Общество
РИА НовостиМосквичей предупредили об экстремальной жаре летом
Отмечается, что экстремальная жара может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени — на европейской части страны.
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с чего всё началось
Экстремальная жара ожидается в июне и июле на всей территории столичного региона, сообщили РИА Новости во Всероссийском научно-исследовательском институте по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций в ответ на соответствующий запрос.РИА Новостивчера в 20:14
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Общество
В Московской области перестал действовать пропускной режим
Накануне губернатор региона Андрей Воробьев обратился к жителям и заявил, что с 23 мая для передвижений по Подмосковью больше не нужны цифровые пропуска, но их наличие необходимо для поездок в Москву.
Известия 22 мая в 23:00
Футбол
«Барселона» перевела Артура в дубль
Полузащитник «Барселоны» Артур Мело решением тренерского штаба клуба переведён в дубль каталонской команды.
Metaratings 08:03
Единоборства
Макгрегор не включил Нурмагомедова в рейтинг бойцов ММА
Боец смешанных единоборств ирландец Конор Макгрегор составил список лучших спортсменов ММА в Twitter.
NewInform 05:13
Игры
Фанат S.T.A.L.K.E.R. делает ремейк первой части на движке Unreal Engine 4
Пользователь Youtube под ником Ivan Sorce занимается ремейком первой части «Сталкера» — S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля на движке Unreal Engine 4. Тот же самый движок компания GSC Game World использует для разработки S.T.A.L.K.E.R. 2. Ivan Sorce выложил ролики с демонстрацией некоторых знаменитых локаций игры — подземелий «Агропрома», где находится тайник группы Стрелка, и Лаборатории X18.
Чемпионат 09:24
Происшествия
Главврач объяснила «изоляцию» медсестер в морге в Башкирии
Ранее портал proufu.ru сообщил, что двух медсестер временного провизорского отделения Архангельской ЦРБ изолировали в морге после контакта с 65-летней пациенткой с подтвержденным COVID-19.
РИА Новости 08:26
Киберспорт
В Assassin’s Creed Valhalla будут рэп-баттлы викингов
Разработчики называют это своеобразным «рэп-баттлом».
Cyber.sports.ru вчера в 10:05
Происшествия
Бузова была готова приехать на переговоры с захватчиком банка в Москве
Певица и телеведущая Ольга Бузова заявила, что приехала бы на встречу с мужчиной, который в субботу захватил отделение банка в Москве и, как пишут некоторые СМИ, хотел увидеться с ней.
РИА Новости вчера в 11:22
Общество
Эксперт предположила снижение пенсионного возраста в России
Возраст выхода на пенсию в России могут снизить из-за сокращения рынка труда, заявила доцент кафедры «Развитие человеческого капитала» РЭУ им Г.В. Плеханова Фарида Мирзабалаева.
Daily Storm вчера в 09:58
Происшествия
В Дагестане нейтрализованы шесть боевиков ИГ
Известия 22 мая в 10:52
Хоккей
Панарин рассказал о реакции Знарка на предложение его дочери
Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин вспомнил, как нынешний тренер «Спартака» Олег Знарок отреагировал, когда узнал о предложении, которое хоккеист сделал его дочери Алисе.
ProstoProSport 03:10
Здоровье
Почему кефир или творог могут быть опасны для здоровья
Почему кефир или творожные массы могут быть опасны для здоровья человека.
Evo-rus.com 08:14
Авто
Volkswagen в России наладит сборку трех новых моделей
Марка Volkswagen планирует запустить сборку трех новых моделей на заводе «Группы ГАЗ» в Нижнем Новгороде, где с 2011 года организовано контрактное производство автомобилей немецкого концерна.
АвтоВзгляд 22 мая в 12:30
Здоровье
Онищенко оценил возможность чипирования через вакцину от коронавируса
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал слухи о том, что вакцина от коронавируса создаётся для того, чтобы чипировать людей.
Ореанда-Новости 09:25
Баскетбол
ЦСКА и «Химки» выступают против возобновления баскетбольной Евролиги
Два российских участника баскетбольной Евролиги — ЦСКА и "Химки" выступают против возобновления нынешнего розыгрыша турнира.
Вести.Ru 07:38
Игры
Civilization VI стала новой бесплатной игрой в Epic Games Store
Игромания.ру 21 мая в 11:04
Кино
Капитан Америка может присоединиться к Росомахе в сериале «Оружие Икс»
По словам инсайдеров, Marvel разрабатывает сериал «Оружие Икс», который в какой-то момент покажет сцену времен Второй мировой войны — там новый Росомаха будет сражаться бок о бок с Капитаном Америкой (Крис Эванс).
Popcornnews.ru 21 мая в 11:00
Футбол
Сергей Юран: Дверь в РПЛ перед «Химками» еще не закрыта
«Химки» получили право сыграть в РПЛ в следующем сезоне после досрочного завершения сезона в ФНЛ.
Спорт день за днем 07:36
Футбол
«Кёльн» — «Фортуна» Дюссельдорф: закрываем тур
Заключительным матчем 27-го тура немецкой Бундеслиги станет поединок «Кёльна» и «Фортуны» из Дюссельдорфа, который пройдет 24 мая, а наши эксперты подготовили прогноз на эту дуэль.
Все про Спорт ру вчера в 14:06
Шоу-бизнес
Джиган и Самойлова купили аквапарк для детей за полмиллиона рублей
Несмотря на старания Джигана заново покорить сердце супруги, Оксана Самойлова решила разойтись с ним.
RuNews24.ru 05:32
Происшествия
Голый мужчина облил прохожего краской в Москве
По словам очевидцев, обнаженный мужчина приставал к прохожим, облил одного из них краской, а затем залез в цистерну с водой.
Известия 09:05
Общество
Минздрав разъяснил порядок страховых выплат медикам при пандемии
По результатам расследования в Фонд социального страхования направляется справка, на ее основании готовятся документы на страховую выплату, разъясняет Минздрав.
Газета.Ru 08:25
Футбол
«Майнц» — «РБ Лейпциг»: прямой эфир матча начнётся в 16:30
Прямая видеотрансляция матча «Майнц» — «РБ Лейпциг» на «Чемпионате» «РБ Лейпциг» набрал 51 очко в 26 матчах и занимает 5-е место в турнирной таблице Бундеслиги.
Чемпионат 06:30
Общество
Baza: Кадыров находится в тяжелом состоянии
Znak.com 22 мая в 12:20
Гаджеты
Глава Xiaomi рассказал о линейке телевизоров Redmi X
Глава компании Лу Вейбинг рассказал, что новинка получит название Redmi Smart TV X. В ней будет три модели с разными диагоналями экранов - 50, 55 и 65 дюймов.
Деловое.ТВ 22 мая в 03:12
Футбол
БАТЭ — «Динамо-Брест»: прогноз Эльвина Керимова на финальный матч Кубка Беларуси
Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на финал Кубка Беларуси БАТЭ — «Динамо-Брест». Ставка: тотал 1-го тайма меньше 1 гола за 2.03.
Чемпионат 08:00
Общество
Опубликована актуальная карта коронавируса Тульской области
Оперативная группа по борьбе с коронавирусом в Тульской области опубликовала актуальные данные о зараженных.
Московский Комсомолец Тула 21 мая в 09:44
Общество
В Ленобласти запретили остановки во время проезда на автомобиле через 11 городов
"В 11 городах Ленинградской области установлен особый порядок проезда - автомобили, следующие через данные населенные пункты проходят их безостановочно в целях санитарно-эпидемиологического благополучия населения", - говорится в сообщении.
ТАСС 06:55
Здоровье
У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы
Обнаруженные у пациентов симптомы, напоминают проявления синдрома Кавасаки – заболевания, которое встречается, главным образом, у детей в возрасте от трех месяцев до пяти лет и характеризуется воспалением средних и мелких кровеносных сосудов.
9111.ru 07:53
Экономика
ПФР напомнил россиянам о выплате с 1 июня 10 тысяч рублей
С начала лета семьи с детьми от 3 до 16 лет смогут получить по 10 тысяч рублей в качестве материальной помощи, сообщили в Пенсионном фонде России (ПФР).
iReactor 07:01
Наука
Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире
Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru вчера в 14:55