Общество
КоммерсантъМосквичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы
Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью. Этот снегопад может стать самым сильным за всю зиму, отмечают синоптики.
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с чего всё началось
— Этот вихрь и поспособствует усилению снегопада в столичном регионе в предстоящую ночь, потому что притормозит атмосферный фронт около Москвы, не даст ему уйти на Волгу, как это удалось атмосферным фронтам накануне, — отмечают специалисты сайта «Метеоновости».Вечерняя Москва05:26
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Онколог прокомментировал случаи передачи рака от человека к человеку
Российский врач-онколог Даниил Щепеляев прокомментировал возможность передачи рака от человека к человеку.
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При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
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Наталья Фатеева просит приносить ей еды вместо цветов
Актриса попросила, чтобы ей не дарили цветы.
Общество
Темнокожий студент извинился перед осетинами за танец с девушкой
Темнокожий студент, приехавший учиться в Северо-Осетинский госуниверситет (СОГУ), публично попросил прощения за танец во Владикавказе.
Шоу-бизнес
Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
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Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные
Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ.
Происшествия
В «Шереметьево» проверяют пассажира с подозрением на коронавирус
Информация о пассажире в «Шереметьево» с повышенной температурой тела поступила за 10 минут до посадки, сейчас на борту работают специалисты Роспотребнадзора, передает РИА Новости.
Футбол
«Реал» обыграл «Вальядолид» и возглавил турнирную таблицу Примеры
«Реал» обыграл «Вальядолид» в матче 21-го тура чемпионата Испании.
Общество
В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку
В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
Фигурное катание
Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на ЧЕ
Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли золото на проходящем в Австрии чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду.
Общество
Путин поручил продлить действие маткапитала до 2026 года
Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года.
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Житель Курска сменил пол, задолжав по алиментам 800 тысяч рублей
В Курской области судебные приставы разыскивали мужчину, задолжавшего по алиментам 800 тысяч рублей, впоследствии выяснилось, что он сменил пол.
Политика
В США пообещали остановку «Северного потока-2» на годы
Хербст подчеркнул, что со временем, через несколько лет, Россия способна создать подходящий для этих целей трубоукладчик, но за это время «могут возникнуть и другие препятствия».
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Происшествия
Астраханец 14 лет насиловал свою дочку
Политика
Кремль не стал комментировать действия главы Чувашии
Официальный представитель Кремля отметил, что в правительстве осведомлены о действиях главы Чувашии.
Общество
Зима без снега представляет опасность для урожая
Экологи предупреждают об опасности зимы без снега.
Политика
Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию
Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Экономика
ЦБ назвал регионы с самым высоким риском мошенничества в ОСАГО
Банк России по результатам мониторинга определил регионы с высоким риском недобросовестных действий на рынке ОСАГО.
Здоровье
На Украине зафиксировали первый случай коронавируса в 2020 году
На Украине зафиксировали один случай заболевания коронавирусом, информацию о заражении подтвердили в Киевском городском лабораторном центре минздрава страны 27 января.
Общество
Названо число россиян в эпицентре коронавируса
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Происшествия
На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет
Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
Кино
«Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст»
Премию "Золотой орел" в номинации "Лучший фильм" получила картина "Текст" Клима Шипенко, передает телеканал "Россия 24".
Происшествия
Отца экс-сенатора Арашукова подозревают в хищении 775 млн рублей
Следствие полагает, что Арашуков-старший причастен к организации преступного сообщества и хищению газа у "Газпрома" на сумму более 30 млрд руб. В конце 2019 года стало известно, что на Рауля Арашукова завели четыре новых уголовных дела о растрате.
Технологии
Создан сервис слежения за распространением китайского коронавируса
Исследовательский центр системных наук и инженерии американского университета Джонса Хопкинса запустил сервис онлайн-мониторинга распространения коронавируса 2019-nCoV.
Здоровье
Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса
«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.