломан даже не людьми, а алгоритмами в рамках перебора «засветившихся» в интернете открытых портов», — предупредили эксперты.

Общество Глава СПЧ поддержал теорию о планах Гейтса чипировать людей Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев поддержал режиссера Никиту Михалкова, который ранее обвинил основателя Microsoft Билла Гейтса в попытках чипировать людей. 1

Фигурное катание Авербух объяснил, почему фигуристки покидают группу Тутберидзе Бывший фигурист и известный хореограф Илья Авербух поделился мнением о группе тренера Этери Тутберидзе.

Происшествия Четыре туриста пропали в Башкирии во время сплава по реке Спасатели начали поиски группы из четырех туристов, которые отправились на сплав по реке Юрюзань в Башкирии и перестали выходить на связь.

Происшествия Чеченцы устроили беспорядки во французском городе Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами. 1,7K