Общество
Lenta.ruМосквичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары
В воскресенье, 21 июня, в Москве прогнозируется резкое похолодание. Об этом москвичей предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает ТАСС. Ожидается, что температура опустится сразу на 8-10 градусов и составит около 18-23 градусов.
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с чего всё началось
Резкое похолодание прогнозируется в Москве в воскресенье. Сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАССвчера в 23:08
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Происшествия
Театр «Современник» отреагировал на ДТП с участием Ефремова
Парламентская газета 15 июня в 16:11
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию.
Известия вчера в 13:59
Политика
СВР: визит главы советской разведки в Германию в 1940 году засекречен
Информация о поездке главы внешней разведки СССР Павла Фитина в Третий рейх в 1940 году по-прежнему является секретной, написал директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин в статье, опубликованной 16 июня в «Российской газете».
ИА Красная Весна вчера в 11:07
Спорт
В Steam начался летний фестиваль игр
Cyber.sports.ru вчера в 14:17
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Фигурное катание
Юлия Липницкая подтвердила слухи о своей беременности
Российская фигуристка Юлия Липницкая подтвердила слухи, которые распространились в средствах массовой информации, о том, что беременна.
Inc-news.ru вчера в 13:37
Политика
В Россию для участия в параде Победы прибыли военные из 12 стран
Военнослужащие из 12 стран прибыли в Москву для участия в параде Победы 24 июня и уже принимают участие в тренировках, сообщил главнокомандующий сухопутных войск генерал армии Олег Салюков газете «Красная звезда».
Коммерсантъ 00:52
Шоу-бизнес
Евгения Лоза впервые прокомментировала развод с Антоном Батыревым
Bimru.ru вчера в 02:54
Происшествия
Задержан водитель грузовика, допустивший смертельное ДТП под Юрюзанью
Юрюзань, Челябинская область, 17 июня 2020, 08:14 — REGNUM В Челябинской области задержан водитель грузовика, смявшего на трассе М-5 несколько ехавших впереди легковых машин.
REGNUM 01:14
Общество
Минтруд оценил предложение сократить новогодние праздники в 2021 году
Ранее сенатор Андрей Кутепов направил в Минтруд для получения озыва законопроект о сокращении новогодних каникул в 2021 году до трех дней, с 1 по 3 января, чтобы компенсировать нерабочие дни, введенные из-за пандемии COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:29
Происшествия
Пять человек погибли в перестрелке в Ингушетии
Ведомости вчера в 10:06
Космос
В нашей галактике может существовать 36 инопланетных цивилизаций
МИР 24 вчера в 02:13
Футбол
Киев – Стамбул – Россия. Хорват Вида может оказаться в премьер-лиге
В свое время хорват играл за киевское "Динамо" и после матча против сборной России на домашнем для нее первенстве мира в интернете появилось видео, где Вида говорит "Слава Украине!"
Вести.Ru 02:25
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Футбол
Ибрагимович требует от «Милана» €6 миллионов
Газета.Ru вчера в 22:18
Общество
Названа способствующая богатству россиян привычка
Исследование выявило связь между грамотным сберегательным поведением и материальным достатком.
Lenta.ru 00:15
Экономика
Медведев назвал главные шоки для российской экономики
Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03
Происшествия
В Татарстане на автомобильную дорогу экстренно сел учебный самолет
Сегодня рано утром в Бугульминском районе Татарстана на автомобильную дорогу около поселка Соколка экстренно сел учебный самолет.
Российская газета 02:29
Здоровье
Глава ВОЗ заявил о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус назвал "научным прорывом" результаты клинических испытаний в Великобритании стероида дексаметазона для лечения от COVID-19.
РИА Новости вчера в 18:49
Политика
Вакцина от COVID-19 должна быть на всех континентах, заявил Медведев
Государства должны взаимодействовать в ходе прививочной кампании от COVID-19, из соображений национальной безопасности вакцины от коронавирусной инфекции должны быть использованы практически одномоментно на всех континентах, считает зампредседателя совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
РИА Новости 01:16
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru вчера в 18:21
Единоборства
Дана Уайт назвал четырех лучших бойцов в истории
Президент UFC Дана Уайт назвал четырех бойцов, которые могли бы занять место на аналоге горы Рашмор (гора со скульптурными портретами четырёх президентов США, — прим. ред.) в ММА.
Allboxing.ru 02:02
Технологии
В Роскачестве предупредили об уязвимости «умного дома» для кибератак
«С учетом всё более растущей автоматизации киберпреступных процессов незащищенный «умный дом» может быть взломан даже не людьми, а алгоритмами в рамках перебора «засветившихся» в интернете открытых портов», — предупредили эксперты.
Известия 02:13
Общество
Глава СПЧ поддержал теорию о планах Гейтса чипировать людей
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев поддержал режиссера Никиту Михалкова, который ранее обвинил основателя Microsoft Билла Гейтса в попытках чипировать людей.
Московский Комсомолец 02:25
Фигурное катание
Авербух объяснил, почему фигуристки покидают группу Тутберидзе
Бывший фигурист и известный хореограф Илья Авербух поделился мнением о группе тренера Этери Тутберидзе.
RT на русском вчера в 10:25
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова рассказала о набранном за время самоизоляции весе
Вокруг ТВ вчера в 16:25
Общество
Безработные тюменцы получат помощь от государства
Безработные тюменцы получат дополнительную помощь от государства.
Уральский меридиан 02:16
Происшествия
Четыре туриста пропали в Башкирии во время сплава по реке
Спасатели начали поиски группы из четырех туристов, которые отправились на сплав по реке Юрюзань в Башкирии и перестали выходить на связь.
ТАСС 02:33
Происшествия
Чеченцы устроили беспорядки во французском городе
Беспорядки в городе начались после того, как члены диаспоры решили отомстить за предполагаемое жестокое избиение 16-летнего чеченца местными наркоторговцами.
Lenta.ru 15 июня в 22:54
Общество
С 1 июля детские пособия будут начисляться только на карты «Мир»
В России завершается последний этап по переводу всех бюджетных начислений на карты отечественной платежной системы — с 1 июля выплаты детских пособий на карты «Мир» станут обязательными, сообщили в пресс-службе территориального управления ФСС.
РИА Калмыкия 02:01