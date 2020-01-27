с чего всё началось

Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью. Этот снегопад может стать самым сильным за всю зиму, отмечают синоптики.

Москвичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы

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