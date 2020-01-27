Общество
КоммерсантъМосквичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы
Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью. Этот снегопад может стать самым сильным за всю зиму, отмечают синоптики.
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с чего всё началось
— Этот вихрь и поспособствует усилению снегопада в столичном регионе в предстоящую ночь, потому что притормозит атмосферный фронт около Москвы, не даст ему уйти на Волгу, как это удалось атмосферным фронтам накануне, — отмечают специалисты сайта «Метеоновости».Вечерняя Москва05:26
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Политика
Новым главой ПАСЕ стал бельгийский сенатор Хендрик Дамс
Новым главой ПАСЕ был выбран представитель политической группы Альянс либералов и демократов за Европу (ALDE) бельгийский сенатор Хендрик Дамс.
Общество
Роспотребнадзор выявил 100 человек с подозрениями на коронавирус
Всего Роспотребнадзор с 31 декабря обследовал более 1 млн 300 тыс. человек для избежания распространения коронавируса в России.
Общество
Талибы взяли ответственность за сбитый над Афганистаном самолет
Ответственность за крушение самолета американских ВВС в Афганистане взяли на себя боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России решением Верховного суда в 2003 году).
Общество
Макрон отметил роль Красной армии в освобождении Освенцима
Президент Франции Эмманюэль Макрон отметил роль советских солдат в освобождении нацистского концлагеря смерти Аушвиц-Биркенау на территории Польши.
Общество
В группе по поправкам к Конституции пояснили вопрос индексации пенсий
Принятие поправок к Конституции не гарантирует индексации пенсий работающим пенсионерам — это возможно только при корректировке федерального закона, передаёт РБК со ссылкой на рабочую группу.
Политика
В России задержали японца при попытке получения секретных материалов
Подданный Японии был задержан в России при попытке получения секретных материалов о российском военном потенциале на Дальнем Востоке, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в МИД РФ.
Экономика
Какие изменения ждут россиян с 1 февраля
В News.ru рассказали, какие изменения ожидают россиян с 1 февраля.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Общество
Пользователи сообщили о сбое в работе почтового сервиса Mail.ru
Сбой произошел в работе почтового сервиса Mail.ru. Об этом свидетельствуют данные Downdetector.com от 27 января.
Происшествия
Самолёт «Аэрофлота» вернулся в Хабаровск после сообщения о минировании
Пассажирский самолёт авиакомпании «Аэрофлот», который был вынужден изменить курс полёта из-за сообщения о минировании на борту лайнера, вернулся в аэропорт вылета — в Хабаровск.
Политика
Путин назначил Стригунова первым замглавы Росгвардии
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении нового первого замглавы Росгвардии.
Политика
Трамп: США предложили Китаю помощь в связи со вспышкой коронавируса
Globallookpress Президент США Дональд Трамп опубликовал в понедельник, 27 января, пост в Тwіттеr, в котором сообщил, что Штаты предложили Китаю помощь в борьбе с новым коронавирусом 2019-nCoV.
Происшествия
Задолжавший по алиментам 800 тыс. рублей житель Курска сменил пол
Судебные приставы в Курской области нашли должника, который сменил пол, чтобы не платить 800 тыс. рублей алиментов своему несовершеннолетнему ребенку.
Авто
Новый Volvo XC90 получит электрическую версию
Учитывая, что XC90 является самой популярной моделью Volvo в США, производство кроссовера следующего поколения будет перенесено из Швеции на завод компании в Риджвилле, штат Южная Каролина, который в настоящее время выпускает S60 и сможет производить 150 тысяч автомобилей в год, когда на конвейер станет новый XC90.
Футбол
«Краснодар» отменил товарищеский матч с клубом из китайского Уханя
Шоу-бизнес
Михаил Боярский снял очки и шляпу
Политика
Дуда предложил Зеленскому почтить память борцов с большевизмом
Президент Польши Анджей Дуда предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому почтить память тех, кто воевал против большевиков в 20-х годах XX века.
Шоу-бизнес
Боярский назвал придурью желание рожать в старости
Политика
Мишустин поручил организовать оперативный штаб по коронавирусу
Премьер-министр России Михаил Мишустин после совещания по вопросам профилактики и контроля за распространением коронавируса поручил организовать оперативный штаб.
Происшествия
Российская школьница умерла по дороге в школу
В подмосковном Домодедове 14-летняя россиянка упала по дороге в школу и умерла в больнице.
Политика
Комиссия «Единой России» рекомендовала исключить Игнатьева из партии
Комиссия по этике «Единой России» единогласно рекомендовала президиуму Генерального совета партии исключить главу Чувашии Михаила Игнатьева из политической силы.
Происшествия
В Махачкале подростки жарили на Вечном огне куриные окорочка
В Махачкале подростки осквернили Вечный огонь — они танцевали на мемориале памяти воинов, погибших в Великой Отечественной войне, а также жарили куриные окорочка.
Политика
AP опубликовало запись беседы Трампа о противостоянии России и Украины
Associated Press опубликовало запись разговора президента США Дональда Трампа о противостоянии Москвы и Киева, которая якобы была сделана во время делового ужина в 2018 году в Trump International Hotel в Вашингтоне.
Религия
Скончался протоиерей Всеволод Чаплин
В соцсети пользователи пишут, что священник умер, отслужив Божественную Литургию. Протоиерей скончался во дворе храма прп.
Авто
Составлен список автомобилей, которые не покупают россияне
Журналисты составили список представленных на отечественном рынке марок автомобилей, которые не покупают российские автолюбители.
Экономика
ФНС штрафует банки за отказ блокировать личные счета ИП
По информации издания, банки отказывались взыскивать средства со счетов, которые предприниматели открывали в личных целях, и предлагали ФНС действовать через приставов, как того требуют Налоговый кодекс РФ и закон "Об исполнительном производстве".
Политика
Мишустин уволил замминистра здравоохранения Бойко
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин освободил Елену Бойко от должности замминистра здравоохранения.
Происшествия
Астраханец 14 лет насиловал свою дочку
Кино
Netflix представил трейлер анимационного сериала «Призрак в доспехах»
После экранизации культового аниме «Призрак в доспехах» в голливудской манере, да еще со Скарлетт Йоханссон в главной роли, стриминговый сервис Netflix тоже решил поживиться на этой франшизе и снял по ней сериал.