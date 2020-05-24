Общество

РИА НовостиРИА НовостиМосквичей предупредили об экстремальной жаре летом

Отмечается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны.
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с чего всё началось

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

Экстремальная жара ожидается в июне и июле на всей территории столичного региона, сообщили РИА Новости во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в ответ на соответствующий запрос.
РИА Новостивчера в 20:14

Подробнее о событии

Москвичей предупредили об экстремальной жаре предстоящим летом

Известиявчера в 20:55

Экстремальная жара придет в Москву предстоящим летом

Москва 24вчера в 21:49

Летом в Москве ожидается экстремальная жара

RT на русскомвчера в 21:33

Подтверждён прогноз синоптиков об экстремальной летней жаре в Москве

News.ruвчера в 21:12

Синоптики спрогнозировали экстремальную жару летом в Московском регионе

РБКвчера в 22:35

Москвичам пообещали экстремальную летнюю жару

Вечерняя Москвавчера в 20:35

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

РИА Новостивчера в 20:14
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Общество

Полиция организовала проверку из-за вечеринки в центре Новосибирска

РИА Новости 03:13
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Общество

Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России

Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm вчера в 09:58
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Шоу-бизнес

Лоза резко ответил на слова Пригожина о бедствующих артистах

Музыкант Юрий Лоза дал оценку заявлению продюсера Иосифа Пригожина о том, что из-за ограничений, вызванных распространением коронавируса, артисты оказались в тяжёлом финансовом положении.
News.ru вчера в 18:40
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Происшествия

Вспышка коронавируса выявлена в астраханском доме престарелых

Коронавирус выявили у 30 постояльцев и 13 сотрудников астраханского областного дома-интерната для престарелых и инвалидов.
Газета.Ru вчера в 12:37
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Армия и оружие

В ДНР заявили о пяти нарушениях перемирия со стороны ВСУ за сутки

"За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) составило пять раз", - сказал представитель ведомства.
РИА Новости 03:10
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Политика

Советник президента США назвал Калининград «кинжалом в сердце Европы»

Советник президента США по национальной безопасности Роберт О’Брайен в интервью немецкому изданию Bild назвал российскую военную инфраструктуру в Калининградской области «кинжалом в сердце Европы».
Коммерсантъ вчера в 16:53
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Экономика

Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов

Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru 02:11
42
Религия

Мусульмане отмечают Ураза-байрам

Ид аль-Фитр или Ураза-байрам — татарское название "праздника разговения" — отмечают мусульмане в воскресенье.
РИА Новости вчера в 17:19
3
Политика

Экс-депутат Рады назвала условие непобедимости России

Экс-депутат Верховной рады Украины Анна Герман назвала условие непобедимости России. Соответствующее заявление она сделала в эфире NewsOne.
Газета.Ru вчера в 22:40
149
Общество

В Москве от коронавируса вылечились ещё 2427 человек

В Москве за сутки от коронавирусной инфекции вылечились ещё 2427 человек, заявила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
RT на русском 02:47
478
Происшествия

Установлена личность захватчика отделения банка в центре Москвы

Установлена личность захватчика людей в одном из отделений Альфа банка в центре Москвы.
Комсомольская правда вчера в 09:22
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Технологии

Рыбная диета может предотвратить появление болезней сердца

Люди, которые часто употребляют в свой рацион рыбу и другие омега-3 продукты, имели низкое содержание триглицеридов и крупных частиц липопротеинов.
Evo-rus.com вчера в 11:24
34
Армия и оружие

ВМС США испытали лазерное оружие против беспилотника

Десантный корабль Военно-морских сил (ВМС) США USS Portland успешно испытал лазерное оружие высокой мощности, которое может уничтожать летательные аппараты в полете.
ТАСС вчера в 18:10
368
Общество

Илон Маск заявил о любви к русскому языку

Американский бизнесмен, миллиардер и основатель компании Tesla Илон Маск рассказал о любви к русскому языку.
Газета.Ru вчера в 15:55
16
Биатлон

Касперович: лучше бы Драчев облил меня помоями, чем назвал туристом

Александр Касперович в ближайшее время станет главным тренером сборной Болгарии по биатлону.
РИА Новости 02:38
Общество

24 мая в России отмечается День славянской культуры и письменности

ГТРК Калуга вчера в 10:56
1
Общество

Самолет с 88 россиянами прибыл из индийского Гоа в Ростов-на-Дону

ТАСС вчера в 23:26
Политика

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg о рейтинге Путина

ВЦИОМ прокомментировал публикацию Bloomberg, в которой сообщалось о снижении рейтинга президента России Владимира Путина.
Газета.Ru 00:43
4,3K
Общество

Названы регионы, прошедшие пик эпидемии коронавируса

Эксперт отметил, что резкий спад коронавируса наблюдается только в столичном регионе, остальные регионы или на пике или он будет достигнут в ближайшие одну-две недели.
РИА Новости вчера в 21:53
376
Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 мая

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 335,8 тыс. (9434 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 3388 человек.
РБК 02:23
12
Происшествия

СК установил ещё двух подозреваемых в публикации фото нацистов

RT на русском вчера в 09:16
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Общество

В Росгидромете объяснили резкую смену погоды летом

Из-за изменения регионального климата в летний период может происходить резкая смена погоды, сообщил руководитель Ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.
РИА Новости 03:01
Энергетика

Украина резко снизила цены на газ для населения

Оптовая цена на газ для населения и производств на Украине в мае упала на 21 процент по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на своем сайте.
Lenta.ru 22 мая в 13:55
5
Происшествия

В Петербурге умерла девушка, к которой отказалась ехать «скорая»

В субботу, 23 мая, стало известно, что в Петербурге умерла 30-летняя Мария Симонова.
Поребрик.Медиа вчера в 11:38
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Хоккей

Артемий Панарин рассказал, как сделал предложение Алисе Знарок

Нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Артемий Панарин рассказал в интервью РИА Новости, как сделал предложение своей девушке Алисе Знарок, дочери главного тренера московского "Спартака" Олега Знарка.
РИА Новости 01:15
1
Общество

Рейтинг правительства Японии упал до 27%

Токио, 24 мая 2020, 04:48 — REGNUM Рейтинг общественной поддержки правительства Японии во главе с премьер-министром Синдзо Абэ упал до 27%, сообщает газета Mainichi со ссылкой на данные соцопроса.
REGNUM вчера в 21:48
1
Происшествия

Подросток расстрелял ветерана АТО под Киевом

Известия вчера в 23:14
1
Шоу-бизнес

Актриса Бабенко сообщила о своём заболевании коронавирусом

RT на русском 03:23
8
Происшествия

Землетрясение магнитудой 5,3 произошло в Мексике

REGNUM 00:49
2
Политика

Путин подписал закон о возможности дистанционного голосования

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий возможность голосования на выборах дистанционно и по почте.
RT на русском вчера в 09:02
4,4K
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