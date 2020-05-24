Общество

РИА НовостиРИА НовостиМосквичей предупредили об экстремальной жаре летом

Отмечается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны.
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с чего всё началось

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

Экстремальная жара ожидается в июне и июле на всей территории столичного региона, сообщили РИА Новости во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в ответ на соответствующий запрос.
РИА Новостивчера в 20:14

Подробнее о событии

Синоптики спрогнозировали экстремальную жару летом в Московском регионе

РБКвчера в 22:35

Экстремальная жара придет в Москву предстоящим летом

Москва 24вчера в 21:49

Летом в Москве ожидается экстремальная жара

RT на русскомвчера в 21:33

Россиян предупредили об экстремальной жаре и пожарах летом

URA.Ruвчера в 20:57

Москвичей предупредили об экстремальной жаре предстоящим летом

Известиявчера в 20:55

Москвичам пообещали экстремальную летнюю жару

Вечерняя Москвавчера в 20:35

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

РИА Новостивчера в 20:14
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Происшествия

Задержанный за захват заложников в Москве признал вину

Задержанный за захват заложников в московском отделении Альфа-банка Алексей Барышников признал вину в совершенном преступлении.
Коммерсантъ вчера в 19:33
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Религия

Мусульмане празднуют Ураза-байрам

Фото: Архив Orsk.ru Мусульмане отмечают Ураза-байрам — праздник окончания поста, длившегося весь священный месяц Рамадан.
Orsk.ru вчера в 04:05
4
Общество

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ против протестующих

Издание сообщает, что полиция предупреждала протестующих, прежде чем использовать слезоточивый газ.
RuNews24.ru 04:20
Общество

Полиция организовала проверку из-за вечеринки в центре Новосибирска

РИА Новости 03:13
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Футбол

БАТЭ – Динамо-Брест: мотивированы

Нет пропасти в классе между командами и большие сомнения, что БАТЭ сможет 2 раза подряд обыграть соперника с форой -2. «Динамо-Брест» можно назвать кубковой командой, из трех последних розыгрышей - два раза кубок Беларуси уезжал в Брест.
Legalbet 01:27
Общество

Глава Подмосковья рассказал о следующем этапе смягчения ограничений

Красногорск, 24 мая 2020, 12:58 — REGNUM В Московской области в рамках следующего этапа смягчения ограничений могут открыться некоторые объекты сферы услуг.
REGNUM 05:58
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Экономика

Путин поручил проработать вопрос об уплате топливного акциза на АЗС

Президент РФ Владимир Путин в рамках поручений по итогам совещания по энергетике, прошедшего 29 апреля, поручил проработать вопрос об уплате акциза на топливо с АЗС, а не с нефтеперерабатывающих заводов, как это происходит сейчас.
ТАСС вчера в 04:27
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Здоровье

Число заболевших коронавирусом на Кубани продолжает расти

Выявлено 89 новых случаев По данным пресс-службы администрации Краснодарского края на 23 мая 2020 всего в регионе зафиксировано 3155 человек с диагнозом COVID-19, 89 из которых выявлены за истекшие сутки.
Кубань-Информ вчера в 11:24
973
Общество

Илон Маск признался в любви к русскому языку

Американский миллиардер и глава SpaceX Илон Маск в очередной раз признался, что ему нравится русский язык.
Российская газета вчера в 19:42
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Шоу-бизнес

Шнуров высмеял жалобу Пригожина на «чудовищное положение» артистов

РИА Новости вчера в 08:29
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Общество

Госдума приняла закон об удвоении пособий на детей до полутора лет

Госдума одобрила в третьем чтении законопроект об удвоении пособия по уходу за ребенком до полутора лет для неработающих граждан.
Коммерсантъ 22 мая в 07:28
2,4K
Общество

В Росгидромете объяснили резкую смену погоды летом

Из-за изменения регионального климата в летний период может происходить резкая смена погоды, рассказал руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
РИА Новости 03:01
5
Политика

Американский посол в Германии намерен уйти в отставку

В ближайшее время Рэтклифф будет приведён к присяге. Намерение Гренелла уйти в отставку, по мнению немецкого СМИ, не совсем удивительно.
News.ru 05:43
Политика

Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина

Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
7K
Шоу-бизнес

Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом

Заслуженная артистка России Алёна Бабенко сообщила, что у неё обнаружили коронавирусную инфекцию, она госпитализирована.
RT на русском 03:23
34
Общество

В Госдуме прокомментировали перспективу снижения пенсионного возраста

Так он прокомментировал слова доцента Российского экономического университета имени Г. В. Плеханова Фариды Мирзабалаевой о том, что снижение пенсионного возраста возможно, если ситуация на рынке труда станет критической — когда безработица вырастет и вакансий для молодежи не будет.
РИА Новости вчера в 09:35
1,4K
Политика

Советник Трампа назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал Калининградскую область "кинжалом в сердце Европы".
РИА Новости 03:57
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Общество

Ещё 60 человек в Омской области заразились коронавирусом

По данным местного оперштаба на 24 мая, за сутки на территории Омской области выявлено 60 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией.
Atas.info 04:34
80
Общество

Познер опубликовал переписку с Михалковым в ответ на обвинения во лжи

Телеведущий Владимир Познер опубликовал переписку с Никитой Михалковым в ответ на обвинения во лжи.
Телеканал 360° вчера в 12:17
1,1K
Авто

Обновленный лифтбек BMW 6 Series GT показали до премьеры

Судя по снимкам, после рестайлинга у BMW 6 Series GT получит новые, более тонкие фары, а также новые дневные ходовые огни.
За рулем Кубань вчера в 02:48
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Происшествия

Пропавшая в Пензе школьница найдена убитой

14-летняя девочка пропала 22 мая, сегодня обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти, сообщает следственное управление СК России по Пензенской области.
Российская газета 05:42
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Политика

Путин предупредил о возможности второй волны коронавируса

Ранее о второй волне пандемии коронавируса говорили, в частности, спецпредставитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович и руководитель немецкого Института Роберта Коха Лотар Вилер.
RT на русском 22 мая в 13:08
4,6K
Энергетика

Цена на нефть марки Brent снизилась почти на 5%

Мировые цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, 22 мая. Июльские фьючерсы на нефть WTI упали на 6,13%, составив $31,84 за баррель.
RT на русском 22 мая в 01:09
59
Общество

NYT опубликовала на первой полосе имена жертв коронавируса в США

Американская газета The New York Times опубликовала на первой полосе воскресного номера вместо статей, фотографий или графики тысячу имен погибших в США от коронавируса, а также короткие некрологи.
Известия 01:23
21
Авто

Обновленная Mazda CX-4 обогнала по популярности Mazda CX-5

Продажи новинки за 4 месяца этого года составили 11 тыс. единиц, что превышает реализацию Mazda CX-5 на 37%.
Тарантас Ньюс 03:48
Общество

В Кузбассе режим повышенной готовности продлили на неделю

Режим повышенной готовности в Кузбассе продлили еще на одну неделю, нынешняя ситуация пока не позволяет открыть ТРЦ, фитнес-клубы и другие объекты, заявил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев в телеобращении к жителям региона.
РИА Новости 06:10
Общество

Названо условие остановки распространения коронавируса в России

«Всемирная организация здравоохранения ориентирует на 95%-ный охват населения, это цифра, которая гарантированно обеспечивает неуязвимость общества к инфекции», — цитирует «Парламентская газета» главного внештатного эпидемиолога Минздрава России Николая Брико.
RT на русском вчера в 23:15
1,3K
Общество

В Нижегородской области подтвержден 221 новый случай коронавируса

За последние сутки в Нижегородской области по официальным данным подтвержден 221 новый случай заболевания COVID-19, общее число зараженных превысило 8 тыс. человек, 2 443 пациента выздоровели, 60 скончались.
Коммерсантъ Нижний Новгород 05:17
319
Футбол

Камболов: митинг во Владикавказе ничего не дал – только позаражали друг друга

Полузащитник «Краснодара» Руслан Камболов поделился мнением о коронавирусе и митинге во Владикавказе, участники которого оспаривали существование инфекции.
Чемпионат 05:30
Здоровье

В Петербурге подтвердили смерть 20 человек от коронавируса

Статистика по коронавирусу на утро 24 мая 2020 года в Петербурге такова: в Северной столице подтвердили 13 339 случаев заражения (+384 человека за сутки).
Newia.ru 06:28
6
Как работают Яндекс.Новости?
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