Общество
КоммерсантъМосквичей предупредили об экстремальной летней жаре
Экстремальная жара ожидается в первые два летних месяца на всей территории московского региона, сообщили «РИА Новости» во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
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Экстремальная жара ожидается в июне и июле на всей территории столичного региона, сообщили РИА Новости во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в ответ на соответствующий запрос.РИА Новостивчера в 20:14
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Общество
Депутат Госдумы Пушкина назвала нетипичный симптом коронавируса
Ранее Пушкина, у которой ранее выявили коронавирус, рассказала, что ее выписали из больницы.
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Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
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В Турции ожидают смещения пика туристического сезона на осень
Пик туристического сезона в Турции может сместиться на осенние месяцы и продлиться до декабря из-за ситуации с коронавирусной инфекцией, заявил глава Ассоциации турецких туроператоров (TURSAB) Фируз Баглыкайя.
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В ходе испытаний аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», проведенных после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, устройства признали безопасными.
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Футболист сборной Франции продал золотую медаль чемпионата мира-2018
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Появились первые фото нового Kia Rio для России
Современный Kia Rio был представлен в июне 2017 года, и если придерживаться вышеописанной схемы, то рестайлинговую версию должны показать этим летом.
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Первый иранский танкер с топливом прибыл в Венесуэлу
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Profinance.ru 22 мая в 17:29
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Тульский губернатор поддержал медсестру, вышедшую на работу в бикини
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Суд отменил продление ареста бывшего сенатора Арашукова
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Рыбная диета может предотвратить появление болезней сердца
Испанские и американские ученые выяснили, что омега-3-ненасыщенные жирные кислоты в рыбе и пищевых добавках снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний.
Волгоградская правда вчера в 22:10
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Путин подписал закон о дистанционном голосовании
Президент России Владимир Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования.
Коммерсантъ вчера в 07:39
Общество
Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России
Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm вчера в 09:58
Происшествия
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Заложник рассказал, как «заболтал» захватчика банка в Москве
Оказавшийся в заложниках в банке в Москве Федор Пименов рассказал об общении с захватчиком.
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Кадыров поздравил мусульман с праздником Ураза-Байрам
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В России успешно выпущен первый и самый мощный на этот момент препарат для лечения коронавируса.
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Названо условие остановки распространения коронавируса в России
«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
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США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
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Общество
Названы регионы, преодолевшие пик эпидемии коронавируса
Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
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Российские «Панцири» и «Тигры» заметили в Ливии
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Сергей Цивилёв обратится к кузбассовцам по поводу коронавируса
Сегодня, 24 мая, к жителям Кемеровской области вновь обратится губернатор.
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СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов
Следственный комитет установил ещё двух подозреваемых в размещении фотографий нацистов во время акции «Бессмертный полк онлайн».
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