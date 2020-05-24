Общество

Российская газетаРоссийская газетаМосквичей предупредили об экстремальной жаре этим летом

Экстремальная жара ожидается в первой половине календарного лета на всей территории европейской части России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций.
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с чего всё началось

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

Экстремальная жара ожидается в июне и июле на всей территории столичного региона, сообщили РИА Новости во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в ответ на соответствующий запрос.
РИА Новостивчера в 20:14

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Синоптики спрогнозировали экстремальную жару летом в Московском регионе

РБКвчера в 22:35

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

РИА Новостивчера в 20:14

Летом в Москве ожидается экстремальная жара

RT на русскомвчера в 21:33

Россиян предупредили об экстремальной жаре и пожарах летом

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Москвичей предупредили об экстремальной жаре предстоящим летом

Известиявчера в 20:55

Москвичам пообещали экстремальную летнюю жару

Вечерняя Москвавчера в 20:35

Экстремальная жара придет в Москву предстоящим летом

Москва 24вчера в 21:49
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Армия и оружие

В Sohu рассказали о провале похода НАТО в Баренцево море

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Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов

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Политика

Турция готова организовать чартерные рейсы для туристов из России

С 27 марта российская сторона прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами из-за пандемии коронавируса.
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Происшествия

Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой

Российская газета 05:42
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Общество

Тишковец опроверг прогнозы об аномальной летней жаре в центре России

Ожидается, что перестройка на летнюю погоду произойдет уже 28–29 мая.
Вечерняя Москва 06:48
Шоу-бизнес

Джиган и Самойлова купили аквапарк для детей за полмиллиона рублей

Несмотря на старания Джигана заново покорить сердце супруги, Оксана Самойлова решила разойтись с ним.
RuNews24.ru 05:32
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Общество

В Татарстане выявлено 90 новых случаев коронавируса

За 24 часа в Российской Федерации выявили 8 559 новых заболевших Covid-19, в целом по стране зарегистрировано 344 481 случаев коронавирусной инфекции.
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Политика

Судебный процесс над Нетаньяху начался в Израиле

В Израиле начинается судебный процесс с участием премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 19:39
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Политика

Алиханов ответил на слова советника Трампа о «ноже в сердце Европы»

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США Роберта О’Брайена о регионе.
РИА Новости 06:05
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Гаджеты

Xiaomi запускает звуковую панель Redmi TV Soundbar 26 мая

Xiaomi запускает на рынок усовершенствованную звуковую панель, получившую название Redmi TV Soundbar, 26 мая.
Дни24 06:27
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Общество

В Челябинской области объявили о первом этапе снятия ограничений

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер объявил, что принял решение о первом этапе снятия ограничений в регионе, введённых из-за ситуации с распространением коронавируса.
RT на русском 07:48
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Финансы

С какими курсами к доллару и евро рубль войдет в лето

Специально для "Российской газеты" Петр Пушкарев, шеф-аналитик TeleTrade, назвал причины падения цен на нефть в конце недели, а также обозначил уровень, выше которого рублю будет трудно подняться.
Российская газета вчера в 23:00
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Армия и оружие

Бомбардировщики США демонстративно пролетели рядом с Курилами

Как сообщает ряд российских СМИ, после выхода США из Договора по открытому небу сразу несколько американских изданий опубликовали материалы, в которых рассказывается читателям о полете 2-х стратегических бомбардировщиков ВВС США B-1B Lancer над Охотским морем.
Военное дело 02:57
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Армия и оружие

Российская система ЗРПК «Панцирь-С1» противостоит турецким БЛА в Ливии

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Футбол

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Политика

Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина

Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
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Общество

В Крыму обяжут платить за обсерваторы приезжающих «бесцельно»

Граждане из других регионов, приезжающие в Крым «бесцельно», должны будут заплатить за размещение в обсерваторе, сообщил глава республики Сергей Аксенов, передает «Крыминформ».
РБК 06:32
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Общество

Полиция организовала проверку из-за вечеринки в центре Новосибирска

РИА Новости 03:13
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Общество

Всероссийский последний звонок проведут онлайн

Акция "Последний звонок — 2010" состоится 25 мая.
Pravda.Ru вчера в 05:56
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Общество

В Кузбассе режим повышенной готовности продлили на неделю

Режим повышенной готовности в Кузбассе продлили еще на одну неделю, нынешняя ситуация пока не позволяет открыть ТРЦ, фитнес-клубы и другие объекты, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 06:10
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Армия и оружие

США показали испытание лазерного оружия против беспилотников

США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru вчера в 15:27
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Гаджеты

Меньше не станет: Tesla не собирается урезать габариты пикапа Cybertruck

Глава Tesla Илон Маск сообщил о том, что размеры серийной версии электрического пикапа Cybertruck будут практически полностью соответствовать габаритам продемонстрированного прототипа.
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Происшествия

Российские аппараты ИВЛ после пожаров в больницах признали безопасными

В ходе испытаний аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) «Авента-М», проведенных после пожаров в больницах Москвы и Санкт-Петербурга, устройства признали безопасными.
Lenta.ru вчера в 02:13
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Общество

Министра экологии Сахалинской области проверят на уток

Сахалин.Инфо 05:40
Футбол

Украинский футболист рассказал о нормальном отношении к геям в Европе

Украинский игрок ФК «Санкт-Паули» Борис Тащи поведал об отношении к геям в Европе.
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В Смольном объяснили резкий рост смертности пациентов с коронавирусом

В пресс-службе городского комитета по здравоохранению заявили, что резкий рост числа жертв коронавируса в Петербурге за последние сутки обусловлен увеличенной интенсивностью работы Комиссии по анализу летальных исходов от гриппа и тяжелых форм ОРВИ.
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Экономика

Правительство России выделило 100 млрд рублей на помощь регионам

Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил выделить 100 млрд рублей для компенсации доходов в 56 регионах страны.
Известия 02:56
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Общество

В Севастополе планируют тестировать туристов на коронавирус

Севастополь планирует внедрить въездное тестирование на коронавирусную инфекцию для туристов, заявил врио главы города Михаил Развожаев.
RT на русском 07:23
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Общество

Минобрнауки назвало сроки зачисления в вузы

Окончательное зачисление в российские вузы должно состояться в августе, заявил замминистра науки Дмитрий Афанасьев в эфире радиостанции «Комсомольская правда».
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В НАТО назвали условия возвращения США к Договору по открытому небу

США снова войдут в Договор по открытому небу, если Россия позволит совершать полеты над Калининградом и близ границы с Грузией, приводит ТАСС заявление НАТО.
Газета.Ru 22 мая в 16:31
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