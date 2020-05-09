Общество
РИА НовостиМосквичей предупредили о резком похолодании
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о резком похолодании в Москве в середине следующей недели.
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с чего всё началось
Аномально холодная погода ожидает москвичей с 13 мая. Температура будет ниже нормы на 3-4 градуса, а до этого столицу ждет переменчивая погода, сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.ТАССвчера в 20:03
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Здоровье
Глава Астраханской области может принять решение о снятии ограничений
По мнению главного санитарного врача России, которое приводит Газета.ru, вариант поэтапного снятия ограничений «неизбежен», поскольку страна большая, ситуация в разных регионах складывается по-разному, а, значит, и выход из режима самоизоляции будет происходить с разной скоростью.
Канал 7+ вчера в 06:35
Политика
Лукашенко призвал не торопиться с «осуждениями» за проведение парада
Минск, 9 мая 2020, 12:10 — REGNUM Не торопиться с выводами призвал президент Белоруссии Александр Лукашенко всех «осуждающих» руководство страны за проведение парада в честь 75-летия Победы, который проходит сегодня, 9 мая, в белорусской столице, сообщает 9 мая БелТА.
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Музыка
Новый клип Little Big бьет рекорды просмотров в Сети
Группа Little Big выпустила новый клип на песню Hypnodancer - по сюжету клипа артисты грабят казино с помощью завораживающего танца.
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Наука
Климат не влияет на распространение коронавируса
Климат не влияет на распространение пандемии коронавируса.
Evo-rus.com вчера в 11:09
Наука
Старое лекарство оказалось противоядием от укусов гадюк
Подходящим антидотом для токсина обыкновенных гадюк может оказаться уже известный медикам препарат, применяющийся при отравлениях тяжелыми металлами.
Naked Science 07 мая в 05:33
Общество
Глава Минздрава допустил перенос экзаменов на сентябрь
Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 мая, об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко в ходе заседания президиума фракции «Единая Россия» в Госдуме.
REGNUM вчера в 06:35
Общество
Французский историк назвала главные отличия русских от европейцев
Каррер д'Анкосс пояснила, что вероятно, связь с историей у русских развита сильнее из-за трагедии, которую пережил народ в XX веке.
REGNUM вчера в 03:31
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Клип Бузовой о самоизоляции набрал более десяти миллионов просмотров
РИА Новости 07 мая в 22:05
Происшествия
Суд в Екатеринбурге арестовал обвиняемого в убийстве адвоката Янышева
РИА Новости 05:53
Здоровье
В Роспотребнадзоре назвали отличие коронавируса от гриппа
Коронавирус нового типа и грипп относятся к респираторным инфекциям, однако грипп в большей степени поражает верхние дыхательные пути, а коронавирус — легкие.
Известия 06:29
Политика
Путин поздравил россиян с Днем Победы
Президент России Владимир Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду, после чего обратился к согражданам с поздравлением с 75-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.
Наша версия 03:52
Политика
В Москве прошел воздушный парад Победы
Воздушная часть парада Победы, посвященная 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, завершилась в Москве.
РБК 05:03
Политика
МИД ФРГ: только Германия несет ответственность за Вторую мировую войну
Министр иностранных дел Германии Хайко Маас и немецкий историк Андрес Виршинг совместно написали колонку, опубликованную в четверг в журнале Der Spiegel.
Коммерсантъ вчера в 09:44
Происшествия
Названа возможная причина пожара в Башкирии, где погибли шесть человек
РИА Новости 06:56
Общество
Песня «День Победы» прозвучала в полдень по всей Украине
Песня "День Победы" прозвучала во всех регионах Украины в полдень в рамках всеукраинского флешмоба в честь 75-й годовщины со Дня Победы в Великой Отечественной войне.
ТАСС 06:08
Общество
На Среднем Урале нашли коронавирус ещё у 121 человека
Екатеринбург, 9 мая 2020, 11:08 — REGNUM В Свердловской области подтвердили ещё 121 случай выявления коронавируса.
REGNUM 04:08
Технологии
Блокчейн-платформу TON запустили без Telegram и Павла Дурова
Сообщество Free TON Community, куда входят разработчики и потенциальные пользователи TON, в четверг, 7 мая, запустило блокчейн-платформу Free TON.
ПРАЙМ вчера в 03:23
Общество
В России снизился коэффициент распространения коронавируса
Москва, 9 мая 2020, 11:13 — REGNUM Коэффициент распространения коронавируса в России за прошедшие сутки составил 1,06, что является минимальным значением с начала распространения инфекции.
REGNUM 04:13
Общество
В Карелии выявили 20 новых случаев коронавирусной инфекции
На сегодняшний день в Карелии после заражения COVID-19 выздоровели 34 человека, 5 из них за сегодня.
ГТРК Карелия 03:39
Здоровье
ЕСПЧ обязал Россию обеспечить лечение шестимесячной девочке со СМА
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) обязал Россию обеспечить лечение шестимесячной девочке Аде Кешишянц со спинальной мышечной атрофией.
Медиазона 07 мая в 12:16
Общество
О сохранении некоторых ограничений до создания вакцины заявила Попова
Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о том, что россиянам придется соблюдать ряд ограничений до самого создания вакцины против коронавируса.
Live24 вчера в 10:58
Общество
Нижний Новгород затопило после ливня
На Окском съезде скопившиеся в ливневках осадки хлынули водопадом прямо на проезжую часть. В резульате чего там произошел оползень.
Ньюс-НН вчера в 09:19
Общество
МВД разъяснило правила проживания в условиях самоизоляции в Москве
«При соблюдении гражданами установленного указом порядка передвижения по городу Москве различие между фактическим местом проживания и регистрацией не образует состава административного правонарушения», — разъяснили в полиции.
RT на русском 06:07
Общество
В России предложили раздавать многодетным семьям планшеты
В России предложили раздавать многодетным семьям планшеты. А также медицинские маски и продукты.
Ferra вчера в 07:31
Происшествия
Тренер по ММА избил продавщицу в Крыму за требование надеть маску
Приехавший в Крым из Санкт-Петербурга тренер по смешанным единоборствам избил продавщицу, которая сделала ему замечание из-за отсутствия маски и отказалась отпускать товар.
Вести.Ru 05:27
Авто
Продажи автомобилей в России в апреле снизились на 64%
Закрытие автосалонов и самоизоляция, в режиме которой многие жили весь апрель-месяц, привели к падению продаж новых легковых автомобилей в России на 64,4% до 53,3 тыс. единиц.
Автоновости дня вчера в 12:14
Общество
Путин обратился к россиянам в честь Дня Победы
Президент России Владимир Путин обратился к россиянам в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
RT на русском 03:08
Происшествия
СМИ узнали о смерти работавшего в Кремле офицера ФСО из-за коронавируса
В Центральном военном госпитале ФСБ от пневмонии умер помощник дежурного комендатуры московского Кремля, майор Федеральной службы охраны (ФСО) Алексей Титов.
РБК 01:49
Политика
Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Днем Победы
РБК вчера в 07:23