Общество

КоммерсантъКоммерсантъМосквичей предупредили об экстремальной летней жаре

Экстремальная жара ожидается в первые два летних месяца на всей территории московского региона, сообщили «РИА Новости» во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
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с чего всё началось

Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре

Экстремальная жара ожидается в июне и июле на всей территории столичного региона, сообщили РИА Новости во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в ответ на соответствующий запрос.
РИА Новостивчера в 20:14

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Москвичей предупредили об экстремальной жаре предстоящим летом

Известиявчера в 20:55

Экстремальная жара придет в Москву предстоящим летом

Москва 24вчера в 21:49

Летом в Москве ожидается экстремальная жара

RT на русскомвчера в 21:33

Подтверждён прогноз синоптиков об экстремальной летней жаре в Москве

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Синоптики спрогнозировали экстремальную жару летом в московском регионе

РБКвчера в 22:35

Москвичам пообещали экстремальную летнюю жару

Вечерняя Москвавчера в 20:35

Москвичей предупредили об экстремальной летней жаре

РИА Новостивчера в 20:14
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Общество

Депутат Госдумы Пушкина назвала нетипичный симптом коронавируса

Ранее Пушкина, у которой ранее выявили коронавирус, рассказала, что ее выписали из больницы.
URA.Ru вчера в 19:47
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Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым

Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
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Путешествия

В Турции ожидают смещения пика туристического сезона на осень

Пик туристического сезона в Турции может сместиться на осенние месяцы и продлиться до декабря из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил глава Ассоциации турецких туроператоров (TURSAB) Фируз Баглыкайя.
RT на русском 01:12
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Происшествия

Российские аппараты ИВЛ после пожаров в больницах признали безопасными

В ходе испытаний аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», проведенных после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, устройства признали безопасными.
Lenta.ru вчера в 02:13
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Футбол

Футболист сборной Франции продал золотую медаль чемпионата мира-2018

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Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России

Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
Газета.Ru вчера в 22:40
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Общество

В Ростовской области с 25 мая начнется ослабление режима ограничений

На территории Ростовской области с 25 мая возобновят работу непродовольственные магазины, если в их ассортименте есть хотя бы одна группа товаров из перечня товаров первой необходимости.
ФАН 22 мая в 14:25
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Происшествия

В Казани собака насмерть загрызла пожилую хозяйку

В Казани собака загрызла 71-летнюю хозяйку. Об этом сообщает СК России по Республике Татарстан.
Газета.Ru вчера в 14:22
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Авто

Появились первые фото нового Kia Rio для России

Современный Kia Rio был представлен в июне 2017 года, и если придерживаться вышеописанной схемы, то рестайлинговую версию должны показать этим летом.
Тарантас Ньюс вчера в 23:35
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Политика

Первый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу

Коммерсантъ 00:59
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Финансы

Спекулянты «перевернулись» и теперь делают ставку на рост курса доллара

Нетто-короткая позиция по канадскому доллару продемонстрировала рост пятую неделю подряд и достигла 35 056 контрактов.
Profinance.ru 22 мая в 17:29
Общество

Тульский губернатор поддержал медсестру, вышедшую на работу в бикини

RuNews24.ru 21 мая в 23:06
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Происшествия

Депутат Рады обнаружен мертвым в своем офисе

"Сегодня в Киеве, в собственном офисе, в туалете, было найдено тело народного депутата Валерия Давыденко со смертельным огнестрельным ранением", - написал он на своей странице в Facebook.
Газета.Ru вчера в 15:25
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Происшествия

Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова

Ведомости 22 мая в 05:14
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Технологии

Рыбная диета может предотвратить появление болезней сердца

Испанские и американские ученые выяснили, что омега-3-ненасыщенные жирные кислоты в рыбе и пищевых добавках снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Волгоградская правда вчера в 22:10
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Политика

Путин подписал закон о дистанционном голосовании

Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
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Единоборства

Макгрегор не включил Нурмагомедова в число величайших бойцов в истории

РБК вчера в 13:26
Общество

Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России

Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm вчера в 09:58
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Происшествия

Трое детей погибли в пожаре в Ярославской области

Интерфакс вчера в 11:17
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Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,9 произошло в Атлантическом океане

RT на русском 00:18
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Происшествия

Заложник рассказал, как «заболтал» захватчика банка в Москве

Оказавшийся в заложниках в банке в Москве Федор Пименов рассказал об общении с захватчиком.
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Общество

Кадыров поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам

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В России выпущен первый и самый мощный препарат от COVID-19

В России успешно выпущен первый и самый мощный на этот момент препарат для лечения коронавируса.
Вести.Ru вчера в 14:28
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Здоровье

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
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Политика

В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу

США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 22 мая в 16:31
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Общество

Названы регионы, преодолевшие пик эпидемии коронавируса

Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
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Армия и оружие

Российские «Панцири» и «Тигры» заметили в Ливии

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Футбол

«Майнц» - «РБ Лейпциг»: прогноз на матч чемпионата Германии по футболу

Думаю, гости победят в результативном матче. Ставка: "РБ Лейпциг" победит и в матче будет забито больше 2.5 голов за 1,91.
Sputnik Грузия вчера в 09:02
Общество

Сергей Цивилёв обратится к кузбассовцам по поводу коронавируса

Сегодня, 24 мая, к жителям Кемеровской области вновь обратится губернатор.
Московский комсомолец Кузбасс 01:14
Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
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