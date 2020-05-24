Экстремальная жара ожидается в июне и июле на всей территории столичного региона, сообщили РИА Новости во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в ответ на соответствующий запрос.

с чего всё началось

Отмечается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны.

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