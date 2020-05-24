Общество

КоммерсантъКоммерсантъМосквичей предупредили об экстремальной летней жаре

Экстремальная жара ожидается в первые два летних месяца на всей территории московского региона, сообщили «РИА Новости» во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
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с чего всё началось

Ученые предрекли экстремальную жару в московском регионе летом

Экстремальная жара ожидается в июне и июле на всей территории столичного региона, сообщили РИА Новости во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в ответ на соответствующий запрос.
РИА Новостивчера в 20:14

Подробнее о событии

Синоптики спрогнозировали экстремальную жару летом в московском регионе

РБКвчера в 22:35

Москвичам пообещали экстремально жаркое лето

РЕН ТВвчера в 20:23

Летом в Москве ожидается экстремальная жара

RT на русскомвчера в 21:33

Москвичей предупредили об экстремальной жаре предстоящим летом

Известиявчера в 20:55

Москвичам пообещали экстремально жаркое лето

Вечерняя Москвавчера в 20:35

Экстремальная жара придет в Москву предстоящим летом

Москва 24вчера в 21:49

Ученые предрекли экстремальную жару в московском регионе летом

РИА Новостивчера в 20:14
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Происшествия

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ

Известия 22 мая в 10:52
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Шоу-бизнес

Шнуров в стихах высмеял слова Пригожина о «бедствиях»

Газета.Ru вчера в 09:04
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Экономика

Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года

Помимо сценария повторяющихся карантинов, BCG выделяет еще три варианта развития событий: "Отскок" (- 4 – 6% ВВП): вирус остановлен, кризис ограничен первой волной.
РБК 21 мая в 17:00
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Общество

Жители Самары устроили флешмоб в поддержку медсестры в бикини

Известия вчера в 19:39
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Происшествия

Появилось видео «покоса» травы сотрудниками МЧС маникюрными ножницами

Известия 22 мая в 04:55
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Здоровье

Медики назвали самый распространённый способ передачи ВИЧ в Башкирии

Ранее UfaTime.ru писал о районах Башкирии, где проживает больше всего носителей ВИЧ.
UfaTime.ru вчера в 23:04
Происшествия

Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе

"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
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Политика

В МИД России прокомментировали заявления о наблюдательных полётах

Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что предположения о том, что российская сторона могла использовать наблюдательные полёты в рамках Договора по открытому небу (ДОН) для наведения вооружений, вызывают хохот.
RT на русском вчера в 17:30
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Футбол

Бывший футболист сборной Сербии покончил с собой в 38 лет

Бывший футболист сборной Сербии Милян Мрдакович, известный по игре за харьковский «Металлист», покончил с собой.
Lenta.ru вчера в 16:46
Общество

NYT отвела первую полосу газеты именам жертв коронавируса в США

В воскресенье газета New York Times отвела всю первую полосу статье о погибших от коронавируса в США.
Московский Комсомолец вчера в 23:28
Происшествия

Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка

Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
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Политика

Правительство РФ получает право регулировать трудовые отношения

Правительство РФ получает право на «установление особенностей правового регулирования трудовых отношений и иных непосредственно связанных с ними отношений с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений».
REGNUM 21 мая в 06:28
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Политика

ВЦИОМ прокомментировал данные Bloomberg о рейтинге Путина

Позитивная оценка работы российского президента Владимира Путина составляет 61-63%, уровень доверия 67-68%, электоральный рейтинг президента же последний раз ВЦИОМ давал в 2018 году, заявил РИА Новости глава ВЦИОМ Валерий Федоров, комментируя статью Блумберг.
РИА Новости вчера в 16:30
1,4K
Космос

Жизнь вероятно существует вне Земли, а разум скорее нет

Жизнь вероятно существует вне Земли, а разум скорее нет.
Evo-rus.com 21 мая в 02:35
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Общество

Антитела к коронавирусу выявили у 14% сдавших тест в «Инвитро»

Каждый седьмой пациент, сдавший тест в лаборатории "Инвитро", имеет антитела к коронавирусу. Об этом говорится в сообщении компании.
ТАСС 22 мая в 01:18
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Кино

Лучшей экранизацией Стивена Кинга стало «Сияние»

Лучшей экранизацией была признана картина «Сияние» режиссера Стэнли Кубрика. Ленту показали на больших экранах 40 лет назад.
Live24 вчера в 07:52
38
Технологии

Рыбная диета предотвращает появление болезней сердца

Evo-rus.com вчера в 06:09
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Армия и оружие

Фрегат «Адмирал Головко» спустили на воду на Северной верфи

В пятницу, 22 мая, на Северной верфи на воду спустили фрегат «Адмирал Головко». До конца этого года на корабль установят оборудование.
Невские Новости 22 мая в 08:43
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Здоровье

В Хакасии за сутки выявили 23 случая заражения коронавирусом

В Хакасии за сутки выявили еще 23 случая заболевания коронавирусом.
ТВ-Енисей 21 мая в 23:58
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Единоборства

Макгрегор назвал лучшего бойца в истории смешанных единоборств

Экс-чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух дивизионах Конор Макгрегор считает, что в рейтинге лучших бойцов в истории смешанных единоборств он уступает лишь бразильцу Андерсону Силве.
RT на русском вчера в 11:40
Наука

Американцы научились синтезировать керамику менее чем за минуту

Исследователи из США разработали метод спекания, позволяющий создавать керамические материалы менее чем за минуту.
N+1 22 мая в 12:13
Общество

Нилов оценил прогноз по снижению пенсионного возраста

Снизить пенсионный возраст в России вряд ли возможно, считает глава комитета Госдумы по труду и социальной политике, замруководителя думской фракции ЛДПР Ярослав Нилов, ведь государство таким образом экономит большое количество финансовых ресурсов.
Вести.Ru вчера в 10:33
1,4K
Наука

Лекарство от рака предложили использовать для лечения коронавируса

Британские ученые проводят вторую стадию исследований лекарства от рака, которое может оказаться эффективным в борьбе с коронавирусом.
Народные новости вчера в 07:46
Космос

«Роскосмос» сообщил дату запуска следующего российского модуля на МКС

РИА Новости 22 мая в 20:39
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Финансы

Рынок акций откроет сессию пятницы движением вниз - ИК «Атон»

Аналитики ИК "Атон" полагают, что в пятницу отечественный рынок акций откроет торговую сессию движением вниз, говорится в обзоре компании.
Финмаркет 22 мая в 03:07
Общество

Всероссийский последний звонок проведут онлайн 25 мая

RT на русском вчера в 04:47
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Политика

Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ вчера в 07:39
4,3K
Политика

Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России

Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
Газета.Ru вчера в 22:40
18
Общество

Сенаторы предложили не допускать детей без прививок в школы и детсады

Не допускать детей без прививок в школы и детсады предложили в Совете Федерации. Сенаторы намерены разработать соответствующий законопроект.
BFM.ru вчера в 12:31
521
Общество

Десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в поисках лучшей жизни

Анабасы из Китая пытаются найти подходящий водоем для жизни. Десятки рыб вышли из воды и поползли по суше в поисках лучшей жизни.
Piter.tv 22 мая в 04:24
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