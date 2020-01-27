Общество

КоммерсантъКоммерсантъМосквичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы

Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью. Этот снегопад может стать самым сильным за всю зиму, отмечают синоптики.
Читать в источнике
Комментировать25
с чего всё началось
— Этот вихрь и поспособствует усилению снегопада в столичном регионе в предстоящую ночь, потому что притормозит атмосферный фронт около Москвы, не даст ему уйти на Волгу, как это удалось атмосферным фронтам накануне, — отмечают специалисты сайта «Метеоновости
».
Вечерняя Москва05:26

Подробнее о событии

Синоптики предупредили о самом сильном за эту зиму снегопаде в Москве

РИА Новости04:24

Москвичей предупредили о самом сильном за зиму снегопаде

Москва 2404:58

Москву накроет сильнейший за всю зиму снегопад

Национальная служба новостей04:38

В Москве 28 января ожидается самый сильный снегопад с начала зимы

Газета.Ru04:37

Самый сильный снегопад с начала зимы обрушится на Москву в ночь на 28 января

Вечерняя Москва05:26

Синоптики прогнозируют самый сильный за зиму снегопад в Московском регионе в предстоящую ночь

Агентство Москва04:07

Синоптики предупредили москвичей о самом мощном снегопаде с начала зимы

Интерфакс04:23
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 08:10, Ашберн
Здоровье

Онколог прокомментировал случаи передачи рака от человека к человеку

Российский врач-онколог Даниил Щепеляев прокомментировал возможность передачи рака от человека к человеку.
iReactor вчера в 15:34
Шоу-бизнес

Госпитализирована Лариса Голубкина

Кривое-зеркало.ру 06:59
Политика

В ПАСЕ оспорили полномочия российской делегации

При обсуждении порядка работы на зимнюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) полномочия российской делегации были оспорены.
Интерфакс 06:28
Шоу-бизнес

Наталья Фатеева просит приносить ей еды вместо цветов

Актриса попросила, чтобы ей не дарили цветы.
Что происходит 04:11
Общество

Темнокожий студент извинился перед осетинами за танец с девушкой

Темнокожий студент, приехавший учиться в Северо-Осетинский госуниверситет (СОГУ), публично попросил прощения за танец во Владикавказе.
Lenta.ru 03:39
Шоу-бизнес

Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике

Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
BFM.ru 06:45
Политика

Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные

Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ.
Известия 07:29
Происшествия

В «Шереметьево» проверяют пассажира с подозрением на коронавирус

Информация о пассажире в «Шереметьево» с повышенной температурой тела поступила за 10 минут до посадки, сейчас на борту работают специалисты Роспотребнадзора, передает РИА Новости.
BFM.ru 07:22
Футбол

«Реал» обыграл «Вальядолид» и возглавил турнирную таблицу Примеры

«Реал» обыграл «Вальядолид» в матче 21-го тура чемпионата Испании.
Чемпионат вчера в 16:50
Происшествия

Найдена мать детей, которых отец бросил в Шереметьеве

Вести.Ru 00:47
Общество

В Екатеринбурге водители скорой помощи готовят забастовку

В Екатеринбурге водители нескольких подстанций скорой помощи готовят забастовку.
REGNUM 03:32
Фигурное катание

Фигуристы Синицина и Кацалапов победили в танцах на льду на ЧЕ

Виктория Синицина и Никита Кацалапов взяли золото на проходящем в Австрии чемпионате Европы по фигурному катанию в танцах на льду.
Московский Комсомолец 25 января в 11:16
Общество

Путин поручил продлить действие маткапитала до 2026 года

Президент России Владимир Путин поручил кабмину продлить действие закона по маткапиталу до 31 декабря 2026 года.
Газета.Ru 06:21
Происшествия

Житель Курска сменил пол, задолжав по алиментам 800 тысяч рублей

В Курской области судебные приставы разыскивали мужчину, задолжавшего по алиментам 800 тысяч рублей, впоследствии выяснилось, что он сменил пол.
Газета.Ru 07:27
Политика

В США пообещали остановку «Северного потока-2» на годы

Хербст подчеркнул, что со временем, через несколько лет, Россия способна создать подходящий для этих целей трубоукладчик, но за это время «могут возникнуть и другие препятствия».
Lenta.ru 07:34
Происшествия

На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка

Известия вчера в 15:34
Происшествия

Астраханец 14 лет насиловал свою дочку

Вести.Ru 07:02
Политика

Кремль не стал комментировать действия главы Чувашии

Официальный представитель Кремля отметил, что в правительстве осведомлены о действиях главы Чувашии.
Деловое.ТВ 05:58
Общество

Зима без снега представляет опасность для урожая

Экологи предупреждают об опасности зимы без снега.
Цензуры.Нет 02:33
Политика

Раскрыт порядок принятия поправок в Конституцию

Закон о внесении поправок вступит в силу только с одобрения на общероссийском голосовании, а подпись президента лишь запустит вторую часть, рассказал глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников в интервью «Российской газете».
Lenta.ru вчера в 11:21
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
Экономика

ЦБ назвал регионы с самым высоким риском мошенничества в ОСАГО

Банк России по результатам мониторинга определил регионы с высоким риском недобросовестных действий на рынке ОСАГО.
Российская газета 05:45
Политика

Кремль ответил на прошение израильтянки Иссахар о помиловании

РБК 05:51
Здоровье

На Украине зафиксировали первый случай коронавируса в 2020 году

На Украине зафиксировали один случай заболевания коронавирусом, информацию о заражении подтвердили в Киевском городском лабораторном центре минздрава страны 27 января.
Известия 07:16
Общество

Названо число россиян в эпицентре коронавируса

В китайском городе Ухане провинции Хубэй находится 140 россиян, сообщил ТАСС пресс-атташе российского посольства в КНР Георгий Егоров.
Компания 03:06
Происшествия

На востоке Афганистана разбился пассажирский самолет

Самолет авиакомпании Ariana Afghan Airlines потерпел крушение в провинции Газни на востоке Афганистана.
Российская газета 05:13
Кино

«Золотой орел»: лучшим фильмом стал «Текст»

Премию "Золотой орел" в номинации "Лучший фильм" получила картина "Текст" Клима Шипенко, передает телеканал "Россия 24".
Вести.Ru 24 января в 14:17
Происшествия

Отца экс-сенатора Арашукова подозревают в хищении 775 млн рублей

Следствие полагает, что Арашуков-старший причастен к организации преступного сообщества и хищению газа у "Газпрома" на сумму более 30 млрд руб. В конце 2019 года стало известно, что на Рауля Арашукова завели четыре новых уголовных дела о растрате.
Коммерсантъ 05:49
Технологии

Создан сервис слежения за распространением китайского коронавируса

Исследовательский центр системных наук и инженерии американского университета Джонса Хопкинса запустил сервис онлайн-мониторинга распространения коронавируса 2019-nCoV.
НТВ 07:54
Здоровье

Онищенко заявил о существовании 30 препаратов для лечения коронавируса

«Чтобы успокоить нашу общественность: уже примерно 30 медицинских препаратов, которые сегодня есть, лечат, работают против этого вируса», — сказал Онищенко.
РБК 07:00
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное