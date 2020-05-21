Коронавирус
РИАМОМосквичей с антителами к Covid‑19 могут обязать соблюдать карантин
Власти столицы могут обязать москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, соблюдать самоизоляцию до трех недель по рекомендации Клинического комитета по борьбе с коронавирусом, сообщает в четверг газета «Коммерсант».
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с чего всё началось
На запрос “Ъ” с просьбой подтвердить существование документа и пояснить причины такой интерпретации текста ведомство оперативно не ответило, однако затем направило разъяснение, также разместив его на своем сайте.Коммерсантъ08:52
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