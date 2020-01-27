Общество

КоммерсантъКоммерсантъМосквичей предупредили о самом сильном снегопаде с начала зимы

Сегодня вечером, 27 января, в Москве ожидается мощный снегопад, сообщают «Метеоновости». Особенно интенсивно снег будет выпадать ночью. Этот снегопад может стать самым сильным за всю зиму, отмечают синоптики.
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— Этот вихрь и поспособствует усилению снегопада в столичном регионе в предстоящую ночь, потому что притормозит атмосферный фронт около Москвы, не даст ему уйти на Волгу, как это удалось атмосферным фронтам накануне, — отмечают специалисты сайта «Метеоновости
».
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Самый сильный снегопад с начала зимы обрушится на Москву в ночь на 28 января

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Ответственность за крушение самолета американских ВВС в Афганистане взяли на себя боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в России решением Верховного суда в 2003 году).
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Комиссия «Единой России» рекомендовала исключить Игнатьева из партии

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Скончался протоиерей Всеволод Чаплин

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Мишустин уволил замминистра здравоохранения Бойко

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