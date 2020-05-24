Общество

РИА НовостиРИА НовостиМосквичей предупредили об экстремальной жаре летом

Отмечается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны.
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с чего всё началось

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

Экстремальная жара ожидается в июне и июле на всей территории столичного региона, сообщили РИА Новости во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в ответ на соответствующий запрос.
РИА Новостивчера в 20:14

Подробнее о событии

Синоптики спрогнозировали экстремальную жару летом в Московском регионе

РБКвчера в 22:35

Москвичам пообещали экстремальную летнюю жару

Вечерняя Москвавчера в 20:35

Летом в Москве ожидается экстремальная жара

RT на русскомвчера в 21:33

Подтверждён прогноз синоптиков об экстремальной летней жаре в Москве

News.ruвчера в 21:12

Москвичей предупредили об экстремальной жаре предстоящим летом

Известиявчера в 20:55

Экстремальная жара придет в Москву предстоящим летом

Москва 24вчера в 21:49

Москвичей предупредили об экстремальной жаре летом

РИА Новостивчера в 20:14
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Общество

Полиция организовала проверку из-за вечеринки в центре Новосибирска

РИА Новости 03:13
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Политика

МИД КНР заявил о готовности вместе с Россией отстаивать итоги войны

"Китай готов вместе с Россией решительно защищать итоги Второй мировой войны, придерживаться принципов Устава ООН и базовых норм международных отношений, противостоять любым формам односторонности", — приводит его слова ТАСС.
RT на русском 03:57
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Общество

Аномальный холод пришел в Москву

Период холодной майской погоды в Москве и Подмосковье затянулся, на протяжение нескольких суток погода в столице аномально холодная.
Вечерняя Москва вчера в 10:49
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Общество

Пандемия коронавируса. Самое актуальное на 24 мая

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом превысило 335,8 тыс. (9434 за сутки). Всего в стране от COVID-19 умерли 3388 человек.
РБК 02:23
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Здоровье

Доктор Мясников объяснил статистику по COVID-19 в России

Врач и официальный представитель оперативного штаба по борьбе с коронавирусом Александр Мясников заявил, что из россиян, у которых выявлен коронавирус, около 200 тыс. не инфицированы и не больны.
Известия вчера в 15:39
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Здоровье

Диетолог рассказала, кому нельзя пить кефир

Диетолог Светлана Соломеина в беседе с Е1.ru рассказала, кому нельзя пить кефир.
РИА Новости 04:48
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Хоккей

Панарин рассказал, как делал предложение дочери Знарка

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин рассказал, как делал предложение своей девушке Алисе Знарок.
RT на русском 03:28
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Экономика

В России могут вернуть прежний пенсионный возраст

Депутатами Законодательного собрания Оксаной Дмитриевой и Сергеем Трохманенко было предложено властям РФ вернуть прежний пенсионный возраст для пожилых граждан России из-за экономического кризиса, который был вызван пандемией коронавируса.
SMINEWS 20 мая в 17:40
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Политика

Посольство РФ потребовало извинений от Bloomberg из-за рейтинга Путина

Посольство России в США призывает американское агентство Bloomberg извиниться перед читателями и исправить недостоверную информацию, касающуюся рейтинга российского президента.
BFM.ru 01:38
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Происшествия

Ольга Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка

Певица Ольга Бузова сообщила, что приехала бы на переговоры с захватчиком заложников в отделении "Альфа Банка" в центре, если бы того требовала ситуация.
Московский Комсомолец вчера в 09:00
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Музыка

Леди Гага и Ариана Гранде выпустили трек «Rain on Me»

Леди Гага и Ариана Гранде выпустили совместный трек, который называется «Rain on Me».
Афиша Daily 22 мая в 07:57
Общество

СМИ узнало, как будут работать магазины одежды после пандемии

РИА Новости вчера в 21:52
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Армия и оружие

Китайские военные подрались с индийскими пограничниками

Телеканал NDTV сообщил о том, что индийские пограничники были задержаны китайскими военными после драки.
Pravda.Ru 03:42
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Гаджеты

Смартфон OPPO Reno 4 получит 65-ваттную подзарядку

3DNews 00:01
Общество

Еще 2900 человек вылечились от коронавируса в Москве

Всего число людей, выздоровевших от инфекции, увеличилось до 43 582, — сказала Анастасия Ракова.
Вечерняя Москва 22 мая в 03:23
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Здоровье

В Волгограде 10 медиков круглосуточно помогают пациентам на карантине

Для помощи пациентам в отделении добровольно остались 10 человек из медицинского персонала.
Волга-Медиа вчера в 23:12
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Футбол

17-летний француз отстранен от футбола на 12 лет

В феврале прошлого года 17-летний француз напал на рефери во время матча против «Вильяре».
Спорт-Экспресс вчера в 20:40
Единоборства

Макгрегор не включил Нурмагомедова в число величайших бойцов в истории

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор составил собственный рейтинг величайших бойцов в истории.
РБК вчера в 13:26
Общество

В России за сутки подтверждено 8 849 новых случаев коронавируса

В 84 регионах России за сутки подтверждено 8 849 новых случаев коронавирусной инфекции.
UfacityNews.ru 21 мая в 05:37
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Общество

В Росгидромете объяснили причины резкой смены погоды летом

Изменения регионального климата в летний период могут привести к шквалистым ветрам и резкой смене погоды.
ТАСС 04:45
Общество

Подмосковье планирует открыть кафе, рестораны и объекты сферы услуг

В Подмосковье на следующем этапе снятия ограничений могут открыться рестораны, кафе и другие объекты сферы услуг, сказал губернатор региона Андрей Воробьев в эфире телеканала "Россия 1".
Газета.Ru 04:10
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Армия и оружие

В Венесуэле показали на видео испытания «Бука» и «Смерча»

По сообщению американского портала The Drive, армия Венесуэлы провела учения на острове Ла-Орчила ЗРК «Бук-М2Э», а также испытала артиллерийские установки БМ-21 «Град» и БМ-30 «Смерч».
Военное дело 04:24
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Футбол

«Сельта» планирует продлить аренду Смолова до конца сезона

Напомним, что сезон Ла Лиги возобновится после 8 июня.
Soccer.ru 03:26
Общество

В Петербурге коронавирус диагностирован ещё у 384 человек

За последние сутки в России выявлено 8 599 заболевших коронавирусом, 384 новых случая зарегистрировано в Петербурге.
Фонтанка.Ру 03:41
Экономика

Кабмин выделил 100 млрд рублей на поддержку регионов

Правительство России выделило 100 млрд рублей на компенсацию снижения бюджетных доходов регионов страны.
Газета.Ru 02:11
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Шоу-бизнес

Муж Полины Гагариной назвал крысами тех, кто сомневается в его таланте

Муж Полины Гагариной назвал крысами тех, кто сомневается в его таланте Дмитрий Исхаков, похоже, беснуется от безденежья.
Экспресс газета вчера в 12:58
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Происшествия

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ

В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков, планировавших теракты, сообщает в пятницу, 22 мая, ТАСС со ссылкой на пресс-службу Национального антитеррористического комитета.
Известия 22 мая в 10:52
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Футбол

Глушаков рассказал, что после «Спартака» мог перейти в «Ростов»

Спорт-Экспресс вчера в 15:30
Общество

Вспышку коронавируса выявили на дорожной стройке в Крыму

Строительный городок в районе Симферополя изолирован из-за заражения одиннадцати работников новым коронавирусом, сообщил в воскресенье глава Крыма Сергей Аксенов.
Интерфакс 03:37
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Здоровье

В Минздраве России рассказали о новом препарате против коронавируса

Минздрав России планирует завершить клинические испытания нового препарата для лечения коронавирусной инфекции «Фавипиравир» под торговым наименованием «Арепливир» в течение одного-двух месяцев, заявил главный уролог министерства, академик Дмитрий Пушкарь, отвечающий за выполнение протокола исследований препарата.
RT на русском 04:07
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