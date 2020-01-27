Общество
КоммерсантъМосквичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы
Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью. Этот снегопад может стать самым сильным за всю зиму, отмечают синоптики.
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с чего всё началось
— Этот вихрь и поспособствует усилению снегопада в столичном регионе в предстоящую ночь, потому что притормозит атмосферный фронт около Москвы, не даст ему уйти на Волгу, как это удалось атмосферным фронтам накануне, — отмечают специалисты сайта «Метеоновости».Вечерняя Москва05:26
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Происшествия
Обезображено лицо: во рту у подростка взорвалась электронная сигарета
Во рту у несовершеннолетнего взорвалась электронная сигарета, тем самым причинив ему серьезные травмы.
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Представитель актрисы: Наталья Андрейченко пропала в Мексике
Обновлено в 14:42 Заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко, известная по фильмам "Мэри Поппинс, до свидания", "От зари до зари", "Сибириада" пропала в Канкуне (Мексика), где сейчас проживает.
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Мишустин сменил директора департамента контроля правительства РФ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сменил директора департамента контроля правительства России. Ранее эту должность занимал Сергей Васильев.
Политика
В «Единой России» рекомендовали исключить главу Чувашии из партии
Комиссия «Единой России» по этике рекомендовала президиуму генсовета исключить из партии главу Чувашии Михаила Игнатьева, который заставил пожарного подпрыгивать за ключами от новой машины.
Экономика
ФНС штрафует банки за отказ блокировать личные счета ИП
По информации издания, банки отказывались взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов, как того требуют Налоговый кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".
Политика
Делегация России покинет ПАСЕ в случае ограничения полномочий
Делегация России покинет Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) в случае ограничения полномочий российской делегации.
Происшествия
В Костроме поймали подростков, готовивших теракт в школе
Силовики в Костромской области вычислили троих подростков, которые планировали в 2020 году совершить теракт со стрельбой в родной школе.
Происшествия
Обломки самолета ВВС США, разбившегося в Афганистане, сняли на видео
В Сети появились кадры с места крушения самолета ВВС США, разбившегося в провинции Газни в Афганистане в понедельник, 27 января.
Происшествия
На Урале мать постирала в машинке новорожденного ребенка
Общество
Названа причина смерти протоиерея Всеволода Чаплина
Протоиерей Всеволод Чаплин скончался от острой ишемической болезни сердца, об этом стало известно в результате вскрытия, передает "112".
Общество
Назван вероятный источник китайского коронавируса
Китайские ученые из Национального центра по профилактике и контролю заболеваний назвали вероятный источник коронавируса, сообщает Центральное телевидение КНР.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Политика
Подданного Японии задержали в РФ за попытку получить секретные данные
Японского подданного задержали в России за попытку получить секретные материалы о военном потенциале РФ.
Здоровье
На Украине подтвердили один случай заражения коронавирусом
В Киеве подтверждён первый случай заражения коронавирусом, сообщила пресс-служба Киевского городского лабораторного центра министерства здравоохранения Украины.
Хоккей
Овечкин объяснил отказ от участия в Матче звезд НХЛ
Напомним, 34-летний Овечкин не поехал на Матч звезд НХЛ без уважительной причины и в качестве наказания пропустит гостевой матч с «Монреалем».
Происшествия
Оставившего детей в аэропорту Шереметьево отца нашли
Уполномоченный по правам ребенка в России Анна Кузнецова сообщила, что отца, который оставил детей в аэропорту Шереметьево, нашли, а также связались с их матерью.
Футбол
«Краснодар» отменил товарищеский матч с клубом из Уханя
Клуб из Краснодара проведёт второй сбор команды с 30 января по 10 февраля в Марбелье.
Политика
Кремль ответил на прошение израильтянки Иссахар о помиловании
В Кремле подтвердили, что Наама Иссахар, приговоренная в России к семи с половиной годам колонии по делу о контрабанде гашиша, подала президенту Владимиру Путину прошение о помиловании.
Игры
В World of Tanks появились новые двухорудийные танки
27 января компания Wargaming выпустила обновление 1.7.1 для World of Tanks, с которым добавила в игру три новых танка, оснащенных двумя орудиями.
Космос
Рогозин предложил вовлекать ученых Беларуси в исследования на МКС
Не только в научных центрах Союзного государства, но и на космической орбите МКС предлагает совместную исследовательскую работу генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин.
Общество
В отрезанных снегом алтайских селах начался дефицит продуктов
Футбол
ЦСКА объявил о возвращении Березуцких
Происшествия
На кладбище в Подмосковье нашли тело матери двоих детей
Тело обнаружили 26 января на кладбище с травмой головы, указывает источник.
Культура
Культовая передача закрывается после 45 лет в эфире
Детская передача «АБВГДейка» закрывается после 45 лет в эфире.
Происшествия
Баскетболист Коби Брайант погиб в авиакатастрофе
Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Коби Брайант погиб при крушении своего личного вертолета в Калифорнии.
Происшествия
Задолжавший по алиментам 800 тыс. рублей житель Курска сменил пол
Судебные приставы в Курской области нашли должника, который сменил пол, чтобы не платить 800 тыс. рублей алиментов своему несовершеннолетнему ребенку.
Армия и оружие
Генерал ВВС США Дептула назвал стратегию для войны с Ираном
Генерал ВВС США в отставке Дэвид Дептула назвал стратегию для войны с Ираном.
Армия и оружие
Истребители ВВС США перехватили два российских вертолета Ми-17 в Сирии
В издании Avia.pro, сославшись на запись в соцсети Twitter, сообщили о том, что российские вертолеты Ми-17 были перехвачены истребителями ВВС США в Сирии.
Экономика
«Зенит» покидает антикризисный менеджер
Главой банка станет выходец из «Татнефти» Председатель правления банка «Зенит» Олег Машталяр, выполнявший роль антикризисного менеджера, в ближайшее время покинет свой пост.