с чего всё началось

Власти столицы могут обязать москвичей, у которых выявили антитела к коронавирусу, соблюдать самоизоляцию до трех недель по рекомендации Клинического комитета по борьбе с коронавирусом, сообщает в четверг газета «Коммерсант».

Москвичей с антителами к Covid‑19 могут обязать соблюдать карантин

Фигурное катание Тутберидзе в ближайшее время вернется в Россию из США Российский тренер Этери Тутберидзе вернется в Россию из США в ближайшее время, сообщает ТАСС со ссылкой на источник, близкий к ситуации.

Общество У Кадырова подозревают коронавирус, диагностировано поражение лёгких Как сообщает Telegram-канал Baza, накануне Кадыров был доставлен в одну из лучших клиник Москвы, где ему диагностировали поражение лёгких. 1

Общество Путин предложил начать проведение ЕГЭ 29 июня по всей стране Президент России Владимир Путин в четверг, 21 мая, в ходе совещания о ситуации в системе образования в условиях распространения коронавирусной инфекции предложил провести единый государственный экзамен (ЕГЭ) 29 июня по всей стране. 678

Общество ВОЗ заявила о рекордном числе заражений коронавирусом за сутки в мире За минувшие сутки в мире было выявлено 106 тысяч новых случаев заражения коронавирусом – это самое большое число за один день с момента начала вспышки новой инфекции. 498

Кино Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты. 255

Футбол В белорусском клубе зафиксировано два случая заражения коронавирусом Два случая заражения коронавирусной инфекцией зафиксированы в белорусском клубе "Торпедо-БелАЗ", сообщает by.tribuna.com.

Происшествия Москвичку задержали за фейк о торговле масками из гуманитарного груза Московскую предпринимательницу задержали по подозрению в распространении заведомо ложной информации (ст.207.1 УК РФ) о продаже в Москве защитных масок, поступивших из Китая в качестве гуманитарной помощи, сообщил в четверг Следственный комитет России. 469

Общество Депутаты предложили повысить платежи ЖКХ В Госдуму внесен законопроект, предлагающий включить в стоимость тарифов на жилищно-коммунальные услуги оплату общедомовых нужд (ОДН). 147

Происшествия Дело возбудили против двоих участников конфликта со стрельбой в Москве Полиция возбудила уголовное дело против двоих участников конфликта со стрельбой из травматического оружия на юго-востоке Москвы.

Здоровье Названа группа людей с повышенным риском смерти от коронавируса Мокрышева объяснила, что повышенный риск смертности от коронавирусной инфекции связан с широким поражением сердечно-сосудистой системы и почек, а также снижением иммунного статуса и сопротивляемостью организма вирусу. 314

Общество «Северный поток» освободили от газовой директивы ЕС Федеральное сетевое агентство Германии (BNA) освободило газопровод "Северный поток" от правил Газовой директивы Евросоюза на территории Германии на 20 лет, сообщил оператор Nord Stream AG. 1K

Происшествия Виктору Половникову не удалось оспорить продление ареста Постановлением Сыктывкарского городского суда от 16 апреля удовлетворено ходатайство следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении бывшего министра внутренних дел по Коми еще на 2 месяца – до 17 июня.

Происшествия В Донбассе погиб командир украинского батальона «Луганск-1» Командир батальона патрульной службы полиции особого назначения "Луганск-1" Сергей Губанов погиб при выполнении задания командования штаба Операции объединенных сил (ООС) в Луганской области Украины, сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел страны. 490

Финансы Курс доллара на торгах упал ниже 71 рубля впервые с марта Курс доллара в ходе торгов на Московской бирже впервые с 10 марта опустился ниже 71 рубля, в начале сессии доллар торговался по 70,98 рубля, следует из данных торгов. 109